Waar AMD en Nvidia begonnen met vuurwerk in het hoogste segment, bereiken inmiddels ook steeds meer nieuwe videokaarten uit de middenklasse de winkels. Wij testten in totaal negen videokaarten gebaseerd op de Nvidia GeForce RTX 3060 Ti en RTX 3070.

Het doet misschien wat vreemd aan om de custom kaarten gebaseerd op twee verschillende Nvidia-ontwerpen in één round-up te behandelen, maar op velerlei gebied zijn de RTX 3060 Ti en RTX 3070 zeer goed vergelijkbaar. Ze maken allebei gebruik van dezelfde GA104-gpu, die bij de RTX 3070 voor een wat groter deel is ingeschakeld, en hebben zelfs een volledig identieke geheugenconfiguratie. In onze prestatiescore voor 1440p ultra, toch wel de resolutie die het meest voor de hand ligt bij deze kaarten, was het onderlinge verschil slechts tien procent.

RTX 3060 Ti versus RTX 3070

Als we de specificaties nog even naast elkaar leggen, wordt duidelijk hoe beperkt het verschil tussen de RTX 3060 Ti en RTX 3070 in technisch opzicht is. De GA104-gpu telt in totaal 6144 CUDA-cores, waarvan er bij de RTX 3070 5888 (96%) zijn ingeschakeld en bij de RTX 3060 Ti 4864 (79%). De aantallen tensor-cores, RT-cores en texture-units volgen dezelfde verhoudingen. Verder is de RTX 3070 standaard iets hoger geklokt, met een boostkloksnelheid van 1730MHz tegenover 1665MHz voor de RTX 3060 Ti. Zoals gezegd is de geheugenconfiguratie (8GB GDDR6, 448GB/s) identiek, alleen het tgp van de kaarten wijkt nog 20W af in het voordeel van de RTX 3060 Ti.

In de tabel hebben we voor de volledigheid ook de adviesprijs opgenomen, maar in de praktijk wijken verkoopprijzen daar natuurlijk flink van af. De goedkoopste RTX 3060 Ti in de Pricewatch is te bestellen vanaf 439 euro, terwijl de goedkoopste direct leverbare kaart maar liefst 549 euro kost. Bij de RTX 3070 gaat het om respectievelijk 564 en 619 euro. Dat zijn dagkoersen, dus ook hier geldt: garantie tot de voordeur.

Videokaart RTX 3070 RTX 3060 Ti Gpu GA104 Die-size 392,5mm² Transistors 17,4 miljard CUDA-cores 5888 4864 Tensor-cores 184 152 RT-cores 46 38 Texture-units 184 152 Rops 96 80 Baseclock 1500MHz 1410MHz Boostclock 1730MHz 1665MHz Vram 8GB GDDR6 Geheugensnelheid 14Gbit/s Geheugenbus 256bit Bandbreedte 448GB/s Tgp 220W 200W Adviesprijs 519 euro 419 euro Uitgebracht 27-10-2020 2-12-2020

Founders Editions alleen nog ter referentie

Naast custom modellen van ASUS, Gigabyte, Inno3D en MSI hebben we in deze test ook de Nvidia Founders Edition van beide gpu's meegenomen. Nvidia is echter gestopt met het verkopen van deze modellen via zijn eigen website, naar eigen zeggen wegens 'user feedback'. Lokale winkels zouden die taak overnemen, maar in de Benelux is voor zover wij weten geen enkele winkel voorzien van deze referentiekaarten.

Kortom, de Founders Editions hoef je eigenlijk niet meer mee te nemen in je aankoopbeslissing. De verscheidene Nvidia-partners zullen opgelucht adem halen, want naar wij begrijpen was het voor hen praktisch onmogelijk om voor de prijs van een Founders Edition een even goede videokaart te fabriceren. Het zou zomaar kunnen dat je de echte reden voor de verkoopstop moet zoeken in het niet al te zeer tegen de schenen willen trappen van de trouwe Nvidia-partners.