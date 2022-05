Samengevat Van alle GeForce RTX 3070’s is de Noctua Edition met afstand de stilste keuze, die echt geschikt is voor stiltefreaks die niet willen inleveren op koelprestaties. De kaart vereist wel minimaal vier lege uitbreidingsslots, wat niet voor iedereen is weggelegd. Wie een videokaart liever ziet dan hoort, heeft er met de Noctua Edition in ieder geval een opmerkelijk geruisloze optie bij. Pluspunten Extreem lage geluidsproductie

Hoge koelefficiëntie Minpunten Enorm formaat Getest ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition Prijs bij publicatie: € 1.200,-

De markt voor aftermarketkoelers voor je videokaart is niet meer wat hij vroeger was. Vooral op het gebied van customluchtkoeling zien we nog maar amper beweging. Jaren terug was er in menig computerwinkel nog een (semi)universele koeloplossing voor de grafische kaart te vinden, van merken als Arctic en Zalman. Tegenwoordig lijkt elke gpu voor het leven te zijn verbonden aan de originele koeler, tenzij je op customwaterkoeling overstapt uiteraard.

De koeling van de videokaart die we in deze review bespreken, zit eigenlijk tussen een originele en een customkoeler in. De RTX 3070 wordt uitgebracht door ASUS, maar het daarop geplaatste koelblok is ontworpen in samenwerking met Noctua en daarbij voorzien van ventilators van deze fabrikant. Fabrikant Noctua zal voor veel lezers bekend zijn als maker van vooral processorkoelers en casefans.

Als basis hebben Noctua en ASUS gekozen voor de RTX 3070 TUF Gaming. De RTX 3070 Noctua Edition gebruikt weliswaar hetzelfde pcb als deze kaart van ASUS, maar dat is het dan ook wel. Op de Noctua Edition moet de hoogwaardige koeling leiden tot een bijzonder lage geluidsproductie ofwel lagere temperaturen. Noctua en ASUS hebben er dan ook voor gekozen om fors meer ruimte te gebruiken voor een zo stil mogelijke koeling.

De keuze voor de NF-A12x25, een hoogwaardige en bijzondere ventilator die ruim vier jaar in ontwikkeling is geweest, ligt daarom in dit kader voor de hand. De ventilators zelf zijn dus niet nieuw, maar het koelblok is dat wel. Dit is door Noctua en ASUS ontworpen om de airflow van de twee ventilators optimaal te benutten, met lage temperaturen, maar vooral een minimale geluidsproductie in het achterhoofd.

Met de bios-switch kan gekozen worden tussen de Performance- en Quiet-modus, die wij uiteraard allebei hebben getest. Dat ASUS en Noctua de koeling op deze RTX 3070 serieus hebben genomen, blijkt onmiddellijk uit de enorme omvang van de kaart. Maar liefst vier slots dik is dit model, waardoor het alleen in grotere ATX-systemen geplaatst kan worden. De kaart heeft dus een forse maat, wat voor een groot deel valt toe te schrijven aan de gebruikte Noctua NF-A12x25-ventilators, die 2,5cm dik zijn. Doorgaans gebruiken boardpartners plattere ventilators om ruimte te besparen of juist om meer ruimte voor het koelblok over te houden.

De ASUS RTX 3070 Noctua Edition kent geen officiële adviesprijs en zal naar verwachting ook niet in grote aantallen worden geproduceerd. Na wat zoeken kwamen we de kaart bij een Duitse webshop op voorraad tegen voor 1199 euro. Nederlandse webshops lijken het model vooralsnog niet op voorraad te hebben.