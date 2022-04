ASUS en Noctua introduceren GeForce RTX 3070-videokaart met Noctua-koeler

ASUS en Noctua hebben samen een GeForce RTX 3070 aangekondigd. De videokaart beschikt onder andere over Noctua-fans en een aangepaste heatsink, waar Noctua ook aan heeft meegewerkt. De videokaart verschijnt medio oktober.

De ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition en diens OC-variant zijn de eerste videokaarten waaraan de Oostenrijkse koelerfabrikant Noctua heeft meegewerkt. De videokaart krijgt een bruin ontwerp, net zoals de standaard producten van Noctua. Ook de backplate beschikt over de Noctua-kleuren.

De twee bedrijven melden in een persbericht dat de videokaart gebruikmaakt van twee NF-A12x25-fans, met een diameter van 120mm en een dikte van 25mm. Daarmee neemt de videokaart 4,3 slots in beslag, ook al beschikt de gpu eigenlijk over een dualslotontwerp. Ook de heatsink is aangepast in de Noctua Edition. Zo zijn de locatie van de heatpipes en de fin density veranderd voor de airflowkenmerken van de twee Noctua-fans.

De twee bedrijven claimen dat de GeForce RTX 3070 Noctua Edition 'de koelste en stilste videokaart in zijn klasse' is. Volgens ASUS en Noctua is de videokaart onder medium fansnelheid zo'n 15dB stiller dan de 'standaard' ASUS GeForce RTX 3070, die drie 92mm-fans heeft. Bij lage fansnelheden zou de Noctua-videokaart een volume van 12,6dB halen, wat bij de reguliere RTX 3070 van ASUS op 18,3dB zou liggen. De fans van de videokaart stoppen verder automatisch met draaien wanneer de gpu koeler dan 50 graden Celsius is.

ASUS en Noctua brengen de videokaarten medio oktober uit, maar een exacte releasedatum is nog niet bekend. De fabrikanten melden ook nog geen adviesprijzen. De komst van een RTX 3070 van ASUS en Noctua komt niet als een verrassing. Begin augustus verscheen er al een verwijzing naar een dergelijke videokaart bij de EEC. Vorige week publiceerde ASUS Taiwan al afbeeldingen van de videokaart op zijn Facebook-pagina.