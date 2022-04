Noctua stelt NH-D15-opvolger en witte fans uit tot begin 2023

Koelerfabrikant Noctua heeft zijn roadmap onlangs bijgewerkt. Daarin heeft het bedrijf onder meer de release van de opvolger van zijn NH-D15-processorkoeler en die van zijn eerste witte computerfans uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2023.

Op de website van Noctua is te zien dat de roadmap ergens in april is gewijzigd, zo werd opgemerkt door Tom's Hardware. Tot voor kort stonden beide producten in de planning voor het laatste kwartaal van dit jaar, maar de releases van de nieuwe koeler en ventilatoren zijn nu dus stilletjes met een kwartaal opgeschoven, naar begin volgend jaar. Ook een bureauventilator van Noctua stond aanvankelijk in de planning voor eind 2022, maar is uitgesteld tot het eerste kwartaal van volgend jaar.

Het bedrijf geeft geen concrete reden voor het uitstel, maar meldt wel duidelijk op zijn website dat de roadmap en zijn planning onderhevig zijn aan verandering. Het Oostenrijkse bedrijf zegt dat eventueel uitstel van producten verschillende redenen kan hebben, waaronder 'verder onderzoek en ontwikkeling, finetuning, productiecapaciteiten of coördinatie met andere projecten'.

Voor dit kwartaal stonden verder een fanhub met acht poorten en een 24V-naar-12V-adapter in de planning, maar deze zijn ook met een kwartaal opgeschoven. Het bedrijf komt ergens dit kwartaal wel met eigen fan-grills, die niet eerder zijn aangekondigd. In het volgende kwartaal verschijnen daarnaast nieuwe Intel Xeon-processorkoelers. In het laatste kwartaal van 2022 komt Noctua volgens de huidige planning met een 'dunne' 60mm-ventilator, een nieuwe 140mm-ventilator en een 24V-40mm-exemplaar.