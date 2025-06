Noctua haalt witte fans van roadmap, wil zich eerst richten op andere producten

Noctua heeft zijn komende witte casefans van zijn openbare roadmap gehaald. De Oostenrijkse koelerfabrikant heeft die producten niet volledig geschrapt, maar wil zich eerst richten op andere producten, bevestigt Noctua tegenover Tweakers.

Noctua publiceerde onlangs zijn bijgewerkte roadmap, die loopt tot en met 2024. Daar staan de witte versies van zijn casefans niet langer op vermeld. Eerder stonden die fans nog op de planning voor volgend jaar. Daarmee leek de release van de fans uitgesteld te zijn tot na 2024 of helemaal geschrapt te zijn. Dat laatste is niet het geval, bevestigt een woordvoerder van Noctua tegen Tweakers.

"We richten momenteel al onze energie op het uitbrengen van belangrijke producten, zoals de volgende generatie 140mm-fan en de next-gen NH-D15-cpu-koeler", zegt het bedrijf. "Dit betekent dat we minder middelen besteden aan projecten met een relatief lage prioriteit, zoals de witte fans. Dat wil niet zeggen dat ze volledig geschrapt zijn."

Een woordvoerder van Noctua meldt daarom tegen Tweakers dat het bedrijf niet langer zeker weet of de fans volgend jaar uitkomen. "Ik zou zeggen dat er nog steeds een kans bestaat dat ze nog in 2024 verschijnen, maar we zijn er momenteel niet druk mee bezig en daarom durven we geen verwachte releaseperiode te geven."

Noctua werkt momenteel aan verschillende producten, waaronder de eerdergenoemde nieuwe versie van de NH-D15-processorkoeler en nieuwe 140mm-fan. Die producten zouden allebei verschijnen in het laatste kwartaal van 2023, maar zijn ook opgeschoven in de bijgewerkte roadmap. De 140mm-fan staat nu op de planning voor het eerste kwartaal van volgend jaar. De nieuwe cpu-koeler moet ergens in 2024 verschijnen, waarbij Noctua geen kwartaal noemt.

Noctua werkt zijn roadmaps regelmatig bij en geeft ook aan dat zijn roadmap niet volledig vaststaat. Het bedrijf schrijft op zijn website dat komende producten vertraging op kunnen lopen om verschillende redenen, zoals verdere r&d, finetuning, productiecapaciteit en 'coördinatie met andere projecten'.