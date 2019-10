Noctua brengt volledig zwarte cpu-koelers uit

Noctua komt met zwarte versies van zijn cpu-koelers. Het gaat hierbij om de NH-D15, NH-U12S en NH-L9i. De koelers zijn sinds deze week beschikbaar via Amazon en Noctua's eBay-winkel. De eerste 5000 verkochte koelers worden geleverd met optionele oranje accentkleuren.

Noctua brengt drie zwart gekleurde koelers op de markt: de NH-D15, NH-U12S en NH-L9i. De koelers zijn al langer verkrijgbaar, maar waren voorheen enkel te koop met een bruin kleurenschema. De NH-D15 heeft een dual-towerdesign met twee meegeleverde, zwarte ventilators. Het is een forse koeler met een hoogte van 165 millimeter als de ventilators zijn geïnstalleerd. De NH-U12S is een compacter model met een enkele tower en een hoogte van 158mm. De NH-L9i is een low-profilekoeler die bedoeld is voor kleine systemen met bijvoorbeeld matx- of mini-itx-moederborden. De L9i wordt geleverd met een enkele 92mm-ventilator en is slechts 37mm hoog. De drie koelers worden geleverd met montagebrackets voor alle recente Intel- en AMD-moederborden.

De Noctua NH-D15 Chomax Black

De originele koelers van Noctua hebben een bruin kleurenschema, dat niet voor alle gebruikers even aantrekkelijk is. Met de chromax.black-serie brengt de fabrikant enkele modellen op de markt die volledig zwart zijn aangekleed, inclusief de heat fins. Volgens Noctua tast de zwarte coating op de heat fins de koelprestaties nauwelijks aan. "Het vinden van een geschikt coatingmateriaal en productieproces, die ons de gewenste koelprestaties kunnen leveren, duurde lang."

De Noctua NH-U12S Chromax Black

Momenteel verkoopt Noctua gelimiteerde chomax.black-koelers met extra oranje antivibratie-pads en stickers in samenwerking met YouTube-kanaal LinusTechTips. Het gaat hierbij om vijfduizend stuks van alle drie de koelers. Nadat deze oranje varianten zijn uitverkocht, gaat Noctua over op de verkoop van zwarte modellen zonder bijgeleverde oranje accessoires.

De zwarte koelers van Noctua zijn vanaf nu voor Nederlanders verkrijgbaar via de Duitse versie van Amazon. De NH-D15 kost 99,90 euro, de NH-U12S kost 69,90 euro en de NH-L9i is voor 49,90 euro te koop. Op Amazon worden foto's van de zwarte koelers zonder oranje accentkleuren weergegeven, maar de optionele oranje accessoires worden meegeleverd zolang de voorraad strekt. Eind oktober worden de zwarte koelers ook bij andere webshops verwacht.

De Noctua NH-L9i Chromax Black