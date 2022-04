Noctua introduceert passieve NH-P1-processorkoeler met prijs van 110 euro

Noctua heeft de NH-P1 onthuld, een passieve cpu-koeler. Deze krijgt een adviesprijs van 110 euro en is geschikt voor 'high-end cpu's met een lage tot gemiddelde hitteafdracht'. Optioneel kan de koeler worden uitgerust met een 120mm-fan.

De NH-P1 is Noctua's eerste passieve koeler en is volgens de fabrikant specifiek ontworpen om passief te werken. Het is dus volgens Noctua niet een 'gewone' heatsink zonder fan. De heatsink heeft bijvoorbeeld dikkere koelvinnen waarbij er bovendien meer ruimte tussen de vinnen zit.

Noctua claimt dat de koeler geschikt is voor cases waar geen fan in zit, mits deze een goede, natuurlijke airflow hebben. De fabrikant zegt een fanless-demosysteem te hebben opgezet met een Intel Core i9-11900K en de Noctua NH-P1. Deze zou Prime95 kunnen draaien met een kloksnelheid van 'ruim' 3,6GHz. Deze processor heeft een thermal design power van 125W.

Noctua noemt verder geen tdp's, maar geeft zijn koelers Noctua Standardised Performance Rating-scores. De NH-P1 krijgt een score van 42, waar de NH-L9a-AM4 een score van 61 heeft. De NH-D15 heeft weer een score van 183.

De koeler is 158x154x152mm groot, weegt 1180 gram en is gemaakt van koper en aluminium. De NH-P1 is verder compatibel met meerdere Intel- en AMD-sockets, zoals de AM4, de LGA 1151 en de LGA 1200. Noctua verkoopt daarnaast de NF-A12x25 LS-PWM-120mm-fan speciaal voor de NH-P1. Deze moet de koelprestaties kunnen verbeteren en heeft een maximaal geluidsniveau van 12,1dB(A).

De Noctua NH-P1 is te koop voor 110 euro, de A12x25-fan kost 30 euro. Noctua heeft lijsten met compatibele cpu's en van aanbevolen kasten beschikbaar gesteld voor de NH-P1.