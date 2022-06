Noctua komt binnenkort met meer betaalbare Redux-processorkoeler

Noctua teaset een cpu-koeler in de Redux-serie, die binnenkort wordt uitgebracht. Het zou gaan om een relatief betaalbare processorkoeler. De Redux-koeler verschijnt volgens de planning van Noctua in het eerste kwartaal van dit jaar.

Noctua meldt op Twitter dat het een Redux-versie van een bestaande cpu-koeler betreft, die is 'teruggebracht tot de essentie'. Daarmee zou de koeler relatief betaalbaar worden, in vergelijking met andere cpu-koelers van de fabrikant. Het bedrijf hanteert eenzelfde strategie met zijn grijze Redux-fans, die volgens de fabrikant worden aangeboden tegen 'een toegankelijke prijs'.

Het bedrijf meldt niet welke cpu-koeler wordt uitgebracht in de Redux-serie, maar de koeler in de gedeelde afbeelding toont gelijkenissen met de NH-U12 van het bedrijf. Noctua toonde tijdens Computex in 2019 al een prototype van een Redux-koeler. Deze was gebaseerd op de NH-U12-koeler.

De fabrikant meldt dat de Redux-koeler 'binnenkort' verschijnt, maar rept niet over een adviesprijs of concrete releasedatum. Op de roadmap van Noctua staat vermeld dat de Redux-koeler in het eerste kwartaal van 2021 op de markt verschijnt. Daarmee zou de koeler vermoedelijk binnen een maand verschijnen, hoewel de planning van het bedrijf onderhevig kan zijn aan verandering.

Er staan meer koelers op de roadmap van Noctua. Het bedrijf komt in het tweede kwartaal met een passieve cpu-koeler. FanlessTech meldde in december al dat massaproductie van die koeler op het punt stond om te beginnen. Later dit jaar komt het bedrijf ook met witte fans, een fan-hub, een bureauventilator en een opvolger van de NH-D15.