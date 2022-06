Diablo II-remaster zal originele game niet vervangen op Battle.net

Diablo II: Resurrected, de aankomende remaster van de klassieke actie-rpg, zal het origineel niet vervangen op Blizzards platform Battle.net. Dat gebeurde wel met de Warcraft III-remaster, tot ongenoegen van spelers.

Dat zegt ontwerper Andre Abrahamian in een interview met GameSpot. Het team 'wist dat het de gameplaykern van Diablo II intact moest houden' maar tegelijk is de game 'niet ontworpen om die game te vervangen'. Wie dus liever de oude Diablo II uit het jaar 2000 aanslingert, kan dat straks nog doen; ze zullen beide op Battle.net staan.

Dat was niet het geval met Warcraft III: Reforged, dat in januari van vorig jaar uitkwam. Toen die release plaatsvond, verdwenen Warcraft III: Reign of Chaos en uitbreiding The Frozen Throne van het platform. De remaster had echter last van bugs, bepaalde functies ontbraken, en onderdelen van de game die sterk opgepoetst in trailers getoond werden, waren relatief weinig veranderd in de uiteindelijke remaster. De combinatie van teleurstelling over de remaster en het feit dat spelers niet meer terug konden naar de originele WC3, zorgde destijds voor veel frustratie en Blizzard gaf spelers zelfs hun geld terug.

Blizzard kondigde Diablo II: Resurrected aan in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd. De game krijgt flink opgepoetste graphics, cross-progression, een modus waarin de originele graphics getoond worden, ondersteuning voor resoluties tot 4k en meer. De game moet ergens later dit jaar uitkomen voor Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 en Nintendo Switch. De game krijgt een vanafprijs van 39,99 euro.