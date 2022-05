Moeilijkheidsgraad Diablo II: Resurrected gelijk aan origineel volgens Blizzard

Diablo II: Resurrected heeft dezelfde moeilijkheidsgraad als het origineel. De remaster van de twintig jaar oude game blijft even moeilijk benadrukt Blizzard. De ontwikkelaar wil daarmee de zorg bij fans wegnemen dat er te veel zou veranderen aan de game.

In een interview met IGN benadrukt Blizzard-ontwikkelaar Rob Gallerani dat het niet de bedoeling is dat Diablo II: Resurrected makkelijker wordt dan het origineel: 'Er is een verschil tussen de game makkelijker maken en de game makkelijker maken om te spelen' aldus Gallerani.

Hij doelt met Diablo 'makkelijker maken om te spelen' op kleine verbeteringen, zoals het automatisch oppakken van goud in plaats van dat de speler het met een muisklik moet oppakken. De vijanden in de game blijven even sterk en ook moeten speler nog steeds keuzes maken als het gaat om het managen van de beperkte inventarisruimte.

Om spelers het gevoel te geven dat ze echt dezelfde game spelen als twintig jaar geleden, heeft Blizzard ook een functie ingebouwd waarmee kan worden gewisseld tussen de klassieke graphics en nieuwe graphics van de game. Een functie die we ook al eerder zagen bij de remaster van Halo: Combat Evolved.

Vorig jaar bracht Blizzard een nieuwe versie van Warcraft III uit. Warcraft III: Reforged kreeg bij release veel kritiek, omdat het spel veel bugs bevatte. Blizzard lijkt dit met Diablo II: Resurrected te willen voorkomen door de game al eerder te laten testen door fans van het spel. Zo vond er begin april een eerste alpha-test plaats.

Daarnaast blijft de originele Diablo II gewoon speelbaar via Battle.net. Bij Warcraft III: Reforged werd de mogelijkheid om het origineel te spelen via de launcher van Blizzard weggenomen, wat fans het bedrijf niet in dank afnamen.

Diablo II: Resurrected moet later dit jaar verschijnen voor Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 en Nintendo Switch.