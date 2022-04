Update voor Diablo II: Resurrected patcht bugs van 20 jaar oud

Een nieuwe update voor Diablo II: Resurrected lost een paar bugs op die in de game zaten sinds het origineel verscheen in 2000. Ook heeft Blizzard de verschillende classes proberen te tweaken, zodat deze beter in balans zijn.

Blizzard heeft eerder deze week de patchnotes voor update 2.4 online gezet. Het gaat om een stevige update die veel onderdelen van de game raakt en een reeks bugs oplost. Twee van deze bugs zijn twee beruchte fouten in de game die er al sinds het origineel in zitten.

Het gaat om een bug waarmee bepaalde monsters met mana drain meer mana van de speler stalen dan de bedoeling was. Dit zorgde ervoor dat spelers veel te snel zonder mana kwamen te zitten en geen spreuken of andere krachten konden gebruiken. Daarnaast is er een probleem met fire enchanted-monsters opgelost, die te veel schade aanrichtte in de Nightmare-moeilijkheidsgraad.

Verder heeft Blizzard naar de balans tussen de classes gekeken en kleine aanpassingen gedaan. Ook zijn er wat quality-of-life-verbeteringen toegevoegd. Blizzard heeft onder andere een optie toegevoegd aan de legacy graphics emulation. Spelers kunnen nu kiezen tussen drie opties waarvan er één zo dicht mogelijk het origineel nabootst en de andere twee kleine verbeteringen toevoegen.

Blizzard bracht de remaster van Diablo II uit op 23 september vorig jaar. De game verscheen opnieuw voor pc, maar ook voor consoles. De game heeft nieuwe graphics gekregen en laat spelers in 4K spelen. Ook kan de game teruggezet worden naar de oude grafische stijl als spelers voor de nostalgische ervaring willen gaan.