Eerste alpha Diablo II Resurrected begint op 9 april

Blizzard heeft dinsdag een alpha aangekondigd voor Diablo II: Resurrected. Voor de alpha zal een beperkt aantal spelers worden uitgenodigd, die zich hebben aangemeld via de website van de ontwikkelaar.

In een nieuwsbericht kondigt Blizzard de eerste alpha aan voor Diablo II: Resurrected waarbij spelers worden toegelaten. Het gaat om een 'beperkt aantal' spelers op pc volgens Blizzard. Uitnodigingen worden vrijdag 9 april verstuurd naar de geselecteerde spelers.

Tijdens de alpha kan alleen singleplayer gespeeld worden, met de amazon, barbarian en sorceress. De andere aangekondigde classes zijn nog niet speelbaar. Delen uit Act I en Act II zullen speelbaar zijn.

Spelers die toegang krijgen mogen hun gameplay opnemen en streamen. Blizzard zal vanaf donderdag 9 april ook zelf de alpha streamen via Twitch en YouTube. De alpha duurt tot maandag 12 april 20.00 uur. Het zal de eerste van meerdere tests worden schrijft Blizzard.

Blizzard kondigde de remaster van Diablo II aan in februari tijdens Blizzcon dat dit jaar online plaatsvond in verband met de pandemie. Diablo II: Resurrected komt later dit jaar uit voor Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 en Nintendo Switch.