Het zijn mooie tijden voor de wat oudere gamer. Van de ene na de andere klassieker verschijnt een opgepoetste versie. Ook Blizzard laat zich op dat vlak niet onbetuigd. Het kreeg nogal wat kritiek over Warcraft III: Reforged, maar werkt desondanks hard aan een vernieuwde versie van een van zijn andere klassiekers, die als Diablo II: Resurrected zal worden uitgebracht.

Blizzard kennende gebeurt dat pas 'when it's done', maar de tijd is al wel rijp voor een publieke test van de game. Een beperkt aantal mensen kreeg de gelegenheid een alfaversie van de game uit te proberen. De game was kort speelbaar, voornamelijk om Blizzard de kans te geven de stabiliteit te testen. Daarnaast bood het de pers, YouTubers en influencers uiteraard de kans om alvast van de game te proeven. Ook wij konden wat uren maken in de game en hebben niet alleen gekeken naar wat Blizzard van Diablo II: Resurrected heeft gemaakt. We hebben ook het origineel uit 2000 erbij gepakt, dat nog steeds gewoon speelbaar is onder Windows 10.

Uiteraard zijn de grafische verschillen duidelijk. Niet eens zozeer tussen het origineel en Diablo II: Resurrected, maar vooral tussen de Legacy-modus en de Resurrected-modus in de nieuwe versie van de game. Blizzard heeft ervoor gezorgd dat je - ook tijdens het gamen - met een druk op een knop kunt wisselen tussen het klassieke en het vernieuwde uiterlijk. In de Legacy-modus, het klassieke uiterlijk, lijkt de game als twee druppels water op de game uit 2000. Of eigenlijk 2001, want de Blizzard grijpt voor Resurrected terug op de game zoals hij was nadat het uitbreiding Lord of Destruction had uitgebracht.