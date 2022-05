Diablo II Resurrected krijgt open bèta op 20 augustus

Diablo II Resurrected komt eind volgende maand uit en krijgt voorafgaand aan de release een weekend met een open bèta. Dat is het weekend van 20 augustus. Diablo II Resurrected is een remaster van de originele game.

Blizzard schrijft dat de open bèta vanaf 18 augustus alvast is te laden via hun Battle.net-client. Vanaf 20 augustus om 19.00 uur Nederlandse tijd kunnen spelers op Windows, Xbox Series X en S, Xbox One en de PlayStation 5 en 4 beginnen met de open bèta. Het staat open voor alle spelers die de game op een van deze platforms willen spelen. De Nintendo Switch wordt niet ondersteund voor de open bèta, maar de game komt in september ook uit voor deze console. De bèta eindigt op 23 augustus om 19.00 uur en Xbox Live Gold- en PlayStation Plus-abonnementen zijn niet nodig.

Voorafgaand aan deze probeersessie is er nog een Early Access-periode. Die begint vrijdag en eindigt op 17 augustus. Deze vroegtijdige toegangsperiode staat open voor spelers op Windows, Xbox Series X en S, Xbox One en de PlayStation 5 en 4, mits ze de game hebben vooruitbesteld of de Diablo Prime Evil Collection hebben aangeschaft.

Tijdens de open bèta en de Early Access-periode zijn in totaal vijf classes speelbaar: Amazon, Barbarian, Sorceress, Druid, en Paladin. Zodra de game officieel uitkomt, komen daar nog twee classes bij: Assassin en Necromancer. Tijdens beide probeerweekenden zal alleen de vroege gameplay uit Diablo II centraal staan, namelijk de situaties uit Acts I en II. Multiplayer is mogelijk, waarbij maximaal acht spelers in een game kunnen samenspelen of het tegen elkaar kunnen opnemen. Eventuele progressie kan worden overgeheveld naar andere platforms.

Diablo II Resurrected komt uit op 23 september, enkel als digitale versie. De game is te beschouwen als een remaster en niet zozeer als remake, zei Rod Fergusson van Blizzard eerder tegen Polygon. Naast een mogelijkheid om de game met de klassieke graphics te spelen, is het ook mogelijk om savegames van de originele game te importeren in de nieuwe versie. Tweakers publiceerde in april een preview van Diablo II Resurrected.