Mercedes-Benz brengt elektrische EQS-sedan uit voor prijzen vanaf 106.000 euro

Daimler heeft de prijzen bekendgemaakt van de EQS, het komende volledig elektrische aangedreven topmodel van de fabrikant. De twee modellen van deze sedan of liftback beginnen bij prijzen van 106.374 en 135.529 euro. Dat zijn Duitse adviesprijzen, inclusief 19 procent btw.

Moederbedrijf Daimler zegt dat het gaat om de EQS 450+ met een vermogen van 245kW en een duurdere EQS 580 4Matic met een vermogen van 385kW. De eerste versie is via een enkele motor enkel achterwielaangedreven, terwijl de duurdere versie twee motoren heeft waarmee zowel de vooras als de achteras wordt aangedreven. In Duitsland is de auto sinds dinsdag te bestellen en deze zal vanaf eind september in dat land leverbaar zijn.

De EQS kan snelladen met maximaal 200kW, wat relatief hoog is voor een 400V-accusysteem. Daarmee moet de auto in vijftien minuten tot 300 kilometer actieradius bij kunnen laden, of tot 280 kilometer bij het het EQS 580 4Matic-model. Van 10 tot 80 procent laden duurt met 200kW-gelijkstroom 31 minuten. Met wisselstroom kan de EQS tot 22kW laden, mits de gebruiker voor de optionele, krachtigere boordlader kiest. Standaard kan de EQS overweg met 11kW-wisselstroomladen.

Het opgegeven bereik van de EQS zou 770km bedragen volgens de Europese wltp-norm, al zal dat vooral opgaan voor het minder dure model. Het duurdere model zal dat waarschijnlijk niet halen, omdat deze iets meer energie verbruikt per 100km. Beide modellen krijgen een accu met een relatief hoge capaciteit van 107,8kWh.

De autofabrikant benadrukt dat de EQS de eerste Mercedes-Benz zal zijn waarbij bezitters de optie hebben om volledig nieuwe functies te activeren via over-the-air-updates. Zodra de auto uitkomt, zijn er enkele ota-updates beschikbaar zoals een highlight-modus waarna het voertuig zichzelf introduceert en zijn uitrusting langsloopt. Ook is er een pakket dat nieuwe geluiden, nieuwe lichtanimaties na het openen en sluiten van de auto en meerdere mini-games als Tetris en Sudoku introduceert.

Rijders hebben ook de optie om via software beperkingen te ontgrendelen, bijvoorbeeld voor een betere achterasbesturing. Die is normaal gesproken beperkt tot een stuurhoek van 4,5 graden, maar dat kan worden verhoogd tot 10 graden. Daarmee wordt de draaicirkel van de meer dan vijf meter lange EQS verkleind tot 10,9 meter. Anders is dat 11,9 meter.

Een andere in het oog springende toevoeging die standaard op de EQS 580 4Matic zit en bij het andere model een extra 8568 euro kost, is het MBUX Hyperscreen. Dit scherm bestaat uit drie panelen met een totale diagonaal van 56". Het geheel strekt zich uit over bijna het gehele dashboard. Hiermee krijgt de passagier een eigen 12,3"-oledscherm waarmee hij de auto kan bedienen of entertainment kan bekijken.

De Mercedes EQS is 5,22 meter lang, 1,93 meter breed en 1,51 meter hoog. De Cw-waarde van de EQS is minimaal 0,20 en volgens Mercedes is dat een record voor een productieauto. Daarmee wil de fabrikant aangeven dat de auto een relatief lage luchtweerstand heeft.