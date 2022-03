Blizzard: Diablo IV bevat meer dan 150 dungeons

Blizzard maakt bekend dat Diablo IV meer dan 150 dungeons bevat die de speler kan verkennen, en dat de open wereld in de game uit vijf verschillende regio's bestaat. De ontwikkelaar toont ook nieuwe sfeerbeelden van wat we van deze regio's kunnen verwachten.

Blizzard publiceert de nieuwe informatie en beelden in een kwartaalupdate. Volgens de ontwikkelaar 'zitter er meer dungeons in een Diablo-game dan ooit te voren'. Blizzard specificeert in de blogpost niet wat het als een dungeon telt en of bijvoorbeeld sublevels van een grotere dungeon apart worden geteld. Het zijn er in elk geval veel meer dan in de vorige games, volgens Blizzard. Net als in de vorige games zijn de dungeons nog steeds willekeurig. Wat betekent dat de lay-out elke keer anders is als je een dungeon betreedt.

Naast meer informatie over de dungeons in de game, deelt Blizzard ook meer informatie over de verschillende regio's. Bij de aankondiging van Diablo IV werd al bekendgemaakt dat de game breekt met de lineaire structuur van de voorgaande games, waarin je van level naar level gaat. Diablo IV heeft een meer open wereld. Op de nieuwe beelden zien we een gebied waarin de speler een verlaten klooster verkent en een kustregio waar het nat en mistig is.

Diablo IV is naar verluidt al sinds 2016 in ontwikkeling. De game werd in 2021 verwacht, maar vorig jaar maakte Blizzard bekend dat Diablo IV niet meer dat jaar ging verschijnen. Het is onduidelijk wanneer de game zal verschijnen.