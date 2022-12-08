Door Donovan Kerssenberg

Redacteur

Feedback • 08-12-2022 11:00 194

Diablo IV Preview

Nu al duivels goed

08-12-2022 • 11:00

194

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Terug naar het duister

Titel Diablo IV Diablo IV Square
Platform Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5
Ontwikkelaar Blizzard
Uitgever Activision
Releasedatum 2023

Diablo bestaat alweer meer dan 25 jaar en de serie is nog steeds even populair als altijd. Na het daverende succes van Diablo II bleef het jaren stil totdat daar opeens Diablo III uitkwam. Hoewel dat een leuke game is, waren er toch wat klachten. Zo was het auction house voor velen een onwelkome toevoeging en de versimpeling van de game om de casual gamer wat meer aan te spreken, werd ook niet door iedereen met open armen ontvangen. Blizzard heeft laten weten met Diablo IV weer terug te gaan naar deel II en de beste elementen van het derde deel daaraan toe te voegen plus een aantal nieuwe elementen om de game nog beter en uitgebreider te maken. Blizzard liet verder weten dat de setting en het verhaal weer ouderwets duister en macaber worden.

Het zal nog even duren voordat de game daadwerkelijk op de markt komt, ergens in de lente van 2023, maar wij mochten alvast aan de slag met een previewbuild. In deze versie konden we een klein stukje van de wereld bewandelen, aan de slag met drie classes en een stukje van het verhaal meekrijgen. Over het verhaal mogen we echter nog geen uitspraken doen. We kunnen je alleen zeggen dat het zich weer afspeelt in Sanctuary en dat deze wereld behoorlijk is toegetakeld vanwege de gebeurtenissen in de vorige delen. De mensen zijn depressief en terneergeslagen; het is aan jou om voor een sprankje hoop te zorgen.

Customization

Als er een ding is waarmee Blizzard flink heeft uitgepakt in deze versie van Diablo, dan is het wel de mogelijkheid je personage helemaal aan te passen aan je wensen. Je kunt verschillende character models kiezen en verschillende geslachten, huidskleuren, haarkleuren, tatoeages, sieraden, stemmen en make-up. Uiteraard zijn er ook een aantal presets beschikbaar voor mensen die geen zin hebben om zo diep in de character creation te duiken. Het is ook mogelijk je personage tijdens het spelen verder aan te passen. Dat kun je doen met spullen die je vindt in de game of door items te kopen in de winkel. De winkel was nog niet beschikbaar, dus het kopen hebben we niet kunnen testen. Blizzard benadrukte meermaals dat de winkel alleen dient voor cosmetische items. Ik vind de mogelijkheid een personage uitgebreid naar je hand te zetten altijd een welkome toevoeging. Bij oude Diablo-games werd ik altijd al blij als je een wapen of schild pakte met een bepaald uiterlijk en de dag aanbrak dat je personage dat wapen daadwerkelijk vasthield. In deze versie van Diablo is het dus niet alleen je outfit die mee verandert, maar ook het algehele uiterlijk van je speler.

Diablo IV Preview Character creationDiablo IV Preview Character creationDiablo IV Preview Character creationDiablo IV Preview Character creationDiablo IV Preview Character creationDiablo IV Preview Character creationDiablo IV Preview Character creationDiablo IV Preview Character creationDiablo IV Preview Character creationDiablo IV Preview Character creationDiablo IV Preview Character creationDiablo IV Preview Character creation

Je hoeft niet bang te zijn dat je, nadat je uren hebt gestoken in het maken van je personage, je deze voor de rest van de game alleen maar als een klein poppetje ziet rondlopen. De filmpjes in Diablo IV worden gerenderd met de ingame-engine, waardoor je zelfgemaakte personage de hoofdrol speelt in de video’s. In de meeste gevallen gaat de gameplay naadloos over in een video, waarbij de camera inzoomt op de speler en op verschillende manieren wordt gepositioneerd om een filmisch effect te geven.

Diablo IV Preview ingame moviestillsDiablo IV Preview ingame moviestillsDiablo IV Preview ingame moviestillsDiablo IV Preview ingame moviestillsDiablo IV Preview ingame moviestillsDiablo IV Preview ingame moviestillsDiablo IV Preview ingame moviestillsDiablo IV Preview ingame moviestills

Spelwereld

Een ander punt waar Blizzard flink heeft uitgepakt, is de spelwereld. Deze is groter en opener dan ooit en verre van lineair. Waar de wereld van Diablo III was opgedeeld in een aantal aaneengeschakelde zones, heb je bij Diablo IV te maken met een grote wereld die is opgedeeld in verschillende regio’s waar je vrij bent om te doen wat je wilt. Je kunt direct met de hoofdfiguren uit het spel praten en het hoofdverhaal zo afspelen, of je kunt jezelf helemaal onderdompelen in allerhande sidequests, of ervoor zorgen dat je de beste alchemist van Sanctuary wordt door stad en land af te reizen op zoek naar de juiste kruiden.

Het hoofdverhaal heeft trouwens ook vertakkingen. Er zijn verschillende manieren waarop je het verhaal kunt doorlopen en een andere wending kunt geven. De wereld ligt ook weer bezaaid met allerhande dungeons waar je doorheen kunt ploegen. De meeste kun je links laten liggen, al zijn er uitzonderingen. Sommige dungeons moet je wel in om het hoofdverhaal voort te zetten, maar er wordt duidelijk aangegeven welke dungeons dat zijn. Zoals je gewend bent van Diablo kan het behoorlijk lonen om een dungeon te clearen. Het is dan ook verleidelijk om onderweg naar een sleutelfiguur uit de main quest even een willekeurige dungeon binnen te lopen. Ik merkte dat ik behoorlijk gevoelig was voor al deze sidequests en bevond mij regelmatig aan de andere kant van de in deze testversie beschikbare spelwereld omdat ik van de ene naar de andere quest hopte.

Diablo IV Preview ScreenshotsDiablo IV Preview ScreenshotsDiablo IV Preview ScreenshotsDiablo IV Preview ScreenshotsDiablo IV Preview ScreenshotsDiablo IV Preview ScreenshotsDiablo IV Preview ScreenshotsDiablo IV Preview Screenshots

Diablo IV heeft een uitgebreide kaart waarop je quests duidelijk zijn aangegeven. Je kunt in het kaartmenu selecteren welke quest je nu aan het doen bent, zodat je niet verdwaalt in de vele waypoints die op je kaart kunnen verschijnen als je onderweg veel sidequests accepteert. Daarnaast kun je ook pins op de kaart plaatsen, zodat wordt aangegeven waar je naartoe moet. De game geeft bovendien aan welke quests sidequests, priority quests en main quests zijn. Dit betekent niet dat het spel je continu aan je handje vasthoudt. Zo zijn er verschillende quests waar je op zoek moet gaan naar een bepaald persoon of item. Waar je in Diablo Immortal tot op de laatste centimeter wordt geleid naar de persoon of het object waar je naartoe moet gaan door voetstapjes, is het in Diablo IV zo dat je wordt geleid naar het gebied waar je naar die persoon of het object moet zoeken. Er wordt globaal aangegeven binnen welk gebied je moet zoeken. Dat maakt het spel in onze ogen wat spannender en avontuurlijker. Bij Immortal hadden we soms het gevoel dat je eerder een boodschappenlijstje aan het aflopen bent.

Het uiterlijk van de wereld mag er ook wezen. Hoewel Blizzard zei dat het er allemaal wat grauwer en duisterder uitzag, was de eerste indruk goed. De grauwere wereld past goed in het Diablo-universum en het doet ons meer denken aan Diablo I en II. Blizzard zei daar in een interview over dat zij die duisterdere horrorstijl ‘return to darkness’ noemen. Gameproducer Rod Fergusson vertelde daarover dat in een tijd dat horror en gore wat gebruikelijker is, Diablo ook weer terug naar zijn roots kan gaan. Zowel de spelwereld als de personages en monsters zien er gedetailleerd uit. De game draait op een nieuwe engine die je wat flexibeler maakt dan in voorgaande delen. In dit deel heb je de mogelijkheid om te klimmen, over grote hiaten te springen of te hangen en slingeren aan een touw. Verder is er een dag- en nachtritme toegevoegd aan de game. Dat ziet er mooi uit, maar we hadden niet het idee dat deze cyclus van invloed is op de gameplay. Misschien moet dat nog worden toegevoegd, maar anders is het puur cosmetisch.

Meer diepgang

Een veelgehoorde klacht over Diablo III was dat de game te veel was versimpeld. Vooral de beperkte skilltree kon op veel kritiek vanuit de community rekenen. Blizzard lijkt de kritiek ter harte te hebben genomen en is met deel IV weer wat de diepte in gegaan. De skilltrees zijn een stukje uitgebreider, waarbij er genoeg branching aanwezig is. Zo moet het makkelijk zijn om meerdere heroes te maken die dezelfde class hebben, maar toch totaal anders zijn. Mocht je uiteindelijk niet blij zijn met je skillset, dan kun je de punten ook weer inleveren en je hero opnieuw opbouwen. Daarnaast is het craften en aanpassen van wapens ook uitgebreid. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om krachten uit bepaalde items te extraheren en deze toe te passen op andere items. Zo hoef je niet langer met tranen in je ogen afscheid te nemen van je krachtige zwaard met speciale stats omdat deze te zwak is geworden en een vijand een veel sterker wapen dropt zonder speciale stats. Deze manier van werken maakt het zelfs mogelijk om je eigen legendaries te craften door bijvoorbeeld een zeldzaam item te voorzien van extra krachten. Ook is het mogelijk om sockets toe te voegen om items nog meer eigenschappen mee te geven.

Diablo IV Preview Skilltree en Weapon modifiersDiablo IV Preview Skilltree en Weapon modifiersDiablo IV Preview Skilltree en Weapon modifiersDiablo IV Preview Skilltree en Weapon modifiersDiablo IV Preview Skilltree en Weapon modifiersDiablo IV Preview Skilltree en Weapon modifiers

Een andere functie die al je heroes op weg helpt, is het Renown-systeem. Sommige handelingen die je doet in de wereld, of dat nou het clearen van een willekeurige dungeon is of het ontdekken van een nieuw gebied, leveren je Renown-punten op. Die kunnen ook worden ingewisseld voor skillpunten, goud of om een grotere hoeveelheid potions bij je te kunnen dragen. Deze extra’s gelden niet voor een specifieke hero, maar voor je volledige account. Als je dus een nieuw personage maakt, worden alle extra’s die je met andere heroes hebt verzameld, direct toegepast op je nieuwe personage. Daarnaast heb je ook nog expertise: hoe langer je een bepaald wapen, bepaalde spreuk of handeling gebruikt, hoe beter je er in wordt en dat brengt weer extra perks met zich mee. Elke ‘expertise’ heeft tien ranks, dus er valt behoorlijk wat uit te breiden.

Ook de runes zoals je ze kent uit Diablo II, komen weer terug. Deze waren nog niet aanwezig in de build die wij mochten spelen, dus daar kunnen we niets over vertellen, maar het feit dat ze weer in hun oude vorm terugkomen, lijkt goed nieuws. Blizzard liet ons wel weten dat ze waarschijnlijk nog niet bij de launch van de game aanwezig zullen zijn. Een andere nieuwigheid die wij niet konden testen, is het gebruik van mounts. In Diablo IV is het mogelijk een paard aan te schaffen en er op te rijden. We weten nog niet precies wat voor mogelijkheden dat geeft, behalve dat je je sneller kunt verplaatsen, maar dat krijgen we waarschijnlijk snel genoeg te horen of te zien.

Zorgen de verdieping en de vele extra’s ervoor dat het de casual gamer afschrikt? Als het aan Blizzard ligt niet. Je krijgt voordat je begint te spelen de vraag of je een avonturier of veteraan bent. Veteranen krijgen een Diablo voorgeschoteld die wat moeilijkheidsgraad betreft dichterbij Diablo II ligt, terwijl de avonturiermodus het allemaal wat makkelijker maakt. Mocht je spijt hebben van je keuze, dan kun je die later in de game alsnog wijzigen. Dat kan via het hoofdmenu, maar als je je spelervaring niet wilt bederven, kun je in de game naar een speciaal beeld lopen en daar van modus wisselen.

Online

Net zoals Diablo III en Diablo Immortal zal ook Diablo IV zwaar leunen op online connectiviteit. Je bent dus altijd ingelogd. De overworld is dan ook een grote hub waar iedereen in rondrent. Je kunt elkaar makkelijk aanspreken en mensen vragen om je te helpen met een bepaalde quest of dungeon. Dungeons zijn nog steeds random gegenereerde instances waar je in je eentje rondloopt. Wil je samen met anderen een dungeon doorploegen, dan zal je ze buiten de dungeon moeten aanspreken. In de spelwereld zijn daarnaast verschillende events aanwezig in de vorm van een sidequest of een challenge. Als jij de cirkel waar het evenement zich in afspeelt, inloopt, wordt deze getriggerd en kun je aan de slag. Andere mensen in de buurt zien dat en kunnen meedoen. Al de loot die na het afronden van een event wordt uitgedeeld, wordt netjes verdeeld over de spelers. Je ziet niet wat anderen hebben gekregen en zij kunnen jouw spullen ook niet zien of oppakken.

Diablo IV Preview Online multiplayerDiablo IV Preview Online multiplayerDiablo IV Preview Online multiplayerDiablo IV Preview Online multiplayer

Naast deze events heb je ook nog World Bosses. Deze gigantische eindbazen lopen rond op specifieke plekken op de wereldkaart en zijn zo sterk dat je ze niet in je eentje kunt verslaan. Als je zo'n monster te lijf gaat en er zijn andere spelers die hetzelfde van plan zijn, word je automatisch bij elkaar gezet, zodat je samen kunt vechten. Dit is het enige moment in de game waarbij je automatisch wordt gekoppeld aan mensen. Alle andere delen van de game, behalve het pvp-gedeelte, kun je ook helemaal alleen spelen. Diablo IV heeft verschillende mogelijkheden om online gebruikers met elkaar te verbinden. Je kunt via de ingamemenu’s makkelijk clans vormen of gewoon via de chat aan een willekeurige voorbijganger vragen of die je wil helpen.

Diablo IV Boss

Het onlineaspect zit zo verweven in de game dat ook shops op deze manier zijn verbonden. Zo zal het aanbod van alle goederen na een bepaalde tijd wijzigen en kun je dus op verschillende momenten terugkomen om te kijken wat voor nieuwe dingen er worden aangeboden. Dit wordt weergegeven met een timer zodat je weet over hoeveel uur je weer langs kunt gaan.

Diablo IV is de eerste Diablo-game die tegelijkertijd uitkomt op pc en consoles. Blizzard liet weten dat de vorige Diablo erg succesvol was op console en er daarom hard aan gewerkt is om de game tegelijkertijd beschikbaar te maken voor alle platformen. Bovendien is er crossplayondersteuning waardoor je als consolegamer met pc-gebruikers kunt spelen. Daarnaast is je account ook uitwisselbaar. Als je de game op een console speelt, kun je de game met zijn tweeën tegelijk spelen op één apparaat. Hiervoor hoeft de tweede speler geen eigen Battle.net-account te hebben.

Voorlopige conclusie

Diablo IV belooft een waardige opvolger te worden van Diablo II en III. Blizzard lijkt goed geluisterd te hebben naar de community en er zijn een hoop extra’s toegevoegd. De game ziet er daarnaast mooi uit, waarbij Blizzard trouw is gebleven aan de duistere horrorstijl van Diablo II. De nieuwe engine laat alles er een stuk gedetailleerder uitzien en het speelt ook nog eens lekker. Je kunt je wat vrijer bewegen en de grote open wereld waar je doorheen ploegt, werkt nu al goed. We hebben maar een klein stukje van de grote spelwereld kunnen zien, maar er was nu al zoveel te beleven dat we ons geen zorgen maken dat je je snel zult vervelen. Zoals het er nu uitziet, komt de game in de lente van 2023 uit voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox Series S en X en de Xbox One-consoles.

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Diablo IV

vanaf € 34,-

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gimbal 8 december 2022 11:09
Ik weet het niet. Er was iets wat Diablo 1 en 2 hadden dat ik compleet miste in D3 en zo te zien is D4 niet veel anders: angst. Of eigenlijk is "vrees" de betere omschrijving, gezien dat het dichtst bij het Engelse woord "dread" ligt denk ik. D1 en D2 maakte een groot deel van je zicht geblokkeerd omdat je veelal door nauwe gangen en kamers moest lopen, of door donkere grotten. Je kan niet door een deur heen kijken of om de hoek. De grote open velden in D2 waren de verademing in plaats van de norm. Het maakte niet uit hoe sterk je was, je moest nog steeds elke hoek en kruising wantrouwen omdat je wellicht tegen een horde vijanden aan ging lopen.

Het was dat moment waar je voor een gesloten deur stond en je de oplichting zag bewegen aan de andere kant wat dat "oh shit" gevoel gaf want wie weet wat voor overpowered vijand de game nu weer op je af gooit. Ik mis dat in zijn geheel in D3 en het gemis was zo groot dat ik de game niet lang kon waarderen. Ik voel me ten alle tijden op mijn gemak in dat spel. De eye candy verpestte het voor me.
Teisu @gimbal8 december 2022 11:59
Ik zal the butcher nooit vergeten, die vervloekte vierkante ruimte in een ruimte...
jhead22 @Teisu8 december 2022 12:04
Precies dat! Diablo 1 was eng en soms pittig. Diablo 3 heb ik even snel doorlopen en het was klaar. Nergens was het eng. The butcher is mij ook altijd bij gebleven. Ik hoop dat Diablo 4 weer op Diablo 1 gaat lijken.
Bulls @jhead228 december 2022 12:27
Ik heb me met D3 wel vermaakt maar de primary stat based items waren een beetje te eentonig. Het draaide enkel om zoveel mogelijk dps te verkrijgen.
Nephalem @Bulls8 december 2022 13:25
D3 ging nog stap verder dan alleen een dps race vind ik. Het maakte monsters niet eng of gevaarlijk maar slechts een obstakel. De maatstaf van hoe goed een build is, is hoe snel je die obstakels neer kunt maaien. In D2 kun je dikke gear dragen maar als je beetje nonchalant door een groepje souls of pit lords loopt maken ze je in no time van kant.
In D3 heb je dat gevoel nooit. Daar stapel je bij voorkeur 100+ vijanden op een hoopje zodat je zo efficiënt mogelijk kunt dps-en.
Dennism
@Nephalem8 december 2022 15:20
Ligt er wel aan hoe je speelt, ik deed veel solo high greater rifts grinden, en als je dan aan de max van je kunnen zat waren er voldoende monsters die echt wel eng of gevaarlijk waren. Hoe vaak ik wel niet ben ge-oneshot door o.a. onderstaande mobs :P

https://www.pcgamesn.com/...r_of_souls_bestiary_1.jpg
https://www.pcgamesn.com/...r_of_souls_bestiary_2.jpg
https://www.pcgamesn.com/...r_of_souls_bestiary_3.jpg

En dat zijn slechts een paar voorbeelden.
Nephalem @Dennism8 december 2022 15:26
Maar is een oneshot 'gevaar'? Of gewoon deel van de formule.
Je bouwt je build met zoveel mogelijk snelheid en damage tot je op een punt komt waar elke hit een death is.

Als die mobs je killen ben je ze dan zorgvuldig aan het kiten en uit elkaar aan het trekken omdat je voorzichtig wil zijn of dash/tp je middenin een pack en ging jij eraan voordat je zelf je dmg kon doen?

(I have zelf ook dik 2k uur in D3 zitten, ik vind het elke paar maanden leuk om even weekje te knallen maar ga vaker dood doordat combat te snel gaat dan iets anders)
Dennism
@Nephalem8 december 2022 15:29
Denk aan bijv. dat die angel achtige mobs gewoon van offscreen komen met een charge en je bent dood :P Vaak nog voordat ik ze zag :) En dat speelde ik vrij voorzichtig inderdaad, want dit ging regelmatig om leaderboard scores toen ik nog veel speelde. en altijd met WD, dus echt teleporten in mobs was er vaak niet bij :P Ik dan vaak van die skills en sets waar je mobs moet hitten voor extra armor en % based minder damage intake, dus als ze dan van offscreen aan kwamen zeilen was dat vaak extra dodelijk.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 09:33]

1Mark @jhead228 december 2022 14:15
De eerste paar maanden was inferno Act 3+ toch echt best lastig met al die one-shot-mobs en onsterfelijke blauwe mobs...
Wotuu @1Mark8 december 2022 15:45
Een van mijn betere gaming achievements is nog steeds Inferno Diablo slopen. Ben uiteindelijk 3 dagen bezig geweest om hem te verslaan. Maar dat was ook wel omdat dat gevecht redelijk bugged was en je maar moest hopen dat het goed ging.
Freakiebeakie @jhead228 december 2022 17:27
Ik heb de endgame beta gespeeld en zonder details weg te geven want dat mag niet kan ik zeggen dat IV veel leuker is dan III. Ik heb geen idee hoe moeilijk IV zal zijn want dat kunnen en zullen ze natuurlijk allemaal aanpassen maar wat ik heb gezien was al redelijk hard en het kon nog een stuk harder. Ik zou IV al kopen als het in die beta versie word uitgebracht maar ik ga er van uit dat het eind resultaat veel meer opgepoetst zal zijn en hopelijk met
Minder bugs 😜
PjotterP @jhead228 december 2022 18:06
heeft ook met de verlichting te maken etc. En eigenlijk was de gritty ness van 640 x 480 ook wel functioneel eigenlijk..
Verwijderd @Teisu8 december 2022 12:18
Haa, Fresh Meat! En standaard het wapen: The cleaver droppen. En dan maar hopen dat ie goede stats had.
gimbal @Teisu8 december 2022 16:40
Dat was weer wel een extreem voorbeeld :) Een goed voorbeeld van hoe oudere games totaal geen medelijden hadden, je krijgt praktisch de moeilijkste boss in de hele game als eerste. Maar inderdaad: zelfs al speel je de game voor de 20e keer, je voelt dat moment aankomen waar the Butcher ineens achter je aan komt rennen en haast niet te stunnen is. Heerlijk.
Hansie9999 @Teisu8 december 2022 21:09
Hahaha,

Ditto,

Die eerste keer "FRESH MEAT" horen !!!!
batavier @Teisu9 december 2022 11:38
"Ah! Fresh meat!"
mrakd @Teisu11 december 2022 10:16
Nou en of... The butcher ben ik ook niet vergeten. Maakte een hoop indruk dat kamertje.
Kaastosti @gimbal8 december 2022 11:44
Mee eens, dat was ook was ik miste in D3. Game was aardig, maar te vrolijk, kleurrijk en ontspannen. De sfeer in de screenshots die ik nu van D4 spreekt me dan wel weer aan :) ben benieuwd of ze inderdaad die spanning weer terug weten te krijgen.
Myri @Kaastosti8 december 2022 12:08
Laat een meer kleurrijke en ontspannen omgeving net zijn wat ik momenteel net meer waardeer. Begrijp me niet verkeerd, D1 en D2 helemaal suf gespeeld, maar als ik nu thuiskom en een game wil spelen dan hoeft dat voor mij niet continu duister en depressief te zijn.. Als ik dat wil, dan lees ik wel de krant of kijk ik wel naar het weer buiten...

Maar, als ik denk aan Diablo, dan is de insteek idd eerder dat grauwe. Dus ik beschouw dit eerder als dat het spel waarschijnlijk minder iets voor mij is..
ochhanz @Myri8 december 2022 20:44
Begrijp me niet verkeerd, D1 en D2 helemaal suf gespeeld, maar als ik nu thuiskom en een game wil spelen dan hoeft dat voor mij niet continu duister en depressief te zijn..
, D2 vind ik niet heel duister (op wat details na en misschien de cinematics), D1 had wel zijn momenten ja haha. D2-achtig lijkt me de sweetspot, eventueel met een optioneel cartoonfilter erbij. :+
Rob_lyreco @Myri8 december 2022 14:37
Helaas is hello kitty online gesloten :+
ochhanz @gimbal8 december 2022 12:25
De dialoog vond ik ook niet zo boeiend in deel 3, denk dat het gerelateerd is aan het wereldje. Ook vond ik het heel makkelijk ondanks dat ik 'm op de hoogste moeilijkheidsgraad had gezet, er is iets mis met de balans de eerste keer dat je 'm doorspeelt (kan zijn dat het maken heeft dat ik het spel + uitbreiding tegelijkertijd kocht). Verder wat ik raar vond was dat het wapen type geen effect had, i.t.t. D2 waar je kon gebruiken wat je wilde.
De skill runes vond ik dan weer wel een leuke toevoeging.
Dennism
@ochhanz8 december 2022 13:04
Ja, als je zo laat het spel gekocht hebt speelde je niet op de originele moeilijkheidsgraden en was het inderdaad veel makkelijker :) De uitbreiding heeft destijds daarin wel vrij veel veranderd. Volgens mij is expert het moeilijkst bij een eerste character, terwijl daarna nog Master en torment 1 t/m 16 komen als hogere moeilijkheidsgraden. Zie ook: https://d3resource.com/difficulties/
ochhanz @Dennism8 december 2022 20:30
Duidelijke tabel, het lijkt alsof de game rond master is gebalanceerd (normal -> casual, expert -> easy, master -> normal). Het verbaasde me vooral omdat Blizzard de balancing meestal wel goed doet.
jellybrah @gimbal8 december 2022 12:57
Ik kan (als d2 fan) je aanraden om Grim Dawn eens te proberen! Daar zit precies datgene in wat je omschrijft. Ook is de game immens uitgebreid qua skilltrees, builds en superbosses.
RoCoStr @gimbal8 december 2022 13:02
Ik heb die herinnering aan D2 in de jungle area Act III...dat je dat gekke tong-geluidje hoorde van die kleine gastjes en dat er dan een hele horde van die fetishes/flayers komen met speren en blaaspijp.

Individueel niet sterk, maar de DPS van zo'n horde kon je geregeld overvallen. Bij het geluidje dacht je dan al "oh shit" en dan moesten ze nog van twee schermen ver komen...
Aetje @RoCoStr8 december 2022 13:31
Nog erger, in de sewers, die ontploffende fetishes. Als sorc ben ik daar zo vaak neergegaan :D
Whiskeyjack @Aetje8 december 2022 21:22
dolls, de nachtmerrie van iedere hardcore speler ;)
randomice @gimbal8 december 2022 13:52
Je hebt wel een punt maar of dat nou ligt aan het spel of moment in je leven is mij de vraag. Toen ik D1 en D2 begon was ik 10jaar , dat is een totaal andere beleving dan nu en dat ben ik me bewust. D4 lijkt wel verreweg het meeste van dit soort Dread elementen te hebben dus misschien worden we verrast
Jron667 @randomice8 december 2022 14:28
Voor mij is beleving ook anders en ik was 27 toen Diablo 1 uitkwam.
Waswat @gimbal8 december 2022 15:39
Vroege dagen van Path of Exile hadden dit, nu is het een beetje een supersnelle game geworden waarin je ontzettend veel moet farmen en er constante loot explosions zijn.
taurus0205 @gimbal8 december 2022 18:42
Waarschijnlijk was D1 een van je eerste spelen.. zo een eerste spelervaring valt nooit te evenaren. Dat is eigenlijk hetzelfde met veel films en muziek. Hoe meer en vaker je iets ervaart hoe normaler dingen worden.
Astennu @gimbal8 december 2022 20:41
Helemaal mee eens!
Ik heb D3 ook gespeeld en het kon mij niet vast houden waar ik D2 Resurrected meteen geweldig vond.

D3 was ook veel te flashy qua spells en je had nooit echt dat angst gevoel. Waar het cow level in D2 echt ernstig was als je geen goede gear had.

En D1 de eerste keer dat je de butcher of sceleton king tegen kwam was het rennen geblazen. Dat mis ik wel heel erg. Heb D4 nog niet gespeeld dus kan daar weinig over zeggen. Maar D2R is in ieder geval weer super leuk.
VonDudenstein @gimbal8 december 2022 20:43
Ik weet het niet. Er was iets wat Diablo 1 en 2 hadden dat ik compleet miste in D3 en zo te zien is D4 niet veel anders: angst. Of eigenlijk is "vrees" de betere omschrijving, gezien dat het dichtst bij het Engelse woord "dread" ligt denk ik.
Dit dus 100%.

Daarom deed Dark Souls 1 me vaak terugdenken aan die Diablo feel.
Eigenlijk heeft FromSoftware dit gat helemaal gevuld.

Dat gezegd hebbende. Vind de omgevingen er wel heel vet uitzien in D4. Goede ambiance. Alleen lijkt je er weer als soort bullet hell doorheen te gaan. En al die mmo cijfers helpen ook niet. Wat een chaos man.
boulderdash1978 @gimbal9 december 2022 01:17
Precies dat. En zeker met een permadeath karakter op max difficulty. Het was opluchting of dood. Niets anders.
Verwijderd @gimbal10 december 2022 03:08
D3 was in het begin volgens mij echt niet leuk om solo te spelen toen met dat auction house. De loot die je kreeg door monsters te doden was volgens mij bijna altijd voor een ander karakter waardoor je aan gear moest komen door deze met andere spelers te ruilen of via het auction house moest kopen. Sloeg echt nergens op. Volgens mij had ik hem daarom niet eens meer gespeeld.

Toen loot patch 2.0 o.i.d. kwam was het pas interessant om solo te spelen, omdat daar alle loot die je kreeg door monsters te doden wel voor jou eigen karakter en kon je dus direct gebruiken, én was de auction house ook opgeheven.
Elcivor @gimbal10 december 2022 23:51
Ook al ben ik het eens dat de atmosfeer belangrijk is in Diablo games, en dat ik helaas te laat in de serie gestapt ben - en daardoor niet die vrees heb kunnen ervaren... maar wat jij beschrijft is meer een vorm van "fear of the unknown".
Toentertijd was Diablo nieuw, en daardoor heb je die dread. Want je weet niet waar je mee te maken hebt, en wat te verwachten valt.
Elke sequel in wat voor media dan ook, is in feite een Wizard of Oz "man behind the curtain" effect. Je weet wat te verwachten is, en je zal nooit zo bang zijn als de allereerste keer.
Daarom is Diablo 2 minder dreadful/eng, want, ook al is de stijl verandert, de essentie is nog steeds aanwezig. Maar omdat je al bekend bent met wat je te verwachten staat, heeft het dus een minder sterke effect.

Diablo 3 daar aan tegen was zeker wel een probleem als het daar om ging, want inderdaad... het heeft niet die darkness en atmosfeer als de 1ste twee games. Het was inderdaad te cartoony voor mij.

Deze nieuwe Diablo kan daar aan tegen nooit de magie terugwinnen om die fear of the unknown terug in leven te blazen. Ik zie wel aan level design en eerste indrukken van mensen dat ze qua sfeer weer proberen terug te gaan voor de derde game. Skill Up (let wel, ik ben het niet altijd eens met hem) zei ook dat hier de sfeer zo vertaald werd van "demons are bad" van de vorige games, naar "humanity isn't any better than them" (paraphrased).

En als dat werkelijk het achterliggende gevoel zou zijn voor de atmosfeer in deze Diablo? Color me intrigued. Want dat betekent dan in feite dat er metaforisch geen Sanctuary meer is.

[Reactie gewijzigd door Elcivor op 23 juli 2024 09:33]

Bulls 8 december 2022 11:16
Ik vraag me af hoe het op de consoles gaat met de always online functionaliteit. Aangezien je wel op b.net moet inloggen. En ik neem aan dat ze niet cliënt side willen opslaan vanwege hacks. Moet je dan ook een online abonnement (psplus/xbox live) hebben om het te kunnen spelen?

[Reactie gewijzigd door Bulls op 23 juli 2024 09:33]

Stefmeister @Bulls8 december 2022 11:21
Dat lijkt me wel, wellicht dat de benoemde "solo" mode wel "offline" kan.

edit: via de preorder page lijkt sowieso een abbo nodig te zijn:
Voor de game is een Xbox-abonnement vereist om te spelen op de console (abonnement afzonderlijk verkrijgbaar).

[Reactie gewijzigd door Stefmeister op 23 juli 2024 09:33]

Bulls @Stefmeister8 december 2022 11:24
Wat ik wel eens zie met bijvoorbeeld D2R is dat hij wel verbinding maakt met b.net maar je kan enkel niet online spelen zonder psplus. Dus dat zal hier vast ook zo zijn.
Idleidol89 @Bulls8 december 2022 11:23
Je bedoelt ps plus of xbox live? Denk t wel ja
Rob_Dielemans @Bulls8 december 2022 11:25
Er zitten geen abonnementskosten verbonden aan battle.net. En ze willen cross platform gaan met D4 dus dan moet het wel via dezelfde ingang gaan.
Vrijdag @Bulls8 december 2022 12:17
Op de PS4 is het zo dat je wel online moet zijn om een dergelijk spel te kunnen spelen, ook singleplayer. Wat dan vaak wordt gedaan is dat je daar dan geen betaalde account voor hoeft te hebben, zoals PS+ of Xbox Live. Simpelweg verbonden zijn met internet is dan voldoende. Maar als je dan het MP deel wil spelen, dat je dan dus wel moet betalen/betaald abbo hebben.

CoD is natuurlijk ook van Activision, dus dan koppel je de accounts aan elkaar.

/edit: spuit 11 :P

[Reactie gewijzigd door Vrijdag op 23 juli 2024 09:33]

YopY @Bulls8 december 2022 11:42
Moet je dan ook een online abonnement (psplus/xbox live) hebben om het te kunnen spelen?
Volgens mij hadden Sony / Xbox overeenkomsten met bijv. MMO's zodat spelers niet zowel een abo als PS+ / xbox live hoefden te hebben; na wat googelen is dit ook het geval met free-to-play spellen als Fortnite. Ik denk dat het voornamelijk een regeling is om de uitgevers van games wat te laten verdienen aan een spel nadat het uit is, vroeger (PS3 generatie?) had je nog wel dat je een game met een 'online pass' kocht, als je het spel dan 2e hands kreeg moest je een nieuwe online pass kopen. Dat is niet meer nodig met PS+ / xbox live.
chrisboers @YopY8 december 2022 12:25
Online is vooral gratis bij games die zelf ook gratis zijn (forrtnite). Dat is bij D4 niet het geval, dus waarschijnlijk ga je PS Plus of Xbox Live nodig hebben.
0daro0 @Bulls8 december 2022 11:52
Always online is voor vele een issue, maar zoals diablo 2 en 3 nog steeds ondersteund worden maak ik me er geen zorgen over. Ik heb de closed beta mogen spelen en zowel op PC als PS5 en werkte vlekkeloos betreft cross-save / crossplay
Linke-soep 8 december 2022 12:04
Ik heb de Closed Beta vorige maand of zo gespeeld, ik heb het ongeveer een week volgehouden en het ligt mij niet, Diablo 4 keert zeer zeker niet terug naar de roots, D3 ligt daar nog dichter bij.

Diablo 4 heeft veel meer MMO elementen, laat dat nou net iets zijn wat mij persoonlijk een beetje de strot uit komt na ruim 15 jaar WoW te hebben gespeeld.

Ik vond de charme van Diablo juist dat je met een kleine groep door dungeons kon crawlen of rifts en dergelijke kon masteren.

Als ik nu naar één van de "steden"in Diablo 4 ga zie ik allemaal toons die ik niet wil zien.

Een opsomming van zaken die mij persoonlijk niet liggen en in mijn opinie ook niet des diablo's zijn:
  • Open wereld gedeelte waar je vreemden tegen komt (niet-partyleden)
  • Skill-trees die afhankelijkheden hebben van voorgaande gekozen skills (gaat ten koste van theorycraften)
  • Mount (wat onzinnig)
  • Geen sterke characters (uitgediept) in de NPC's, je hebt er duizenden
Ik klink misschien heel negatief maar dit heeft voor mij niet meer wat met Diablo te maken.
Diablo was voor mij een game waar ik lekker zonder last te hebben van de buitenwereld mijn ding kon doen. Nu moet er weer een compititie tussen andere online characters komen.
Voor mij is dit een reden dit spel over te slaan.

Voor één ding ben ik Blizzard wel dankbaar. Ik heb in deze dure tijd in ieder geval geen 70 euro weggegooid aan een spel waar ik misschien een keer 10 uur in zou hebben gehad.
Ashilh @Linke-soep8 december 2022 12:37
Endgame beta NDA is niet over, enkel de de pers versie. Misschien niet handig dit te posten indien je persoonsinfo hetzelfde is al op je Bnet. Men is nogal ban happy.
Linke-soep @Ashilh8 december 2022 12:57
Mja dat is dan maar zo, ik weet dat ik er een risico mee neem, als ze me willen bannen dan doen ze dat maar.
Derugash @Linke-soep8 december 2022 13:04
Het is wel een beetje linke soep hoor..
Bulls @Derugash8 december 2022 13:19
:Y)
CarloVloet @Linke-soep8 december 2022 23:22
Linke soep indeed .. als iemand die ook in de friends & family zit, weet jij zelf natuurlijk ook wel dat die diagonale cijferserie op je scherm een indicatie is dat Blizzard hun NDAs vrij serieus neemt. Ik denk dat je mazzel zal hebben met enkel een gebanned account als ze erachter komen dat je vrolijk uit de school klapt online, zeker gezien je klaagsessie*.

Daarnaast, als jij je access ook daadwerkelijk onder het mom van friends & family hebt gekregen, heb je blijkbaar ook vrij weinig interesse dat je ook iemand anders onder de bus gooit door dit online te posten?

Weinig klasse .. en voor wat? Wat 'first post' karma puntjes en de kans om online je opinie te uiten?

* granted, dat is je mening en die mag je hebben. Ik heb mijn mening ook, maar ik realiseer me dat zolang mensen nog niet zelf een volledige context hebben (die komt met de access tot het spel zelf) en aangezien ik geen lid van de pers ben, dat het gewoonweg niet mijn rol is om publieke opinie te gaan beinvloeden (nog los van de ethische implicaties). Daar is de officiele pers (zoals dit artikel) en de eventual open beta voor ...

[Reactie gewijzigd door CarloVloet op 23 juli 2024 09:33]

Linke-soep @CarloVloet8 december 2022 23:54
Dus als ik het goed begrijp zou ik mijn mond moeten houden en mijn mening voor mezelf moeten houden? Een beetje zoals in China? Volgens mij is er gelukkig nog altijd de vrijheid van meningsuiting.
Ik lees en review van Tweakers en geef dat mijn mening over, een mening die ik mag hebben omdat ik de bèta heb gespeeld.
Ik ben mijn terdege bewust dat ik een ban van Blizzard kan krijgen, dat risico neem ik omdat ik al geruime tijd een mening over Blizzard heb die velen met mij hebben, namelijk dat ze de verkeerde kant uit gaan met hun bedrijf en bijbehorende strategie.
Maar goed jij hebt daar ook een mening over, die mening mag je hebben, ik ben in ieder geval blij dat je niet op een ministerpost zit in de tweede kamer. Dan waren we nu namelijk in een totalitaire staat

Edit: Ik ben door Blizzard geselecteerd op mijn gametime in de andere Diablo games. Ik gooi niemand voor de bus.

[Reactie gewijzigd door Linke-soep op 23 juli 2024 09:33]

CarloVloet @Linke-soep9 december 2022 00:41
Vriend(in), je hebt een NDA geaccepteerd. Vrijheid van mensingsuiting beschermt je tegen de staat, je snapt zelf waarschijnlijk ook wel dat het geen vrijbrief is om zomaar even moedwillig je NDAs met bedrijven te gaan doorbreken (je weet dat je ook de mogelijkheid hebt om een NDA niet te accepteren, toch? <edit: en je leest niet alleen een review en geeft daar je mening over; je geeft expliciet aan dat je in de NDA'd beta zit en geeft expliciet eerste-hands-informatie in conjunctie met je mening. Dat is andere koek>) met de verwachting dat je acties nooit consequenties zullen hebben, zolang je maar 'vrijheid van meningsuiting' roept. Dat jij blijkbaar denkt dat je ethisch (of legaal gezien, for that matter) in je recht staat door dit toch moedwillig te doen, spreekt boekdelen.

Ik zit inderdaad niet bij een ministerpost in de tweede kamer, maar als ik jou was zou ik de energie die je in die saaie/voorspelbare ad hominem hebt gestoken (en je hyperbolische/populistische straw man post als geheel, trouwens) herinvesteren om even een minuutje op mijn naam te Googlen (bonuspunten voor je eigen yourlogicalfallacyis contributie hier :+).

Dat koude gevoel in je maag (en wellicht het warme gevoel rond je tempel), laten we dat een 'leermomentje' noemen. Ik ga er voor de sfeer maar van uit dat je een goede reden hebt om NDAs (nog) niet zo serieus te nemen (misschien te jong ervoor <edit after quick check: ah, jammer. zou een geldig excuus zijn geweest imo>, waar ik best wel oprecht bedoelde empathie voor kan hebben, hoor; voordat ik mezelf wat meer informeerde over het nut en de consequenties van NDAs had ik een vergelijkbare opinie), maar als je denkt dat een gebanned account het ergste is wat er bij een moedwillige NDA breach kan gebeuren .. hoo boy .. wij werken duidelijk niet in dezelfde industrie. :+

Anyway, een fout maken is menselijk, dus voor mij is hiermee de kous af. Gezien de ... err ... passie in je vorige post hoop ik dat je even wat tijd voor zelfreflectie neemt voordat je reageert, want kous-af-status is de beste exit-ramp die ik kan aanbieden. Ik ben echt wel te vinden voor een wat dieper (en hopelijk constructiever) gesprek over dit onderwerp, dus voel je vrij om me persoonlijk te messagen als je geinteresseerd bent in wat meer detail over wat voor rol NDAs hebben in de games industrie :)

Edit:
Edit: Ik ben door Blizzard geselecteerd op mijn gametime in de andere Diablo games. Ik gooi niemand voor de bus.
Okay, dat is ieder geval wel zo netjes; bedankt voor deze verduidelijking. Blizzard maakt het (wellicht met opzet?) toegegeven niet makkelijk met deze beta om te zien waar de persoonlijke uitnodigingen beginnen en eindigen. Uiteraard verandert dit niets aan het argument, behalve dat het (oprecht!) goed is om te horen dat je enkel zelf het risico neemt hier.

[Reactie gewijzigd door CarloVloet op 23 juli 2024 09:33]

Outlaw28 @Linke-soep9 december 2022 11:20
..dat risico neem ik omdat ik al geruime tijd een mening over Blizzard heb die velen met mij hebben..
Wie zijn die "velen" eigenlijk. Ik zie dit argument regelmatig gebruikt worden door mensen die ergens ontevreden over zijn, maar is er eigenlijk wel een goed onderzoek naar gedaan?
Voor hetzelfde geld betreft het een zeer vocale minderheid. Vervelend dan, maar als een stille meerderheid voorstander is van de koers van Blizzard, waarom zouden ze dan moeten veranderen?

Natuurlijk snap ik ook wel dat Blizzard van 2022 niet meer hetzelfde is als Blizzard van 2000. Ik ben daar ook niet blind voor, maar ik vind "velen" zonder statistieken of onderbouwing vrij slechte argumenten.


Verder vind ik je vergelijking met een ministerposten en dictatuur en censuur behoorlijk ongepast.
Een NDA is een overeenkomst die je bent aangegaan en dit heeft niets met censuur of totalitarisme van doen.
TepelStreeltje @Linke-soep8 december 2022 13:09
dan bannen ze wel je B.net account, niet alleen je Diablo deel.
Als je je WOW account niet kwijt wil...

overigens vind ik niet dat je heel veel verklapt wat niet al duidelijk was uit alle info online.
Linke-soep @TepelStreeltje8 december 2022 13:23
Ik verklap bewust niet heel veel omdat ik zaken niet wil spoilen voor de mensen die wel enthousiast zijn over Diablo 4.
Er vallen mij gewoon zaken op, in sommige gevallen wordt je gewoon gedwongen om met een groep bepaalde bosses te doen. Ik speel Diablo 3 zelf 95% van de tijd alleen. Dit is gewoon niet te doen in Diablo 4. Niet als je alle content wil doen.
Dennism
@Linke-soep8 december 2022 15:23
Wat voor tijdsbesteding praat je dan over? Is het bijv. als 'modern wow', waar je naar een worldboss area toe loopt, daar op het knopje 'join group' drukt en 5 min later (of vaak sneller) klaar bent en weer solo verder kan. Of is het meer 'Oud WoW, waar je eerst 30-60 min bezig bent om een group te maken, die groep te summonne e.d. voordat je eens aan de boss begint?

In het eerste geval zou het mij bijv. weinig uitmaken, in het 2de geval echter wel :)
Linke-soep @Dennism8 december 2022 16:36
Voor zover bekend is er nog geen lfg functionaliteit. Sterker nog. Ik doe in principe de Dungeon alleen. Vervolgens kom je in een gebied waar de grote eindbaas is. Dat kun je alleen in komen, echter is de area dan afgesloten. Dan ben je op jezelf aangewezen. Sinds lukt het om die baas af te maken met veel potions, rennen. Een als je goede gear hebt. Ben je fresh, dan is het minder leuk. Het issue is dat je vaak niet weet dat je bij de eindbaas komt totdat je er bent. Op een gegeven moment wist ik dat als je ergens een fountain tegen komt die je potions tot 6 aanvult dat is ook het maximale uit mijn hoofd je in de buurt bent van de baas.

Oh ja en er zijn geen globes meer
Tweakwondo @Linke-soep8 december 2022 17:07
Ik was niet per se enthousiast maar was wel benieuwd. Het "always" online en Mmo gedeelde spreekt mij totaal niet aan, jammer..

Ik zoek nog een game dat lijkt op DB3, die je met 2 spelers lokaal kan spelen vanaf de bank :) suggesties welkom!:d
Sjaakys @Linke-soep8 december 2022 14:29
MMO is precies wat ze willen. Zo onstaat er competitie om de beste te zijn. Vervolgens kunnen ze boosts aanbieden om naast cosmetics ook nog andere inkomsten te genereren.

MMO is niet omdat de devs denken dat het voor een betere game / ervaring zorgt, het is een gateway voor extra $
Lekker Ventje @Linke-soep8 december 2022 13:07
Er wordt toch gezegd dat je nog steeds offline kan spelen? Daarnaast is er best lang de vraag om een Diablo MMO uit te brengen, wat ze nu deels doen. Maar ik zag gisteren enkele videos en in een daarvan werd gezegd dat zodra je de hub uit bent je weer grotendeels op jezelf aangewezen bent.
Linke-soep @Lekker Ventje8 december 2022 13:15
Dat klopt, daarom staat er ook onderstaande in.
Diablo 4 heeft veel meer MMO elementen, laat dat nou net iets zijn wat mij persoonlijk een beetje de strot uit komt na ruim 15 jaar WoW te hebben gespeeld.
djunicron @Linke-soep8 december 2022 15:30
Ondanks dat het nog niet naar buiten mocht komen, ook met mensen over deze beta gesproken. Hoewel minder publiekelijk.

Persoonlijk spreekt de nieuwe skilltree mij wel aan, maar inderdaad, net als b.v. een Path of Exile waarbij je hetzelfde probleem hebt, is het "nadeel" van die diepgang dat je veel meer op de ervaring van andere af moet gaan (builds volgen) of dat je weer erg ingame moet gaan investeren om je build om te gooien. Of dat je dus externe tools nodig gaat hebben om je DPS voor en na aanpassing te bepalen. Maar dat is allemaal iets voor de langere termijn, zolang maar (zie Last Epoch) alle skills min of meer bruikbaar zijn. Punten verplicht ergens in moeten steken is prima, maar de balans moet niet zoek raken.

Het viel mensen meteen al op dat er nog meer dan in WOW veel dingen MMO waren puur om ze te laten zien aan anderen, om in een groot aantal slots consmetics te verkopen. En dat is natuurlijk één ding in een free-to-play, maar het lijkt erop dat het Én-Én wordt. Zoals recentelijk ook Darktide heeft gekregen, tot grote ontevredenheid van de community.

Het slaat wat mij betreft ook helemaal nergens op dat je in willekeurige kleine steden nu 30 necro's en 50 barbarians ziet lopen. Van die eerste zijn er volgens de lore amper 30 geloof ik? Hoe dan ook, net als die mount, alleen maar voor het melken.

Alleen al in de screenshots zit een absurd contrast. De close ups lijken een nieuwe "next gen" game. De werkelijke gameplay lijkt om een iets anders gestylde Diablo 3 met mooiere omgeving maar verder alsnog veel "modderige" graphics en eigenlijk weinig detail in de karakters. (Of in ieder geval heel wisselend)

Al die vliegende woorden, getalletjes etc... Dat doet toch wel echt afbraak. Iets wat D1 en 2 ook duidelijk niet hadden en in D3 bijdragen aan de cartoony stijl.
Hoewel ik de rifts en adventure mode itt story mode erg kon waarderen (ga toch weg met je verhaal, die slappe hap kennen we na 3 keer zien wel, weg met die tenenkrommende voice acting), waren die leaderboards voor mij totaal niet interessant, en juist daar ligt ook weer meer focus op.

Doet ook vooral vrezen dat ze dat potentieel willen gaan aangrijpen voor microtransacties... Zoals de D3 RMAH en immortal?

Ondanks dat ik nog erg van ARPG houdt, een titel waar ik echt even een hele tijd de kat uit de boom ga kijken.
!mark 8 december 2022 11:34
Wat ik een klein beetje mis in dit artikel t.o.v. de voorlopige previews op YouTube is de expliciete benadrukking dat Diablo IV hiermee eigenlijk een MMO is geworden.

Dat betekend dus min of meer verplichte interactie met andere spelers buiten de dungeons tijdens Events en World bosses. Maar ook: Je kunt je game niet meer ieder moment dat je wilt eventjes pauzeren.

Ik weet nog niet of ik heel erg op dat soort game-player zit te wachten eigenlijk, ondanks dat ik best wel wat uren in Diablo III heb zitten.
Dit is namelijk wel echt een hele andere aanpak dan Diablo III welke volledig Single Player kan zijn indien gewenst.

[Reactie gewijzigd door !mark op 23 juli 2024 09:33]

twiFight @!mark8 december 2022 12:51
Blizzard zet vol in op microtransacties dus uiteraard wordt je online geforceerd. Het percentage spelers dat skins koopt omdat ze er leuk uit willen zien is laag. De verkopen komen van spelers die 'uniek' willen zijn, zich speciaal willen voelen en iets willen hebben dat anderen niet hebben. Skins voor de egostreling, daar verdien je miljarden mee. Maar ja, als alle spelers single player spelen en niemand ziet welke skin je gekocht hebt is die egostreling er niet en dus worden er lang niet zoveel skins verkocht.
Blizzard heeft natuurlijk meer dan genoeg verkoopdata van WOW en Immortal. Ze weten inmiddels wel waar de pot met goud staat. D2 gaat niet meer terugkomen.
Paprika 8 december 2022 11:05
Ik ga waarschijnlijk niet voor de populariteitsprijs met deze volledig off-topic reactie, maar opmerkingen als "Laat het effe weten in de comments" in de video, en misschien geldt dit zelfs wel voor de hele video, gaf mij een erg hoog "YouTube" gehalte. Als ik blij werd van "YouTube"-achtige promotie, dan was ik wel op YouTube gaan zoeken naar een review.

[Reactie gewijzigd door Paprika op 23 juli 2024 09:33]

Tleilaxu @Paprika8 december 2022 12:28
Daar heeft @WoutF een keer iets over verteld in de podcast. De strekking was volgens mij dat dit een bewuste keuze is, omdat Tweakers uiteindelijk ook gewoon geld moet verdienen en een nieuwe generatie wil aanspreken. Die nieuwe generatie bereiken ze op YouTube gemakkelijker en voor het YouTube-algoritme is het van belang dat een video veel likes en comments krijgt.
Bulls @Paprika8 december 2022 11:13
Het is ook een YouTube video van tweakers ;)
BTU_Natas @Paprika8 december 2022 11:18
De blije puppie feel in de video voelde heel erg power unlimited aan. Weet niet of dat het doel was, maar het mag wat meer ingetogen en inhoudelijk.
Kaasje123 @BTU_Natas8 december 2022 15:48
Tja je kan ook gewoon de video van Rhykker op YouTube kijken voor een betere en meer heldere uitleg. Hij focust over het algemeen alleen op arpg games dus die heeft sowieso meer verstand van dit type game .
MetalSonic @Paprika8 december 2022 11:23
De "laat het weten in de comments viel mij ook op" Lijkt een nieuwe manier van communiceren van Tweakers want eerder zag ik het ook al bij een hardware review van een videokaart. Het is voor mij wennen maar ik kan er aan wennen.

Ik stel mij voor dat Tweakers hiermee ook een ander soort publiek wil aantrekken. Een soort publiek dat zich via dit soort uitspraken meer betrokken wil voelen bij deze website/ community.

Om dan maar te reageren op de vraag van de enthousiaste preview medewerker. Ik besteed hoogstens 1 á 2 minuten aan mijn poppetje. Ik vind het al snel prima. Ik heb vrienden die echt uren bezig kunnen zijn met het tweaken van hun poppetje dus ja voor hen is dit wel leuk.
Patriot @MetalSonic8 december 2022 11:40
Ik stel mij voor dat Tweakers hiermee ook een ander soort publiek wil aantrekken. Een soort publiek dat zich via dit soort uitspraken meer betrokken wil voelen bij deze website/ community.
Het is meer gericht op 'het algoritme' dan op een bepaald soort kijker. Deze typische YouTube-trekjes zijn bedoeld om meer interactie met de kijker te veroorzaken, want dat is uiteindelijk de manier waarop YouTube de 'score' van je video bepaald. Hoe meer interactie, in de vorm van duimpjes, abonnementen en reacties, hoe groter de kans dat YouTube jouw video aanprijst bij andere gebruikers.

Hetzelfde geldt voor dingen als clickbait titels en een gezicht in de thumbnail. Niemand vind clickbait leuk, maar het werkt dus je zet jezelf 1-0 achter als je het niet doet. Dat gezichtje in de thumbnail is geen ijdelheid van de auteur (of nou ja, niet altijd :+), maar mensen klikken sneller op je thumbnail als daar een gezicht in zit (bonuspunten voor een gechoqueerde gezichtsuitdrukking).

De makers van content die afhankelijk zijn van advertentie-inkomsten zijn er bij gebaat om zoveel mogelijk ogen op hun content (en dus de advertenties erin en eromheen) te krijgen, en het is een zero sum-game dus moet iedereen eraan meedoen.
Tommie Poehee @Patriot8 december 2022 14:00
Dit dus inderdaad. Helaas wil ik eigenlijk zeggen. Het begint met een algoritme om "beter aanslaande" video's te promoten en belonen. Als gevolg dat alle content makers hetzelfde gaan doen en inderdaad iedereen, maar dan ook echt iedereen, dezelfde taal, clickbait titels, thumbnails etc. gebruikt. waardoor het een eenheidsworst van popi jopi content is geworden in plaats van dat het om de echte inhoud gaat. En met het verdwijnen van de downvote counter van YouTube is dit nog erger geworden.
Loller1 @Paprika8 december 2022 11:36
Je laat het tenminste weten in de comments wat je erover denkt.
Verwijderd @Paprika8 december 2022 19:15
Helemaal mee eens. En ook dat nieuws dat Plus gaat stoppen. Beetje jammer allemaal. Misschien zijn ze meer een Power Unlimited feeling aan het terug brengen?

Verder over Diablo 4 mag ik weinig zeggen, behalve dat de beelden en de geluiden van veel reviewers zeer herkenbaar zijn. Kijk er naar uit :)
Jay-v @Paprika9 december 2022 12:21
Ik heb hetzelfde. Tweakers veranderd natuurlijk een beetje mee met de massa en ik begrijp ook wel dat het nodig is... er moet immers geld binnen komen :)

Toch vind ik het "Klik dan even op een duimpje omhoog", "Vergeet niet te abonneren" en "laat het ff weten in de comments" rete irritant.

Vroeger was alles beter :P (op Tweakers), misschien wordt ik te oud ;( ?

[Reactie gewijzigd door Jay-v op 23 juli 2024 09:33]

Nolimit89 @Paprika8 december 2022 11:10
Dan ben je hier dus schijnbaar ook verkeerd, dus kun je beter verder kijken.
Mirved @Nolimit898 december 2022 11:12
Oneens dit soort dingen is helemaal niet in de stijl van Tweakers. Terechte opmerking van Paprika.
80sdude @Mirved8 december 2022 15:42
Cultureshocking news Tweakers gravity shifts to the Youtube
Pim0377 @Nolimit899 december 2022 00:05
dit gaat me een dikke -1 opleveren, weet ik zeker, maar als we dan toch aan de gang gaan....dan doe ik effe mee.

1: het is niet je irriteren aan, het is je ergeren aan of iets irriteert je.

2: het is miereneuken, niet mierenneuken, tenzij dat je ding is, maar lijkt me sterk :P

3: in dit geval, gezien zoveel mensen daar mening aan geven, is het "BLIJKBAAR zijn er mensen die zich ergeren aan", niet schijnbaar.

4:hoe zie je precies voor je dat een artikel begint met een klacht over dat artikel? Dat zou in het meest positieve geval betekenen dat het artikel gepost is, er op gereageerd is en daarna van het artikel de inhoud en titel aangepast zijn met comments die later zijn gemaakt dan het artikel in eerste instantie gepost was.....wat jij zegt is compleet onmogelijk., maar ik neem dan maar aan dat je bedoelt dat de reacties beginnen met, niet het artikel zelf, anders krijg je zo'n "Spaceballs...watch the movie before it's finished" moment :P

[Reactie gewijzigd door Pim0377 op 23 juli 2024 09:33]

Nolimit89 @Pim03779 december 2022 09:42
Goh, een leraar Nederlands gaat even los.
Gefeliciteerd met al die kennis!
Pim0377 @Nolimit893 januari 2023 22:45
nee hoor, dat niet, maar toch bedankt :P
Alleen maar iemand die een basisschoollerares als moeder heeft en dus op elke fout gecorrigeerd werd door zijn hele leven....waardoor je dat op een gegeven moment uit automatisme ook bij je vrienden en kennissen ging doen.....wordt je niet populair van kan ik je vertellen :D

Dus mocht jij je er aan ge-ergerd hebben, welcome to my life :P

En met welke kennis mag ik jou feliciteren, gezien dat blijkbaar een ding is nu?!

[Reactie gewijzigd door Pim0377 op 23 juli 2024 09:33]

AibohphobiA BoB @Enyalios20118 december 2022 14:56
Ik denk dat de doelgroep groter is dan je denkt, maar dat terzijde.
De nieuwe blij-ei presentatie kan ik onmogelijk 'hip' noemen, het is hooguit irritant en leidt behoorlijk af van de boodschap. Deze is namelijk dat er een nieuw product in de maak is door een producent die de afgelopen jaren op allerlei vlakken volkomen de verkeerde afslagen heeft genomen en veel spelers is kwijtgeraakt.
Het commentaar mag van mij best enthousiast, maar dit lijkt meer op een verkooppraatje door iemand die zwaar gesubsidieerd wordt.
Het mag dus best informatief en eerlijk zijn.
bbr 8 december 2022 11:06
Goede hoop voor 4, maar ik ga echt niet preorderen.
Het drama dat Diablo:immortal heet, laat zien dat binnen Blizzard goed enige "touch with reality" kwijt is de laatste jaren.
En de enquetes die ze eerder dit jaar hebben rondgestuurd tonen al vanaf dag 1 verschillende cosmetics, en ingame app aankopen om je karakters er anders uit te laten zien. Boven op de basis prijs van de game (60€?)

Gelukkig geen P2W onderdelen zoals in D:I, maar ik vraag me sterk af of ze dat echt vol gaan houden.
Immers in WoW heb je ook al tijden lang instant character boosts.

Verder - ja - D4 ziet er mooier en beter uit dan D3.
Grimmig, lekker duister.

Tegelijk komt Path of Exile versie 2 er binnenkort aan. https://www.pathofexile.com/poe2
Gratis en voor niks.
Kunnen ze de concurrentie aan?

[Reactie gewijzigd door bbr op 23 juli 2024 09:33]

The Chosen One @bbr8 december 2022 11:07
Diablo Immortal laat juist zien dat ze de 'touch met reality' niet kwijt zijn want f2p games zoals dat leveren miljoenen/miljarden op.

Dat jij (en ik) niet blij zijn met die reality is weer een ander verhaal.
Dennism
@bbr8 december 2022 12:31
Gelukkig geen P2W onderdelen zoals in D:I, maar ik vraag me sterk af of ze dat echt vol gaan houden.
Immers in WoW heb je ook al tijden lang instant character boosts.
Als fervent WoW speler zou ik Character boosts niet als P2W will omschrijven, je zal er immers niet mee winnen dan enkele uren speeltijd die je anders aan het levelen zou besteden. Qua gear zijn die characters immers zo zwak dat van winnen geen sprake is. Een character op de normale manier geleveled zal dan ook altijd sterker zijn dan een boosted char.

Niet dat ik een fan ben van de boosts (de gratis gekregen boosts die je krijgt bij aankopen expansions heb ik allemaal nog niet gebruikt want ik vind het boosten niets). Maar meer dan P2Skip kan ik het niet noemen.

Of de doelgroep Diablo en PoE hetzelfde is weer ik ook zo net nog net, er zal zeker overlap zijn, maar ik ken genoeg Diablo spelers die PoE niets vinden, ik knapte zelf bijv. jaren geleden al af op de brakke besturing van PoE, het voelde gewoon zoveel minder soepel aan als D3 destijds. Maar ook genoeg Diablo spelers die PoE te complex vinden en gewoon even willen knallen, terwijl je natuurlijk ook het omgekeerde ziet, PoE spelers die Diablo te weinig diepgang vinden hebben.
OuweDorper @Dennism8 december 2022 13:17
Stel, wij spelen allebei 10 uur. Jij koopt boosts, ik niet. Als jij in die 10 uur meer gedaan krijgt in het spel, meer vrij speelt, meer kans op loot hebt gehad, dan is het gewoon P2W.
Alle andere termen zijn in mijn optiek verzonnen door mensen die P2W onderdelen proberen goed te praten. Noem het beestje gewoon bij de naam. Als je 'enkele uren speeltijd' kan kopen is het gewoon P2W.
Nephalem @OuweDorper8 december 2022 14:13
Je zou een punt hebben als de gebooste speler een niet te overbruggen voorsprong zou opbouwen maar dat is in geval van een character boost toch echt niet van toepassing. De speler die normaal levelt begint een paar uur later aan endgame grinds maar heeft alle kans om zijn gear op een gelijk of beter niveau te brengen.
Neem je nu Immortal met z'n legendary rift keys, dan gaat de betalende speler een gat slaan waar een gratis speler zelfs met jaren grinden niet overheen komt. En dan hebben we het over pay2win.

Je probeert naar mijn bescheiden mening hier harder om een P2W labeltje te plakken op zaken die je niet bevallen dan anderen proberen om P2W goed te praten.
Sinned123 @Nephalem8 december 2022 15:14
In D2 heeft iedereen bij een ladder restart behoefte aan ongeveer dezelfde gear (Shako, Tals sets enz).
Dit is gear wat geen end-game karakter heeft, maar het farmen wel degelijk makkelijker/sneller maakt.
Deze gear gaat in de eerste week echt voor premium(in de vorm van high runes) van de hand.

Hoe eerder je door hell heen bent, hoe eerder je kan gaan farmen voor starter gear.
Die je vervolgens voor een premium verkoopt.
Van die high runes koop je je end-game gear (enigma, infinity enz), dat het farmen nog veel makkelijker maakt dan met de starter items.

Zie hier het P2W voordeel van tijd kopen.
Als ik gelijk al kan beginnen in Hell, terwijl de rest 1a2dagen nodig heeft om bij te komen.
Heb ik die tijd al kunnen farmen en gear voor het absolute premium kunnen verkopen.
Die winst haal je bijna niet meer in.
Voor high runes zitten eerder dagen/weken uit elkaar qua drops dan uren.
Dennism
@Sinned1238 december 2022 15:25
Dat is D2, dat is natuurlijk wel heel wat anders dan een WoW boost waar door dit soort blijvende voordelen niet spelen.
Nephalem @Sinned1238 december 2022 15:31
En precies daarom verkoopt D2 geen level boosts. Dus waar is de P2W?
Ik reageer op een mening dat character boost in wow P2W zou zijn, en geef met Immortal een voorbeeld van een game met echte P2W.
OuweDorper @Nephalem9 december 2022 14:26
Je probeert naar mijn bescheiden mening hier harder om een P2W labeltje te plakken op zaken die je niet bevallen dan anderen proberen om P2W goed te praten.
Naar mijn mening is dit precies wat de grote ($$$) game developers willen. Mensen beginnen het normaal te vinden dat je gewoon progressie kan kopen en dat het niet meer onder P2W wordt geschaard, want dat is een term die slecht is voor je game.
Hier nog een vraag voor je, stel deze boosts waren 5-10 jaar geleden uitgekomen; denk je dat we het dan P2W hadden genoemd, of ook 'P2boost/P2Skip'?
Dennism
@OuweDorper10 december 2022 10:30
'vroeger' werd voor Pay2win juist vaak een vrij strikte definitie gehanteerd in de gaming community, namelijk dat ergens voor betalen in game een blijvend voordeel op moest leveren dat mensen die niet betaalden op geen enkele wijze konden behalen.

Dit verwatert de laatste jaren juist steeds meer door allerlei zaken die niet binnen die definitie passen ook maar Pay2win te noemen. Pay2skip is wat dat betreft voor zover ik weet qua term net zo oud als Pay2Win, en werd en wordt juist gebruikt om zaken te duiden die geen blijvend voordeel opleveren voor mensen die ergens voor betalen, omdat die zaken niet betalende spelers ook in een normaal tijdsbestek te behalen zijn.

Nu moet ik wel zeggen dat er een punt is waar ik die verwatering wel terecht vind, neem bijv. Diablo Immortal, waar in principe een niet betalende spelers ook alle gems op 5 sterren kan krijgen, hiervan is echter berekend dat dit qua tijdsbesteding zo lang duurt (ik geloof jaren lang 8 uur per dag spelen), dat het niet realistisch is voor een niet betalende speler om op gelijke hoogte te komen met de betalende speler.

Ik zou daar dus ook zeggen dat iets Pay2win is wanneer het een blijvend voordeel oplevert voor de betalende speler dat een niet betalende speler nooit kan behalen, maar ook dat iets Pay2Win is wanneer een niet betalende speler het niet in een realistisch tijdsbestek kan behalen.

Om het dan te duiden met een voorbeeld, 3.5-5 uur (afhankelijk van speler skill) voorsprong kopen in WoW voor €60, dat een niet betalende speler makkelijk in loopt zou ik niet defineren onder de aloude (strikte) definitie van Pay2Win, maar een voorbeeld als Diablo Immortal waar een niet betalende speler jaren 8 uur per dag moet grinden voor iets wat een betalende speler binnen enkele minuten kan kopen (als deze iets van $50k over heeft), dan weer wel.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 09:33]

Dennism
@OuweDorper8 december 2022 15:01
Zo werkt het echter niet in WoW, je koopt immers geen max level boost, maar een boost naar een niveau daaronder, normaliter het max level in de voorgaande expansion. Max level in WoW is nu 70, en de boost is maximaal naar lvl 60. Je zal dus beiden naar max level moeten spelen.

Levelen van 1-60 kan in de huidige expansion in iets minder dan 3.5 uur, al zal de gemiddelde speler er iets langer voor nodig hebben.

Maar over het algemeen is jouw voorbeeld niet de situatie die je aantreft in WoW, wat ik vaker zie is mensen die na een pauze willen aanhaken bij kameraden die spelen. Bijvoorbeeld jij komt terug na een break van 3 expansions, en wil bij mij komen spelen en we willen beide samen levelen in de nieuwe expansion die vorige week is uitgekomen. Ik heb een level 60 character, maar jij niet. Jij kan er dan voor kiezen er een te levelen (zou ik aanraden), maar je kan er ook een boosten (want je krijgt een boost 'gratis' bij jouw aankoop van de expansion). De situatie die je dan krijgt is dat je samen kan levelen van 60-70, maar degene met een geboost character is duidelijk zwakker dan iemand die op eigen kracht 60 heeft behaald, zeker als deze ook nog enige tijd gespeeld heeft en heeft dus geen enkel blijvend voordeel van die boost.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 09:33]

Dancebeat @Dennism8 december 2022 13:20
Als fan en speler van beide franchises ben ik super benieuwd wat "brakke besturing" voor jou betekend in PoE. En wanneer heb je dit voor het laatst geprobeerd? De game heeft een aardige transitie doorgemaakt op diverse fronten en ik kan niet anders zeggen dat PoE voor mij heer en meester is in dit action RPG genre op dit moment. Neemt niet weg dat ik onwijs uitkijk naar Diablo IV, met de hoop dat je wel kunt traden zoals in Diablo 2.
Dennism
@Dancebeat8 december 2022 15:07
Ik vind het lastig uit te leggen, waar ik vooral tegen aanliep destijds was overmatige rubberbanding, maar ook het algehele gevoel van vloeiendheid van de gameplay. Bij D3 vond ik het rondlopen in de wereld altijd vloeiend, alsof iedere keypress of mouse beweging heel direct werd uitgevoerd. Bij PoE voelde het altijd wat 'laggy' aan, waardoor ik nooit echt in PoE kom komen en altijd weer naar Diablo 3 terug kwam. Dit is al zeker een flinke tijd geleden, D3 heb ik denk al een jaar of 2 niet aangeraakt vanwege tijdsgebrek, en PoE een stuk langer al niet omdat ik toch altijd weer terug kwam bij Diablo.
Sinned123 @Dennism8 december 2022 20:56
Ik zou PoE echt nog een kans geven en dan langer dan alleen de 10acts.
Zelf 3x PoE een kans gegeven en pas bij de 3e wilde ik het blijven spelen.
Zeker als je langer dan 4a5jaar geleden hebt gespeeld, dat spel is echt qua speelbaarheid zoveel beter geworden.
Thonz @bbr8 december 2022 11:22
Tegelijk komt Path of Exile versie 2 er binnenkort aan.
Gratis en voor niks.
Kunnen ze de concurrentie aan?
Zo, dat ziet er goed uit. Je stelt een terechte vraag!
Zebby @bbr8 december 2022 12:17
Pre-order gewoon nooit, laat ze (zijnde alle game ontwikkelaars) maar bewijzen wat ze leveren.
Koop nooit op belofte, alleen op wat er is.
Bulls @Zebby8 december 2022 12:29
Maar uiteindelijk moet je dan weer af gaan op reviews en wie zegt dat die niet teveel beïnvloeden. Want een mening van een ander kan je eigen ervaring ook sturen.
Terr-E @Bulls8 december 2022 14:28
Dan heb je altijd nog video reviews, how-to videos, playthrough videos en live streams die een uitgebreider beeld geven. Met een game als Diablo IV zal er genoeg content gemaakt gaan worden om een goed beeld te kunnen vormen. Nee, je kunt dan niet vanaf dag 1 spelen, maar een weekje videos kijken zou je toch wel 99% moeten behoeden voor een miskoop. Ieder zal voor zichzelf moeten bepalen wat prioriteit heeft; vroeg kunnen spelen, wel of geen tijd kwijt zijn aan vooronderzoek, geld.
Annihilism @bbr8 december 2022 12:17
Als ze hetzelfde doen als bij Diablo Immortal dan hoeft niemand in Nederland zich zorgen te maken over pre-orderen of hoe slecht/goed de game is. Dan wordt de game namelijk gewoon gebanned in NL net als diablo immortal :+
Dennism
@Annihilism8 december 2022 12:50
Diablo Immortal is hier echter niet gebanned, Blizzard heeft ervoor gekozen het hier niet uit te brengen omdat er een mogelijkheid is tot lange en kostbare rechtszaken (zie Fifa, die onze kansspelautoriteit echter nu wel verloren heeft), terwijl daarvoor de baten hier waarschijnlijk, vanwege ons kleine landje, niet hoog genoeg liggen. Want ze weten dat de echte whales wel omwegen zoeken om alsnog te gaan spelen.
D.J.P. @bbr8 december 2022 12:25
Ben het eens met je analyse. Met de aanvulling dat Blizzard goed heeft gekeken naar wat er goed werkt bij de concurrentie lijkt het; de shrines van Grim Dawn en de skill tree en de leagues van PoE. Ik ben ook erg nieuwsgierig naar PoE2 maar dat gaat nog wel een klein jaar duren waarschijnlijk. Een release rond de kerst van komend jaar is waarschijnlijk. Eigenlijk erg jammer dat D4 ze zo de wind uit de zeilen neemt in 2023. Ik kan me niet voorstellen dat classic ARPG fans er heel snel klaar mee zullen zijn. Wordt in ieder geval een goed jaar voor de fans vermoed ik :)
Lekker Ventje @bbr8 december 2022 13:08
Binnenkort is ergens in 2024.
Grotbewoner @bbr8 december 2022 14:27
Ik vind de positieve toon over Diablo IV wel passen bij een frisse wind die wellicht door Blizzard waait.

De vorige twee WoW expansions waren ook zeer slecht ontvangen. Ik speel nu Dragonflight (is een week uit) en ik heb een zeer positieve ervaring. Ook hier lijkt geluisterd te zijn naar de kritiek en ik heb weinig te klagen. Ik vind het nu leuker dan classic, iets wat ik niet verwacht had.
Dennism
@Grotbewoner10 december 2022 11:20
Zeker eens, al verwacht ik wel bij Dragonflight dat na de honeymoon fase dit ook wel weer wat minder zal worden. Maar goed, door de verbeteringen zit je nu niet met een systeem je eigenlijk dagelijks 'moet' inloggen. Je hebt meer vrijheid, dus wanneer straks Ulduar komt op Classic kan ik mooi daar weer op focussen en dan wanneer Ulduar gedaan is, zal DF de eerste patch wel hebben en kan ik me daar weer een poos vermaken.
Kaasje123 @bbr8 december 2022 15:43
Gratis todat je er achter komt dat bepaalde stash mogelijkheden eigenlijk onmisbaar zijn e.d.

[Reactie gewijzigd door Kaasje123 op 23 juli 2024 09:33]

bbr @Kaasje1238 december 2022 16:04
extra inventory space is fijn, maar zeker niet onmisbaar
djunicron @bbr8 december 2022 21:30
Denk toch dat de vergelijking PoE 2 niet helemaal op gaat.

Het is niet helemaal gratis, zonder enige MTX wordt je bewust beperkt. Maar daar komt bij dat heel veel spelers nu "deel 1" ook gewoon al spelen en dus hebben ze al ooit MTX gekocht, welke gewoon van kracht blijven.

Echter maakt GGG de afgelopen maanden wel erg veel keuzes die nog meer laten zien dat ze de tijd van de speler gewoon helemaal niet respecteren. De community wil graag een aantal richtingen op met de game, maar die gaan steevast tegen de visie van de grote man achter de studio in. Iedere keer opnieuw komen er features in die de game richting een ARPG Darksouls moeten trekken, terwijl een aantal randvoorwaarden voor een dergelijke game er gewoon niet zijn.

Heel veel spelers zijn dan ook in 3.19, maar eigenlijk al iedere update vroeg afgehaakt. Iedere keer als ze PoE meer richting de kern van PoE2 proberen te trekken pakt dat eigenlijk slecht uit met verlies van spelers tot gevolg. Nu zijn beide titels nog ver weg, ondanks dat er al bijzonder lang aan gewerkt wordt. Maar ik zie het zomaar gebeuren dat pas richting dit tijdstip volgend jaar meer bekend wordt wanneer beide titels uitkomen.

Dus eigenlijk, zowel Blizzard als GGG zijn redelijk hun touch met hun spelersbasis kwijt. 11th hour achter Last Epoch doet het wat dat aangaat nog vrij goed. Blizzard en GGG willen vooral heel graag Lost Ark achterna heb ik het idee. En dan was er nog Undecember wat volgens mij vrij rampzalig uitpakte en V Rising met dusdanig veel irritante MMO / PvP elementen...

Denk dat er zeker wel een niche is voor een MMO Diablo 3 en half...
centr1no 8 december 2022 11:37
Ik heb idioot veel tijd besteed aan Diablo 2 en was initieel enthousiast toen ik hoorde dat ze aan 3 werkten.
Tot ik langzaam maar zeker alle details vernam. Het hele online gebeuren is in mijn ogen totaal onnodig en stond me zo tegen dat ik compleet alle interesse ben verloren.
Ik heb de berichten daarom ook niet meer gevolgd maar wat ik in deze review lees is niet bemoedigend.
Is Diablo 3 of 4 te spelen als 2, zonder afhankelijk te zijn van online game elementen?
MOlivier1987 @centr1no8 december 2022 11:53
Ik heb in het verleden veel D3 gespeeld op PS4, meest gespeelde titel voor mij, terwijl ik nog nooit Playstation online functionaliteit heb gebruikt; heb het niet gemist, maar qua spelen was het na uitspelen qua klasse wel klaar qua interesse/herspeelbaarheid.
D2 daarvoor op PC gespeeld, die was wel beter, ik snap de kritiek op 3, maar op een console was 3 wel echt een verademing t.o.v. RSI muishand op de PC van 2.
D.J.P. @centr1no8 december 2022 12:35
Ik baalde ook van dat 'online only' gebeuren bij D3 destijds. Voor single player games lijkt dat absurd. Maar je merkte er gelukkig niks van als je alleen wilde spelen. Het was alleen simpelweg een minder goeie game dus je hebt er weinig aan gemist. Die single player only optie geldt ook voor D4 heb ik begrepen. Je kunt alleen geen PVP en Worldbosses doen. Eigenlijk kun je die internet verbinding in dat geval puur zien als anti piracy en anti cheat maatregel.
Cid Highwind @centr1no8 december 2022 12:37
Diablo 3 was bij release dan vooral een Ebay simulator met WoW graphics.

Leuke loot kon je niet vinden maar kopen. Ik hoop dat ze niet nogmaals dezelfde fouten maken. Met de sfeer zit het dit keer wel goed gelukkig.
Gamelord83 8 december 2022 11:13
Het belangrijkste van Diablo "the replayability" daar scoort de game voor mij punten als ze mij weten te strikken om de game nog een keer te spelen (met dezelfde karakter) en misschien nog een 3e keer.
Nieuwe en sterkere monsters en nieuwe vrij te spelen uitrusting. En dat je geen wijsvinger meer over hebt van het klikken op je muis is gewoon een Diablo dingetje, laten we daar niet over beginnen.
LANterfantje 8 december 2022 11:22
Heel eerlijk, van de nieuwe blizzard uitgaven is de gameplay vaak heel goed, alleen wordt de progression vaak door een geldmuur geblokkeerd.
Dit was met Overwatch 2 en Diablo Immortal al zo.

Als ik de trend kan volgen, is het:
1. Iedereen lekker maken met een hoge kwaliteit animated trailer
2. Het spel ophypen met gameplay beelden
3. Reviewers een vroegtijdige 'gelimiteerde' gameplay copy geven (waarin blijkt dat de gameplay top is)
4. Het spel uitbrengen met een "betalen voor je progression, of je doet maanden over iets wat je wil hebben" systeem waar iedereen erg teleurgesteld mee is.
5. Profit anyway want al die teleurstelling/outrage waait toch wel weer over naar volgende week wanneer er een ander topic die aandacht krijgt.

Dit is pure speculatie, neem het met een korreltje zout.

Ik ga in ieder geval wachten tot een paar dagen na de official release, puur om te kijken of mijn zorgen terecht zijn.
Klauwhamer @LANterfantje8 december 2022 11:54
Sowieso is monitized (vertical) progression een ramp. Helaas lijkt 'men' dit prima te accepteren als het verpakt wordt als "quality of life". Ik ben erg benieuwd of de inkomsten uit D:I impact hebben op beslissingen vanuit MT richting D4 -- het lijkt mij een hard sell tegen aandeelhouders "Nah, nu even geen whales uitmelken".
Metal spoon 8 december 2022 11:28
Eerst zien, dan geloven.
Diablo 3 was een launch disaster en het duurde even tot het echt een goed spel werd.
Daarnaast heeft Diablo IV nu daadwerkelijk concurrentie, denk aan Path of Exile en Last epoch.
Nu weet ik dat PoE en diablo niet bepaald te vergelijken zijn, want PoE is oneindig complex en Diablo is relatief simpel in vergelijking.
Maar toch, ik ben een fervent PoE speler met bijna 2k uur en heb echt wel interesse in Diablo IV, ookal is het simpeler. Het gaat mij om de ARPG gameplay.
Ben benieuwd of het GGG gaat lukken om PoE 2 voor Diablo IV gereleased te krijgen, maar ik heb er een hard hoofd in.

En dan heb ik het nog niet eens over Diablo Immortal gehad, wat mij betreft een vlek op de Diablo franchise.
Lekker Ventje @Metal spoon8 december 2022 13:10
Laatste wat ik las is dat POE 2 op zijn vroegst eerste helft 2024 uit gaat komen omdat ze onderbezetting hebben.

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