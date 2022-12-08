Diablo IV Preview

Terug naar het duister
|Titel
|Diablo IV
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|Platform
|Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5
|Ontwikkelaar
|Blizzard
|Uitgever
|Activision
|Releasedatum
|2023
Diablo bestaat alweer meer dan 25 jaar en de serie is nog steeds even populair als altijd. Na het daverende succes van Diablo II bleef het jaren stil totdat daar opeens Diablo III uitkwam. Hoewel dat een leuke game is, waren er toch wat klachten. Zo was het auction house voor velen een onwelkome toevoeging en de versimpeling van de game om de casual gamer wat meer aan te spreken, werd ook niet door iedereen met open armen ontvangen. Blizzard heeft laten weten met Diablo IV weer terug te gaan naar deel II en de beste elementen van het derde deel daaraan toe te voegen plus een aantal nieuwe elementen om de game nog beter en uitgebreider te maken. Blizzard liet verder weten dat de setting en het verhaal weer ouderwets duister en macaber worden.
Het zal nog even duren voordat de game daadwerkelijk op de markt komt, ergens in de lente van 2023, maar wij mochten alvast aan de slag met een previewbuild. In deze versie konden we een klein stukje van de wereld bewandelen, aan de slag met drie classes en een stukje van het verhaal meekrijgen. Over het verhaal mogen we echter nog geen uitspraken doen. We kunnen je alleen zeggen dat het zich weer afspeelt in Sanctuary en dat deze wereld behoorlijk is toegetakeld vanwege de gebeurtenissen in de vorige delen. De mensen zijn depressief en terneergeslagen; het is aan jou om voor een sprankje hoop te zorgen.
Customization
Als er een ding is waarmee Blizzard flink heeft uitgepakt in deze versie van Diablo, dan is het wel de mogelijkheid je personage helemaal aan te passen aan je wensen. Je kunt verschillende character models kiezen en verschillende geslachten, huidskleuren, haarkleuren, tatoeages, sieraden, stemmen en make-up. Uiteraard zijn er ook een aantal presets beschikbaar voor mensen die geen zin hebben om zo diep in de character creation te duiken. Het is ook mogelijk je personage tijdens het spelen verder aan te passen. Dat kun je doen met spullen die je vindt in de game of door items te kopen in de winkel. De winkel was nog niet beschikbaar, dus het kopen hebben we niet kunnen testen. Blizzard benadrukte meermaals dat de winkel alleen dient voor cosmetische items. Ik vind de mogelijkheid een personage uitgebreid naar je hand te zetten altijd een welkome toevoeging. Bij oude Diablo-games werd ik altijd al blij als je een wapen of schild pakte met een bepaald uiterlijk en de dag aanbrak dat je personage dat wapen daadwerkelijk vasthield. In deze versie van Diablo is het dus niet alleen je outfit die mee verandert, maar ook het algehele uiterlijk van je speler.
Je hoeft niet bang te zijn dat je, nadat je uren hebt gestoken in het maken van je personage, je deze voor de rest van de game alleen maar als een klein poppetje ziet rondlopen. De filmpjes in Diablo IV worden gerenderd met de ingame-engine, waardoor je zelfgemaakte personage de hoofdrol speelt in de video’s. In de meeste gevallen gaat de gameplay naadloos over in een video, waarbij de camera inzoomt op de speler en op verschillende manieren wordt gepositioneerd om een filmisch effect te geven.
Spelwereld
Een ander punt waar Blizzard flink heeft uitgepakt, is de spelwereld. Deze is groter en opener dan ooit en verre van lineair. Waar de wereld van Diablo III was opgedeeld in een aantal aaneengeschakelde zones, heb je bij Diablo IV te maken met een grote wereld die is opgedeeld in verschillende regio’s waar je vrij bent om te doen wat je wilt. Je kunt direct met de hoofdfiguren uit het spel praten en het hoofdverhaal zo afspelen, of je kunt jezelf helemaal onderdompelen in allerhande sidequests, of ervoor zorgen dat je de beste alchemist van Sanctuary wordt door stad en land af te reizen op zoek naar de juiste kruiden.
Het hoofdverhaal heeft trouwens ook vertakkingen. Er zijn verschillende manieren waarop je het verhaal kunt doorlopen en een andere wending kunt geven. De wereld ligt ook weer bezaaid met allerhande dungeons waar je doorheen kunt ploegen. De meeste kun je links laten liggen, al zijn er uitzonderingen. Sommige dungeons moet je wel in om het hoofdverhaal voort te zetten, maar er wordt duidelijk aangegeven welke dungeons dat zijn. Zoals je gewend bent van Diablo kan het behoorlijk lonen om een dungeon te clearen. Het is dan ook verleidelijk om onderweg naar een sleutelfiguur uit de main quest even een willekeurige dungeon binnen te lopen. Ik merkte dat ik behoorlijk gevoelig was voor al deze sidequests en bevond mij regelmatig aan de andere kant van de in deze testversie beschikbare spelwereld omdat ik van de ene naar de andere quest hopte.
Diablo IV heeft een uitgebreide kaart waarop je quests duidelijk zijn aangegeven. Je kunt in het kaartmenu selecteren welke quest je nu aan het doen bent, zodat je niet verdwaalt in de vele waypoints die op je kaart kunnen verschijnen als je onderweg veel sidequests accepteert. Daarnaast kun je ook pins op de kaart plaatsen, zodat wordt aangegeven waar je naartoe moet. De game geeft bovendien aan welke quests sidequests, priority quests en main quests zijn. Dit betekent niet dat het spel je continu aan je handje vasthoudt. Zo zijn er verschillende quests waar je op zoek moet gaan naar een bepaald persoon of item. Waar je in Diablo Immortal tot op de laatste centimeter wordt geleid naar de persoon of het object waar je naartoe moet gaan door voetstapjes, is het in Diablo IV zo dat je wordt geleid naar het gebied waar je naar die persoon of het object moet zoeken. Er wordt globaal aangegeven binnen welk gebied je moet zoeken. Dat maakt het spel in onze ogen wat spannender en avontuurlijker. Bij Immortal hadden we soms het gevoel dat je eerder een boodschappenlijstje aan het aflopen bent.
Het uiterlijk van de wereld mag er ook wezen. Hoewel Blizzard zei dat het er allemaal wat grauwer en duisterder uitzag, was de eerste indruk goed. De grauwere wereld past goed in het Diablo-universum en het doet ons meer denken aan Diablo I en II. Blizzard zei daar in een interview over dat zij die duisterdere horrorstijl ‘return to darkness’ noemen. Gameproducer Rod Fergusson vertelde daarover dat in een tijd dat horror en gore wat gebruikelijker is, Diablo ook weer terug naar zijn roots kan gaan. Zowel de spelwereld als de personages en monsters zien er gedetailleerd uit. De game draait op een nieuwe engine die je wat flexibeler maakt dan in voorgaande delen. In dit deel heb je de mogelijkheid om te klimmen, over grote hiaten te springen of te hangen en slingeren aan een touw. Verder is er een dag- en nachtritme toegevoegd aan de game. Dat ziet er mooi uit, maar we hadden niet het idee dat deze cyclus van invloed is op de gameplay. Misschien moet dat nog worden toegevoegd, maar anders is het puur cosmetisch.
Meer diepgang
Een veelgehoorde klacht over Diablo III was dat de game te veel was versimpeld. Vooral de beperkte skilltree kon op veel kritiek vanuit de community rekenen. Blizzard lijkt de kritiek ter harte te hebben genomen en is met deel IV weer wat de diepte in gegaan. De skilltrees zijn een stukje uitgebreider, waarbij er genoeg branching aanwezig is. Zo moet het makkelijk zijn om meerdere heroes te maken die dezelfde class hebben, maar toch totaal anders zijn. Mocht je uiteindelijk niet blij zijn met je skillset, dan kun je de punten ook weer inleveren en je hero opnieuw opbouwen. Daarnaast is het craften en aanpassen van wapens ook uitgebreid. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om krachten uit bepaalde items te extraheren en deze toe te passen op andere items. Zo hoef je niet langer met tranen in je ogen afscheid te nemen van je krachtige zwaard met speciale stats omdat deze te zwak is geworden en een vijand een veel sterker wapen dropt zonder speciale stats. Deze manier van werken maakt het zelfs mogelijk om je eigen legendaries te craften door bijvoorbeeld een zeldzaam item te voorzien van extra krachten. Ook is het mogelijk om sockets toe te voegen om items nog meer eigenschappen mee te geven.
Een andere functie die al je heroes op weg helpt, is het Renown-systeem. Sommige handelingen die je doet in de wereld, of dat nou het clearen van een willekeurige dungeon is of het ontdekken van een nieuw gebied, leveren je Renown-punten op. Die kunnen ook worden ingewisseld voor skillpunten, goud of om een grotere hoeveelheid potions bij je te kunnen dragen. Deze extra’s gelden niet voor een specifieke hero, maar voor je volledige account. Als je dus een nieuw personage maakt, worden alle extra’s die je met andere heroes hebt verzameld, direct toegepast op je nieuwe personage. Daarnaast heb je ook nog expertise: hoe langer je een bepaald wapen, bepaalde spreuk of handeling gebruikt, hoe beter je er in wordt en dat brengt weer extra perks met zich mee. Elke ‘expertise’ heeft tien ranks, dus er valt behoorlijk wat uit te breiden.
Ook de runes zoals je ze kent uit Diablo II, komen weer terug. Deze waren nog niet aanwezig in de build die wij mochten spelen, dus daar kunnen we niets over vertellen, maar het feit dat ze weer in hun oude vorm terugkomen, lijkt goed nieuws. Blizzard liet ons wel weten dat ze waarschijnlijk nog niet bij de launch van de game aanwezig zullen zijn. Een andere nieuwigheid die wij niet konden testen, is het gebruik van mounts. In Diablo IV is het mogelijk een paard aan te schaffen en er op te rijden. We weten nog niet precies wat voor mogelijkheden dat geeft, behalve dat je je sneller kunt verplaatsen, maar dat krijgen we waarschijnlijk snel genoeg te horen of te zien.
Zorgen de verdieping en de vele extra’s ervoor dat het de casual gamer afschrikt? Als het aan Blizzard ligt niet. Je krijgt voordat je begint te spelen de vraag of je een avonturier of veteraan bent. Veteranen krijgen een Diablo voorgeschoteld die wat moeilijkheidsgraad betreft dichterbij Diablo II ligt, terwijl de avonturiermodus het allemaal wat makkelijker maakt. Mocht je spijt hebben van je keuze, dan kun je die later in de game alsnog wijzigen. Dat kan via het hoofdmenu, maar als je je spelervaring niet wilt bederven, kun je in de game naar een speciaal beeld lopen en daar van modus wisselen.
Online
Net zoals Diablo III en Diablo Immortal zal ook Diablo IV zwaar leunen op online connectiviteit. Je bent dus altijd ingelogd. De overworld is dan ook een grote hub waar iedereen in rondrent. Je kunt elkaar makkelijk aanspreken en mensen vragen om je te helpen met een bepaalde quest of dungeon. Dungeons zijn nog steeds random gegenereerde instances waar je in je eentje rondloopt. Wil je samen met anderen een dungeon doorploegen, dan zal je ze buiten de dungeon moeten aanspreken. In de spelwereld zijn daarnaast verschillende events aanwezig in de vorm van een sidequest of een challenge. Als jij de cirkel waar het evenement zich in afspeelt, inloopt, wordt deze getriggerd en kun je aan de slag. Andere mensen in de buurt zien dat en kunnen meedoen. Al de loot die na het afronden van een event wordt uitgedeeld, wordt netjes verdeeld over de spelers. Je ziet niet wat anderen hebben gekregen en zij kunnen jouw spullen ook niet zien of oppakken.
Naast deze events heb je ook nog World Bosses. Deze gigantische eindbazen lopen rond op specifieke plekken op de wereldkaart en zijn zo sterk dat je ze niet in je eentje kunt verslaan. Als je zo'n monster te lijf gaat en er zijn andere spelers die hetzelfde van plan zijn, word je automatisch bij elkaar gezet, zodat je samen kunt vechten. Dit is het enige moment in de game waarbij je automatisch wordt gekoppeld aan mensen. Alle andere delen van de game, behalve het pvp-gedeelte, kun je ook helemaal alleen spelen. Diablo IV heeft verschillende mogelijkheden om online gebruikers met elkaar te verbinden. Je kunt via de ingamemenu’s makkelijk clans vormen of gewoon via de chat aan een willekeurige voorbijganger vragen of die je wil helpen.
Het onlineaspect zit zo verweven in de game dat ook shops op deze manier zijn verbonden. Zo zal het aanbod van alle goederen na een bepaalde tijd wijzigen en kun je dus op verschillende momenten terugkomen om te kijken wat voor nieuwe dingen er worden aangeboden. Dit wordt weergegeven met een timer zodat je weet over hoeveel uur je weer langs kunt gaan.
Diablo IV is de eerste Diablo-game die tegelijkertijd uitkomt op pc en consoles. Blizzard liet weten dat de vorige Diablo erg succesvol was op console en er daarom hard aan gewerkt is om de game tegelijkertijd beschikbaar te maken voor alle platformen. Bovendien is er crossplayondersteuning waardoor je als consolegamer met pc-gebruikers kunt spelen. Daarnaast is je account ook uitwisselbaar. Als je de game op een console speelt, kun je de game met zijn tweeën tegelijk spelen op één apparaat. Hiervoor hoeft de tweede speler geen eigen Battle.net-account te hebben.
Voorlopige conclusie
Diablo IV belooft een waardige opvolger te worden van Diablo II en III. Blizzard lijkt goed geluisterd te hebben naar de community en er zijn een hoop extra’s toegevoegd. De game ziet er daarnaast mooi uit, waarbij Blizzard trouw is gebleven aan de duistere horrorstijl van Diablo II. De nieuwe engine laat alles er een stuk gedetailleerder uitzien en het speelt ook nog eens lekker. Je kunt je wat vrijer bewegen en de grote open wereld waar je doorheen ploegt, werkt nu al goed. We hebben maar een klein stukje van de grote spelwereld kunnen zien, maar er was nu al zoveel te beleven dat we ons geen zorgen maken dat je je snel zult vervelen. Zoals het er nu uitziet, komt de game in de lente van 2023 uit voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox Series S en X en de Xbox One-consoles.