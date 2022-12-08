Diablo IV Preview

Terug naar het duister

Titel Diablo IV Platform Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 Ontwikkelaar Blizzard Uitgever Activision Releasedatum 2023 Diablo bestaat alweer meer dan 25 jaar en de serie is nog steeds even populair als altijd. Na het daverende succes van Diablo II bleef het jaren stil totdat daar opeens Diablo III uitkwam. Hoewel dat een leuke game is, waren er toch wat klachten. Zo was het auction house voor velen een onwelkome toevoeging en de versimpeling van de game om de casual gamer wat meer aan te spreken, werd ook niet door iedereen met open armen ontvangen. Blizzard heeft laten weten met Diablo IV weer terug te gaan naar deel II en de beste elementen van het derde deel daaraan toe te voegen plus een aantal nieuwe elementen om de game nog beter en uitgebreider te maken. Blizzard liet verder weten dat de setting en het verhaal weer ouderwets duister en macaber worden. Het zal nog even duren voordat de game daadwerkelijk op de markt komt, ergens in de lente van 2023, maar wij mochten alvast aan de slag met een previewbuild. In deze versie konden we een klein stukje van de wereld bewandelen, aan de slag met drie classes en een stukje van het verhaal meekrijgen. Over het verhaal mogen we echter nog geen uitspraken doen. We kunnen je alleen zeggen dat het zich weer afspeelt in Sanctuary en dat deze wereld behoorlijk is toegetakeld vanwege de gebeurtenissen in de vorige delen. De mensen zijn depressief en terneergeslagen; het is aan jou om voor een sprankje hoop te zorgen.

Customization

Als er een ding is waarmee Blizzard flink heeft uitgepakt in deze versie van Diablo, dan is het wel de mogelijkheid je personage helemaal aan te passen aan je wensen. Je kunt verschillende character models kiezen en verschillende geslachten, huidskleuren, haarkleuren, tatoeages, sieraden, stemmen en make-up. Uiteraard zijn er ook een aantal presets beschikbaar voor mensen die geen zin hebben om zo diep in de character creation te duiken. Het is ook mogelijk je personage tijdens het spelen verder aan te passen. Dat kun je doen met spullen die je vindt in de game of door items te kopen in de winkel. De winkel was nog niet beschikbaar, dus het kopen hebben we niet kunnen testen. Blizzard benadrukte meermaals dat de winkel alleen dient voor cosmetische items. Ik vind de mogelijkheid een personage uitgebreid naar je hand te zetten altijd een welkome toevoeging. Bij oude Diablo-games werd ik altijd al blij als je een wapen of schild pakte met een bepaald uiterlijk en de dag aanbrak dat je personage dat wapen daadwerkelijk vasthield. In deze versie van Diablo is het dus niet alleen je outfit die mee verandert, maar ook het algehele uiterlijk van je speler. Je hoeft niet bang te zijn dat je, nadat je uren hebt gestoken in het maken van je personage, je deze voor de rest van de game alleen maar als een klein poppetje ziet rondlopen. De filmpjes in Diablo IV worden gerenderd met de ingame-engine, waardoor je zelfgemaakte personage de hoofdrol speelt in de video’s. In de meeste gevallen gaat de gameplay naadloos over in een video, waarbij de camera inzoomt op de speler en op verschillende manieren wordt gepositioneerd om een filmisch effect te geven.

Spelwereld

Een ander punt waar Blizzard flink heeft uitgepakt, is de spelwereld. Deze is groter en opener dan ooit en verre van lineair. Waar de wereld van Diablo III was opgedeeld in een aantal aaneengeschakelde zones, heb je bij Diablo IV te maken met een grote wereld die is opgedeeld in verschillende regio’s waar je vrij bent om te doen wat je wilt. Je kunt direct met de hoofdfiguren uit het spel praten en het hoofdverhaal zo afspelen, of je kunt jezelf helemaal onderdompelen in allerhande sidequests, of ervoor zorgen dat je de beste alchemist van Sanctuary wordt door stad en land af te reizen op zoek naar de juiste kruiden. Het hoofdverhaal heeft trouwens ook vertakkingen. Er zijn verschillende manieren waarop je het verhaal kunt doorlopen en een andere wending kunt geven. De wereld ligt ook weer bezaaid met allerhande dungeons waar je doorheen kunt ploegen. De meeste kun je links laten liggen, al zijn er uitzonderingen. Sommige dungeons moet je wel in om het hoofdverhaal voort te zetten, maar er wordt duidelijk aangegeven welke dungeons dat zijn. Zoals je gewend bent van Diablo kan het behoorlijk lonen om een dungeon te clearen. Het is dan ook verleidelijk om onderweg naar een sleutelfiguur uit de main quest even een willekeurige dungeon binnen te lopen. Ik merkte dat ik behoorlijk gevoelig was voor al deze sidequests en bevond mij regelmatig aan de andere kant van de in deze testversie beschikbare spelwereld omdat ik van de ene naar de andere quest hopte. Diablo IV heeft een uitgebreide kaart waarop je quests duidelijk zijn aangegeven. Je kunt in het kaartmenu selecteren welke quest je nu aan het doen bent, zodat je niet verdwaalt in de vele waypoints die op je kaart kunnen verschijnen als je onderweg veel sidequests accepteert. Daarnaast kun je ook pins op de kaart plaatsen, zodat wordt aangegeven waar je naartoe moet. De game geeft bovendien aan welke quests sidequests, priority quests en main quests zijn. Dit betekent niet dat het spel je continu aan je handje vasthoudt. Zo zijn er verschillende quests waar je op zoek moet gaan naar een bepaald persoon of item. Waar je in Diablo Immortal tot op de laatste centimeter wordt geleid naar de persoon of het object waar je naartoe moet gaan door voetstapjes, is het in Diablo IV zo dat je wordt geleid naar het gebied waar je naar die persoon of het object moet zoeken. Er wordt globaal aangegeven binnen welk gebied je moet zoeken. Dat maakt het spel in onze ogen wat spannender en avontuurlijker. Bij Immortal hadden we soms het gevoel dat je eerder een boodschappenlijstje aan het aflopen bent. Het uiterlijk van de wereld mag er ook wezen. Hoewel Blizzard zei dat het er allemaal wat grauwer en duisterder uitzag, was de eerste indruk goed. De grauwere wereld past goed in het Diablo-universum en het doet ons meer denken aan Diablo I en II. Blizzard zei daar in een interview over dat zij die duisterdere horrorstijl ‘return to darkness’ noemen. Gameproducer Rod Fergusson vertelde daarover dat in een tijd dat horror en gore wat gebruikelijker is, Diablo ook weer terug naar zijn roots kan gaan. Zowel de spelwereld als de personages en monsters zien er gedetailleerd uit. De game draait op een nieuwe engine die je wat flexibeler maakt dan in voorgaande delen. In dit deel heb je de mogelijkheid om te klimmen, over grote hiaten te springen of te hangen en slingeren aan een touw. Verder is er een dag- en nachtritme toegevoegd aan de game. Dat ziet er mooi uit, maar we hadden niet het idee dat deze cyclus van invloed is op de gameplay. Misschien moet dat nog worden toegevoegd, maar anders is het puur cosmetisch.

Meer diepgang

Een veelgehoorde klacht over Diablo III was dat de game te veel was versimpeld. Vooral de beperkte skilltree kon op veel kritiek vanuit de community rekenen. Blizzard lijkt de kritiek ter harte te hebben genomen en is met deel IV weer wat de diepte in gegaan. De skilltrees zijn een stukje uitgebreider, waarbij er genoeg branching aanwezig is. Zo moet het makkelijk zijn om meerdere heroes te maken die dezelfde class hebben, maar toch totaal anders zijn. Mocht je uiteindelijk niet blij zijn met je skillset, dan kun je de punten ook weer inleveren en je hero opnieuw opbouwen. Daarnaast is het craften en aanpassen van wapens ook uitgebreid. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om krachten uit bepaalde items te extraheren en deze toe te passen op andere items. Zo hoef je niet langer met tranen in je ogen afscheid te nemen van je krachtige zwaard met speciale stats omdat deze te zwak is geworden en een vijand een veel sterker wapen dropt zonder speciale stats. Deze manier van werken maakt het zelfs mogelijk om je eigen legendaries te craften door bijvoorbeeld een zeldzaam item te voorzien van extra krachten. Ook is het mogelijk om sockets toe te voegen om items nog meer eigenschappen mee te geven. Een andere functie die al je heroes op weg helpt, is het Renown-systeem. Sommige handelingen die je doet in de wereld, of dat nou het clearen van een willekeurige dungeon is of het ontdekken van een nieuw gebied, leveren je Renown-punten op. Die kunnen ook worden ingewisseld voor skillpunten, goud of om een grotere hoeveelheid potions bij je te kunnen dragen. Deze extra’s gelden niet voor een specifieke hero, maar voor je volledige account. Als je dus een nieuw personage maakt, worden alle extra’s die je met andere heroes hebt verzameld, direct toegepast op je nieuwe personage. Daarnaast heb je ook nog expertise: hoe langer je een bepaald wapen, bepaalde spreuk of handeling gebruikt, hoe beter je er in wordt en dat brengt weer extra perks met zich mee. Elke ‘expertise’ heeft tien ranks, dus er valt behoorlijk wat uit te breiden. Ook de runes zoals je ze kent uit Diablo II, komen weer terug. Deze waren nog niet aanwezig in de build die wij mochten spelen, dus daar kunnen we niets over vertellen, maar het feit dat ze weer in hun oude vorm terugkomen, lijkt goed nieuws. Blizzard liet ons wel weten dat ze waarschijnlijk nog niet bij de launch van de game aanwezig zullen zijn. Een andere nieuwigheid die wij niet konden testen, is het gebruik van mounts. In Diablo IV is het mogelijk een paard aan te schaffen en er op te rijden. We weten nog niet precies wat voor mogelijkheden dat geeft, behalve dat je je sneller kunt verplaatsen, maar dat krijgen we waarschijnlijk snel genoeg te horen of te zien. Zorgen de verdieping en de vele extra’s ervoor dat het de casual gamer afschrikt? Als het aan Blizzard ligt niet. Je krijgt voordat je begint te spelen de vraag of je een avonturier of veteraan bent. Veteranen krijgen een Diablo voorgeschoteld die wat moeilijkheidsgraad betreft dichterbij Diablo II ligt, terwijl de avonturiermodus het allemaal wat makkelijker maakt. Mocht je spijt hebben van je keuze, dan kun je die later in de game alsnog wijzigen. Dat kan via het hoofdmenu, maar als je je spelervaring niet wilt bederven, kun je in de game naar een speciaal beeld lopen en daar van modus wisselen.

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