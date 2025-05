Ruim 40 minuten Diablo IV-gameplay verschijnt online

Er is ruim 40 minuten aan gameplay van Diablo IV online verschenen. In tegenstelling tot het recente GTA 6-lek lijkt het hierbij te gaan om een privéstream die door iemand is opgenomen, en niet om het resultaat van een cyberaanval.

Het gaat om twee video's, waarbij in het eerste, korte fragment te horen is hoe enkele anonieme personen het over een gebruiker met de naam Skye hebben. Deze persoon zou de game aan het streamen zijn via Discord. De beelden zijn voorzien van een watermerk waarop staat dat het om een privétestversie van Diablo IV gaat. Blizzard bracht eerder al verschillende trailers met officiële gameplay uit en het lijkt er niet op dat de uitgelekte beelden veel nieuwe informatie over de komende game bevatten.

Onder meer VGC speculeert dat het om beelden uit de Friends and Family-alfa gaat. Dankzij deze gesloten alfatest is al meermaals Diablo IV-gameplay online verschenen. Het is niet duidelijk of Blizzard de leaker van de beelden of eventueel de persoon die game speelt, wil en kan opsporen door middel van het watermerk. Doorgaans moeten partijen bij dergelijke vroegtijdige toegang een nda ondertekenen. Er zijn al diverse kortere gameplayfragmenten online verschenen vanwege het desbetreffende testprogramma.

Diablo IV werd al meer dan eens uitgesteld en heeft vooralsnog geen officiële releasedatum. Wel is duidelijk dat de game uiterlijk in juni van 2023 uitkomt voor de pc, PlayStation 4 en 5 en Xbox One, Series X en S. Op basis van de uitgelekte beelden lijkt het erop dat de game in een vergevorderd stadium van ontwikkeling verkeert.