ASUS introduceert twee ROG Phone 6D-smartphones met MediaTek Dimensity 9000+-soc

ASUS introduceert twee nieuwe ROG-telefoons: de ROG Phone 6D en ROG Phone 6D Ultimate. Beide telefoons tonen grote gelijkenissen met de huidige ROG Phone 6-serie, maar krijgen een Dimensity 9000 Plus-soc. De Ultimate-variant krijgt daarnaast een uitgebreider koelsysteem.

De grootste verandering in de ASUS ROG Phone 6D en ROG Phone 6D Ultimate is de MediaTek-soc, die beschikt over een Arm Cortex-X2-core op 3,2GHz, drie Cortex-A710-cores op 2,85GHz en vier Cortex-A510-cores. De huidige ROG Phone 6 heeft een Snapdragon 8+ Gen 1-chip van Qualcomm. De 6D komt daarnaast beschikbaar met maximaal 16GB geheugen en 256GB opslag, terwijl de Ultimate-variant standaard wordt geleverd met 512GB opslag. Beide telefoons krijgen Lpddr5x-geheugen en Bluetooth 5.3-ondersteuning.

De ROG Phone 6D Ultimate krijgt daarbij een afneembare AeroActive Portal. Dit koelsysteem kan aan de achterkant van de telefoon bevestigd worden en kan via een automatisch openende luchtinlaat het interne koelblok van de smartphone koelen. De ROG Phone 6 wordt ook geleverd met een afneembaar koelsysteem, maar dat heeft geen opening naar het koelsysteem van de smartphone.

De telefoons zijn verder vrijwel identiek aan de huidige ROG Phone 6-toestellen. De 6D-varianten krijgen opnieuw een 6,75"-amoledscherm met een refreshrate van 165Hz. Ook de accu van 6000mAh met ondersteuning voor 60W-snelladen blijft ongewijzigd. De behuizing zelf blijft ook ongewijzigd. De telefoons draaien net als de huidige ROG Phone 6-serie op ROG UI, dat is gebaseerd op Android 12.

De ROG Phone 6D Ultimate komt binnenkort beschikbaar in Europa en krijgt dan een adviesprijs van 1399 euro. De gewone ROG Phone 6D krijgt een adviesprijs van 949 euro. Voor dat bedrag levert ASUS een variant met 12GB geheugen en 256GB opslag.