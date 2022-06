ASUS voorziet gamingtelefoon ROG Phone 5s van geüpgradede soc

ASUS heeft de Rog Phone 5s en 5s Pro gepresenteerd. Het gaat om gamingtelefoons die een Snapdragon 888 Plus-soc hebben, tegenover de reguliere 888 in de ROG Phone 5-telefoons. Daarnaast is de vertraging bij touch-input iets verder teruggebracht.

De ROG Phone 5s en 5s Pro registreren touch-input 360 maal per seconde, tegenover 300 keer van de ROG Phone 5. Daardoor moet het scherm iets sneller reageren. Dat display is verder dezelfde, namelijk een 6,78"-oledscherm met een maximale verversingssnelheid van 144Hz en een resolutie van 2448x1080 pixels. Ook het design van de telefoon is hetzelfde gebleven.

De soc gaat van een Snapdragon 888 naar een 888 Plus. Die is op sommige gebieden iets sneller. De Cortex X1-kern kan in de 888 tot 2,84GHz en komt in de Plus-versie tot 3GHz. Ook het gedeelte van de soc dat verantwoordelijk is voor machinelearningtaken, heeft iets meer rekenkracht in de Plus-variant.

ASUS brengt alleen een reguliere en Pro-variant uit, maar er komt geen opvolger voor de Ultimate. Wel gaat de Pro nu tot 18GB geheugen en 512GB aan opslag, iets dat bij de ROG Phone 5 voorbehouden is aan de Ultimate-versie.

ASUS presenteerde de ROG Phone 5 een half jaar geleden. De nieuwe versies hebben net als de huidige varianten een 6000mAh-accu die met 65W bedraad kan worden opgeladen. Het is nog onbekend wanneer de ROG Phone 5s en 5s Pro uitkomen en wat de diverse configuraties gaan kosten. De nieuwe varianten gaan de huidige ROG Phone 5 vervangen als winkels door de voorraden heen zijn.