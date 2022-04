"Gratis games zijn in een paar jaar tijd de grootste geldmachines van de game-industrie geworden", zo begon ons recente achtergrondartikel over free-to-play titels. Veel van die spellen vind je op je smartphone. Hoewel de kwaliteit van smartphonespellen misschien nog niet zo hoog is als die van de gemiddelde consolegame, is het lang niet alleen Candy Crush wat de klok slaat. Diverse grote uitgevers, zoals Sony en Activision-Blizzard, hebben voor de komende jaren grote ambities op het vlak van mobiele games.

Het aantrekkelijke aan smartphonegames voor uitgevers is allicht dat iedereen er wel een heeft. Zo'n beetje iedere recente smartphone heeft ook een grafische chip die snel genoeg is om de meeste titels te draaien. Toch bestaat er sinds enige jaren ook zoiets als de gamingsmartphone, zoals er ook gaminglaptops en -desktops zijn. Je kunt je afvragen welk bestaansrecht zo'n speltoestel heeft, want in tegenstelling tot bij een gaming-pc of -laptop lijkt er voor fabrikanten van spelsmartphones vrijwel geen mogelijkheid om zich met de rauwe prestaties te onderscheiden van een niet-gamingexemplaar. De meest luxe 'gewone' smartphones hebben precies dezelfde chip in het vooronder als een speltoestel. Toch blijven fabrikanten het proberen. Een bijzonder vormgegeven behuizing met rgb-verlichting voor een extra accent, extra knoppen en accessoires, plus een grote accu om het spelplezier zo lang mogelijk te laten duren, moeten de doorslag geven.

Drie uitdagers

Hoewel smartphonegaming hier nog niet zo groot is als in Azië, brengen diverse fabrikanten hun toestellen ook uit in Europa. Voor dit artikel hebben we drie recente exemplaren uitgezocht, te beginnen met de ROG Phone 5. Ondanks de naam is het eigenlijk het vierde toestel in de serie, maar in het Chinese taalgebied slaat men dat nummer liever over. Om het nog verwarrender te maken: de ROG Phone 5 is eigenlijk de tweede telefoon uit de serie die je hier in Nederland officieel kunt kopen. Na de originele ROG Phone uit 2018 kreeg ASUS het aan de stok met Philips, wat resulteerde in een verkoopverbod voor de ROG Phone 2 en 3. Inmiddels lijkt het geschil bijgelegd. De ROG Phone 5 is hier dus ook weer verkrijgbaar en wel in diverse edities. De duurste versie heeft een oledschermpje op de achterklep, een whopping 18GB werkgeheugen en 512GB opslag, en kost 1299 euro. Wij hebben voor dit artikel de 'standaardversie' zonder schermpje, en met 16GB geheugen en 256GB opslag getest, die 999 euro kost. Een goedkopere variant met 8GB geheugen en 128GB opslag is voor 762 euro verkrijgbaar.

Lenovo is nog wat minder lang bezig met gamingsmartphones dan ASUS, want de eerste Legion Phone verscheen hier pas vorig najaar. Dat toestel en de opvolger, die we voor dit artikel bekijken, zijn twee van de weinige toestellen die hier onder de naam Lenovo verschijnen. In Europa en de VS brengt Lenovo zijn smartphones normaal gesproken uit onder de merknaam Motorola. De Legion Phone Duel 2 van dit voorjaar heeft ongeveer dezelfde bijzondere vormgeving als de eerste versie, met de componenten in het midden. Het toestel is voornamelijk te koop via Lenovo's eigen webwinkel, waar je het kunt vinden in twee verschillende geheugenvarianten en evenzoveel verschillende kleuren. Wij hebben de duurste versie van 899 euro met 16GB werkgeheugen en 512GB opslag getest, maar enkel de variant met 12GB geheugen en 256GB opslag lijkt op dit moment beschikbaar. Die wisselt voor 799 euro van eigenaar.

Ook voor uitdager nummer drie, de ZTE Nubia Redmagic 6, zul je je tot de webwinkel van de fabrikant moeten wenden om er een te bemachtigen. In onze Pricewatch is hij nergens anders te verkrijgen. Met 599 euro voor de geteste variant met 12GB geheugen en 128GB opslag lijkt de prijs aantrekkelijk. Er is ook een Pro-versie voor 699 euro, die zich onderscheidt met een andere kleurstelling, ruimere geheugenconfiguratie (16GB/256GB) en krachtigere meegeleverde oplader. De Qualcomm Snapdragon 888-soc is gelijk aan die van de andere twee toestellen en als we een blik werpen op onze Pricewatch, zijn er niet heel veel goedkopere smartphones te vinden met deze soc.