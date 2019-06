Asus-smartphones zijn uit Nederlandse winkels verdwenen na verloren rechtszaak

Smartphones van fabrikant Asus zijn afgelopen weken uit de Nederlandse winkels gehaald. Dat moest de fabrikant doen vanwege een verloren rechtszaak tegen Philips om een patent rond hsupa, een 3g-techniek.

Het Gerechtshof in Den Haag droeg Asus in de uitspraak van vorige maand op om alle producten die inbreuk maken op het patent uit de schappen te halen. Inmiddels is dat gebeurd. De ROG Phone is nog enige tijd leverbaar geweest, maar is nu ook nergens meer te krijgen. Andere Asus-smartphones zijn ook uit de schappen verdwenen. De Zenfone 6, die Asus onlangs presenteerde, zal vooralsnog niet in Nederland verschijnen.

Asus zegt tegen Tweakers dat het zich aan de rechterlijke uitspraak moet houden en dat het bedrijf nog nadenkt over de vraag of het in cassatie gaat tegen het arrest van het Hof. In de tussentijd mag Asus geen smartphones met hsupa, uploaden via 3g, verkopen in de Benelux. Omdat alle smartphones die techniek aan boord hebben, moesten alle smartphones uit de schappen verdwijnen.

Het octrooi van Philips is een standaardessentieel patent, een patent waarop je een licentie moet hebben als je 3g in een apparaat inbouwt, en Asus mag daar dus volgens bepaalde vastgestelde voorwaarden een licentie op nemen. Philips heeft in 2013 contact opgenomen met Asus om te zeggen dat een licentie nodig was. Vervolgens stuurde het Nederlandse bedrijf in 2015 een conceptlicentie toe met daarin tarieven. Daarop heeft Asus niet gereageerd.

Omdat Asus zich volgens Philips geen bereidwillige licentienemer heeft getoond, voelde Philips zich vrij om een rechtszaak aan te spannen. Het Hof vindt het patent van Philips geldig en vernietigt daarmee de uitspraak van de lagere rechtbank in Den Haag van 2017, die oordeelde dat het octrooi ongeldig was.

Asus is niet de enige die in een juridische strijd met Philips verwikkeld is geraakt rond dit patent. Ook Wiko en Archos staan in de rechtszaal tegenover het Nederlandse bedrijf vanwege het umts-patent. In de zaak van Wiko komt vermoedelijk snel een uitspraak. Archos won de rechtszaak in 2017 tegelijk met Asus. Het is onduidelijk of ook die zaak in hoger beroep bij het Hof zal komen.