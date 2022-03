Asus kondigt Zenfone 7 aan met drie klapcamera's en 90Hz-oledscherm

Asus heeft twee nieuwe smartphones in de Zenfone-serie aangekondigd. De Zenfone 7 en Zenfone 7 Pro hebben een kantelbare cameramodule met drie camera's en een 90Hz-oledscherm. De toestellen komen waarschijnlijk niet in Nederland uit.

De Zenfone 7 en Zenfone 7 Pro hebben beide een 6,67"-oledscherm met een verversingssnelheid van 90Hz, terwijl de Zenfone 6 een 60Hz-lcd van 6,4" had. Het scherm heeft een resolutie van 2400x1080 pixels en een beeldverhouding van 20:9. De maximale helderheid bedraagt 700cd/m² en het paneel heeft hdr10+-ondersteuning. Volgens Asus kan het scherm de volledige dci-p3-kleurruimte weergeven.

De Asus Zenfone 7

De nieuwe smartphones hebben opnieuw een kantelbaar camerasysteem. Standaard wijst de klapcamera naar achteren, maar de module kan tot 180 graden omhoogklappen om als selfiecamera te fungeren. Gebruikers kunnen de cameramodule ook in andere hoeken omhoogklappen. Zo kan het camera-eiland bijvoorbeeld 90 graden gekanteld worden. Asus heeft de Zenfone 7 ten opzichte van de Zenfone 6 voorzien van een extra 8-megapixelcamera met telelens. Het toestel heeft ook een primaire 64-megapixelcamera die 8k-video's kan opnemen op 30fps. Een 12-megapixelsensor met groothoeklens is eveneens aanwezig.

De Pro-smartphone heeft dezelfde cameraset-up, hoewel de primaire- en telecamera in die variant ook voorzien is van optische beeldstabilisatie. Het klapmechaniek gaat volgens Asus ook langer mee dan voorheen. De Zenfone 6-camera's moesten honderdduizend klapbewegingen doorstaan, maar bij de Zenfone 7 is dit opgehoogd naar tweehonderdduizend bewegingen.

De reguliere Zenfone 7 heeft een Snapdragon 865-soc van Qualcomm en 128GB ufs 3.1-opslag. De Pro-variant krijgt een Snapdragon 865+ en 256GB opslagcapaciteit. Beide smartphones worden geleverd met maximaal 8GB lpddr5-geheugen en ondersteunen 5g en wifi 6. De telefoons krijgen dualsim-ondersteuning en een micro-sd-kaartlezer, hoewel een 3,5mm-jack voor audio bij deze generatie ontbreekt. De vingerafdrukscanner is in de aan-uitknop verwerkt. De smartphone heeft een 5000mAh-accu en wordt geleverd met een 30W-lader. Draadloos opladen wordt niet ondersteund.

De Zenfone 7 is vanaf nu beschikbaar in Taiwan, voor omgerekend 634,18 euro. De Pro-variant kost daar omgerekend 807,22 euro. Asus zal de telefoons op 1 september uitbrengen op 'selecte' Europese markten en tegelijk de definitieve europrijzen bekendmaken. Het is onwaarschijnlijk dat de smartphones in Nederland uitkomen. Asus verloor in 2019 een rechtszaak met Philips, waarna het bedrijf al zijn smartphones van de Nederlandse markt moest halen.

Asus Zenfone 7 Asus Zenfone 7 Pro Soc Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865+ Geheugen 6GB / 8GB, lpddr5 8GB, lpddr5 Opslag 128GB, ufs 3.1 Micro-sd 256GB, ufs 3.1 Micro-sd Scherm 6,67", amoled, 90Hz, 700cd/m² 6,67", amoled, 90Hz, 700cd/m² Camera's Primair: 64 megapixel, Sony IMX686, f/1.8 Zoom: 8 megapixel Groothoek: 12 megapixel, f/2.2, Sony IMX363 Primair: 64 megapixel, Sony IMX686, f/1.8, OIS Zoom: 8 megapixel, OIS Groothoek: 12 megapixel, f/2.2, Sony IMX363 Accu 5000mAh, 30W-snelladen 5000mAh, 30W-snelladen Overig Dualsim 5g (max. 1 simkaart) Wifi 6 Vingerafdrukscanner Nfc Bluetooth 5.1 Dualsim 5g (max. 1 simkaart) Wifi 6 Vingerafdrukscanner Nfc Bluetooth 5.1 Afmetingen (bxhxd) 77,28x165,08x9,6mm 77,28x165,08x9,6mm Gewicht 230 gram 230 gram Adviesprijzen* 634,18 euro 807,22 euro

*Omgerekend vanuit Taiwanese dollars