Microsoft voorziet Word van transcriptiefunctie voor Engelstalige audio

De onlineversie van Microsoft Word krijgt een transcriptiefunctie waarmee Engelstalige audio kan worden omgezet in tekst. Het is mogelijk om een eerder opgenomen audiobestand te uploaden en om te zetten, maar direct vanuit Word kan ook spraak worden opgenomen.

De transcriptiefunctie in Word kan volgens Microsoft verschillende sprekers herkennen, zodat de tekstomzetting ook direct onderscheid maakt tussen hen. Delen van de opname zijn terug te luisteren via timestamps en het is ook mogelijk de transcriptie aan te passen als de omzetting niet helemaal vlekkeloos is verlopen. De tekst wordt in Word zichtbaar aan de rechterkant naast het hoofddocument. Vandaaruit is de tekst eenvoudig in te voegen in het geopende document. Word slaat ingesproken audio op in het wav-bestandsformaat op OneDrive, schrijft The Verge.

Geüploade audiobestanden kunnen alleen worden omgezet als ze van het mp3-, wav-, m4a-, of mp4-formaat zijn. Er is hierbij een beperking: voor eerder opgenomen bestanden die in Word geüpload worden voor een omzetting in tekst, geldt een limiet van vijf uur per maand. En elke upload mag niet groter dan 200MB zijn. Deze beperkingen gelden niet voor audio die direct in Word wordt opgenomen, waarbij dus niet eerst een bestand wordt geüpload.

De functie is vanaf woensdag beschikbaar in Word voor het web en staat open voor alle Microsoft 365-abonnees. De functie wordt ondersteund in de browsers Edge en Chrome en is momenteel alleen nog te gebruiken in combinatie met Engelstalige spraak, al wordt gewerkt aan de ondersteuning van meer talen. Een Transcribe in Office-functie komt volgens Microsoft tegen het einde van jaar beschikbaar, zodat Android- en iOS-gebruikers de functie op termijn ook kunnen gebruiken.