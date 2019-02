Google test Live Transcribe-app die bijna in real time audio omzet in tekst

Google begint een beperkte test voor Android-telefoons met een app genaamd Live Transcribe. Deze app is in staat om spraak bijna in real time om te zetten in tekst. Hiermee zegt Google in te spelen op de naar schatting 900 miljoen mensen die in 2050 een mate van gehoorverlies hebben.

Live Transcribe is een app die via de microfoon van een smartphone automatisch spraak omzet in tekst, waarbij er ook interpunctie wordt toegepast. Eventueel kan de app verbinding maken met externe microfoons om de transcriptie accurater te maken. De tekst die op het scherm verschijnt heeft een relatief grote lettergrootte zodat het vrij eenvoudig is af te lezen.

De app werkt alleen met een internetverbinding en komt geleidelijk aan via de Play Store beschikbaar als een beperkte bèta. Daarnaast krijgen gebruikers van Pixel 3-toestellen toegang tot de app. Live Transcribe is beschikbaar in meer dan zeventig talen en dialecten. Er is ook een optie voor een gesprekspartner om in plaats van praten te reageren via een ingebouwd toetsenbord.

Google komt ook met een tweede app die bedoel is voor gebruikers met gehoorproblemen. Deze app, genaamd Sound Amplifier, moet het mogelijk maken om audio beter te kunnen horen. Daarvoor moet er een bedrade koptelefoon op de smartphone worden aangesloten. Gebruikers hebben met de app toegang tot een aantal sliders, waarmee bijvoorbeeld bepaald ongewenste geluiden of achtergrondgeluid kunnen worden gedempt of weggefilterd, terwijl andere geluiden kunnen juist worden versterkt.

De Sound Amplify-app komt beschikbaar in de Play Store en wordt alleen ondersteund door toestellen die op Android 9 Pie draaien. Verder komt deze app, net als bij de Live Transcribe-app, naar Pixel 3-toestellen.