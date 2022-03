Microsoft beschouwt .Net 5.0 Preview 8 als feature complete

Microsoft heeft de achtste preview van zijn komende .Net 5.0-release vrijgegeven en met deze release bevat het softwareframework alle functies die in de uiteindelijke release zitten. Microsoft richt zich nu op het verhelpen van bugs.

Omdat alle functionaliteit er nu wel zo'n beetje inzit, is Preview 8 van .Net 5.0 de laatste previewversie. Microsoft brengt nog twee releasecandidates uit in aanloop naar de uiteindelijk release in november. Gebruikers kunnen de laatste preview voor .Net 5.0 testen op Windows, Linux en macOS. Daarvoor hebben ze wel de laatste versie van Visual Studio nodig. Tegelijk met .Net 5.0 Preview 8 brengt Microsoft nieuwe versies van Asp.Net Core en Entity Framework Core uit.

De 5.0-release van .Net bevat tal van verbeteringen en uitbreidingen ten opzichte van voorgaande releases. Zo zijn C# 9 en F# 5.0 onderdeel van de release en geïntegreerd in de sdk. C# 9 is onder andere gericht op het vereenvoudigen van het programmeren. Daarnaast bevat .Net 5.0 ondersteuning voor WebAssembly met de Mono-runtime en .Net Libraries. WebAssembly is een low-levelaanvulling op JavaScript voor browsers en andere sandboxomgevingen. Google, Microsoft en Mozilla hebben aan deze open standaard gewerkt in de W3C WebAssembly Community Group. Ten slotte zijn de prestaties van .Net 5.0 bij de .Net Libraries, garbage collection en de jit verbeterd.

Microsoft bracht de eerste preview van .Net 5.0 in maart van dit jaar uit. Het gaat om de opvolger van .Net Core 3, waarvan de ondersteuning in december 2022 eindigt. Microsoft slaat versienummer 4 over om verwarring met de .Net Framework 4-releases te voorkomen. Daarvan was versie 4.8, verschenen in april vorig jaar, de laatste. Microsoft kondigde .Net Core 1.0 in 2016 aan, als crossplatformopvolger van .Net Framework.