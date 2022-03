Video toont iPhone 12 Pro Max-testmodel met 120Hz-scherm

Er is een hands-on video van een iPhone 12 Pro Max-testmodel online verschenen. De video toont enkele functies van de komende iPhone. Zo lijkt de smartphone misschien een 120Hz-scherm en time-of-flightsensors te krijgen. Ook de inkeping in het scherm wordt getoond.

De informatie werd aanvankelijk op Twitter gedeeld door analist Jon Prosser, die vaker informatie over onaangekondigde Apple-hardware publiceert. Zo voorspelde hij correct de aankondiging van de iPhone SE. Prosser heeft inmiddels ook een video van een iPhone 12 Pro Max-testmodel gedeeld, die ook het vermeende ontwerp van de smartphone toont.

Het testmodel is voorzien van een 6,7"-scherm met een inkeping voor de frontcamera en Face ID-sensoren. Deze notch is vergelijkbaar met die in de iPhone 11-serie, hoewel de inkeping in de iPhone 12 volgens Prosser 'iets kleiner' is. Ook de schermranden zouden kleiner zijn dan die van de iPhone 11 Pro. Het camera-eiland aan de achterkant van het toestel zou op het testmodel 'ongeveer tien procent' groter zijn dan dat van de iPhone 11-serie. Het is niet duidelijk of dit het definitieve ontwerp van de komende iPhone-modellen is.

De video toont ook een functie die gebruikers tussen een verversingssnelheid van 60 en 120Hz laat wisselen. Apple test ook 'adaptieve verversingssnelheid' voor de iPhone, waarmee de verversingssnelheid automatisch wordt aangepast tussen 60 en 120Hz op basis van wat er op het scherm gebeurt. De huidige iPad Pro-modellen hebben al dergelijke functionaliteit.

Volgens eerdere geruchten komt Apple echter zogeheten driver-ic's tekort voor 120Hz-schermen in zijn komende iPhone 12 Pro-modellen, zodat het bedrijf zou overwegen om de telefoons met een verversingssnelheid van 60Hz uit te brengen. Het is dan ook onbekend of de geteste 120Hz-functionaliteit ook in de releasemodellen van de iPhone 12 Pro-smartphones terechtkomt. Volgens Jon Prosser heeft Apple het testen van Phone 12 Pro-smartphones met 120Hz-schermen in ieder geval nog niet opgegeven, ondanks de vermeende tekorten.

Enkele mogelijke iPhone 12 Pro Max-functies. Afbeeldingen via Jon Prosser

De video van Prosser toont verder verschillende camerafuncties van het iPhone 12 Pro Max-testmodel. Zo krijgen de telefoons vermoedelijk zogeheten time-of-flightsensoren. Dergelijke sensoren worden gebruikt om diepte te detecteren en zitten al in de huidige iPad Pro-tablets. Gebruikers kunnen de tof-sensoren bijvoorbeeld gebruiken om de autofocus te verbeteren, blijkt uit de video. Ook worden 'verbeterde videomodi' getest. Die modi moeten ondersteuning voor 4k-video-opnames met 120 en 240fps toevoegen. Een verbeterde nachtmodus en ruisonderdrukking voor de camera's worden ook getoond.

Apple heeft nog niet bekendgemaakt wanneer het zijn komende smartphones uitbrengt. Het bedrijf heeft wel bevestigd dat het zijn smartphones 'een paar weken later dan gebruikelijk' zal uitbrengen.