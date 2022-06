Gerucht: Apple bundelt diensten met 'Apple One'-abonnementen

Apple is volgens financieel persbureau Bloomberg van plan om vanaf oktober diverse van zijn diensten te combineren in abonnementen onder het label 'Apple One'. Er zouden drie varianten komen van de abonnementen.

Apple zou de abonnementen in oktober tegelijk willen onthullen met de nieuwe iPhones, schrijft Bloomberg. Het doel van de bundeling van diensten is om meer maandelijks terugkerende omzet te halen uit de diensten die afgelopen jaren verschenen, zoals gamedienst Arcade en nieuwsaggregator News+. Klanten krijgen een lagere prijs dan bij afname van alle diensten apart. De duurste optie zou ook extra iCloud-opslag bieden, schrijft The Street.

Behalve de bundelingen van abonnementen werkt Apple volgens Bloomberg ook aan een project onder de naam Seymour. Dat zou gebruikers in staat stellen om zich in te schrijven voor virtuele fitnesssessies. Die moeten te volgen zijn via apps op iPhone, iPad en Apple TV.

Apple heeft niet gereageerd op het gerucht. Er gaan al langer geruchten dat Apple diensten wil bundelen. Er zat code in iOS 13.5.5 die op de komst van bundelingen wees. Vorig jaar ging al het gerucht dat Apple zijn abonnementen wilde gaan combineren in een bundel.