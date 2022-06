Microsoft maakt .NET 5.0 beschikbaar

Microsoft heeft zijn .NET 5.0-ontwikkelplatform geïntroduceerd, samen met ASP.NET Core, EF Core, C# 9.0 en F# 5.0. Microsoft noemt de release belangrijk in zijn streven om de verschillende .NET-versies samen te voegen.

Microsoft heeft .NET 5.0, per direct beschikbaar gemaakt voor Windows, macOS en Linux, en voor x86, x64, ARM32 en ARM64. Het ontwikkelplatform bevat ondersteuning voor C# 9.0 en F# 5.0. ASP.NET Core 5.0.0 is aanwezig en de release valt samen met die van EF Core 5.0, oftewel Entity Framework Core 5.0. Visual Studio-gebruikers dienen versie 16.8 op Windows te draaien om .NET 5.0 te kunnen gebruiken. Voor macOS is de laatste versie van Visual Studio for Mac vereist.

Microsoft noemt versie 5.0 de eerste release op weg naar samenvoeging van de verschillende platformen. Versie 5.0 zou het makkelijker maken voor ontwikkelaars hun .NET Framework-code en -apps naar de nieuwe versie te migreren. Bovendien heeft Microsoft voorbereidingen getroffen zodat ontwikkelaars die van cross-platformsoftware Xamarin gebruikmaken vanaf .NET 6.0 van een samengevoegd .NET-platform gebruik kunnen maken.

Die release van .NET 6.0 moet volgend jaar november plaatsvinden. Microsoft kondigde .NET 5.0 vorig jaar mei aan en maakte toen al de strategie voor een samengevoegd platform voor desktop, het web, mobile en internet-of-things bekend. Het bedrijf zei destijds dat vanaf november dit jaar een jaarlijkse upgradecyclus toegepast zou worden.

Bij .NET 5.0 zijn diverse verbeteringen en wijzigingen aangebracht. Naast de ondersteuning voor C# 9.0 en F# 5.0 is er ondersteuning voor WebAssembly met de Mono-runtime en .NET Libraries. Ook zijn de prestaties bij de .NET Libraries, garbage collection en de jit verbeterd. Versie 5.0 is de opvolger van .NET Core 3. Een 4.0-versie verscheen nooit vanwege mogelijke verwarring met .NET Framework 4.