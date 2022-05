Microsoft maakt hot-reloadfunctie toch breder beschikbaar in .Net 6 na kritiek

Microsoft heeft de beslissing teruggedraaid om de hot-reloadfunctie te beperken tot de betaalde Windows-versie van zijn .Net-ontwikkeltools. De opensourcegemeenschap, die de functie graag ziet in de opensource-multiplatformvariant Visual Studio Code, gaf daar veel kritiek op.

Hot reload is een functie waarbij programmeurs aanpassingen in hun code direct kunnen zien functioneren in een ander venster, in plaats van dat ze de te ontwikkelen applicatie volledig opnieuw moeten starten. De functie wordt gewaardeerd onder programmeurs omdat het ze veel tijd bespaart, zeker in situaties waarbij ze alleen een kleine wijziging in de code willen uitvoeren.

Microsoft besloot van de week om hot reload te beperken tot Visual Studio, de freemium Windows-versie van zijn integrated development environment. Dit schoot ontwikkelaars die de opensourcevariant van de tools, Visual Studio Code, die op bijvoorbeeld Linux kan draaien, in het verkeerde keelgat. Niet alleen omdat ze de functie ook graag gebruiken, maar omdat deze al crossplatform werkt in een release candidate van het aankomende .Net 6. Microsoft besloot dus niet alleen om de functie voorrang te geven in Visual Studio, maar haalde de mogelijkheid om hem te gebruiken in Visual Studio Code, die er al was, weg.

De pull request om de functie uit dotnet watch te halen en te beperken tot Visual Studio 2022, kreeg ook een slotje, waardoor alleen mensen die echt werken aan de code kunnen reageren. In reactie daarop kwam de gemeenschap met zijn eigen pull request, om de eerste pull request terug te draaien.

Volgens bronnen van The Verge was de beslissing er een 'van een zakelijke aard', gemaakt door Julia Liuson, hoofd van de ontwikkelaarsdivisie van Microsoft. Daarnaast schrijft de site dat de beslissing ook geleid had tot onvrede bij Microsofts eigen werknemers. Op die berichtgeving wilde Microsoft verder niet reageren tegenover de site. In de blogpost waarin de beslissing teruggedraaid wordt, stelt het bedrijf alleen dat de code 'onbedoeld verwijderd werd vanuit een poging tot scoping' en dat het de bedoeling was om 'dat codepad gewoon niet te gebruiken'. Microsoft Visual Studio 2022 komt op 8 november uit.