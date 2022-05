Doom Eternal krijgt op dinsdag Horde Mode in update 6.66

Doom Eternal krijgt op 26 oktober, dus aanstaande dinsdag, de beloofde Horde Mode met update 6.66. Dat is de modus die in de plaats van Invasion Mode komt, die geschrapt was. Daarnaast komt er een Battlemode 2.0 en twee nieuwe Master Levels.

In Horde Mode zitten spelers in arena's waarin ze steeds moeilijkere 'golven' vijanden moeten verslaan. Uiteindelijk komt er een einde aan de golven en daarna wordt gekeken naar wat voor leaderboard-score spelers hebben gehaald, wat afhangt van meerdere factoren, zoals snelheid. Doom Eternal game director Hugo Martin heeft ook een uitgebreide demonstratie gegeven van de nieuwe modus in een livestream. Hij omschrijft het als 'roguelike-achtig' in de zin dat men na een poging in de modus opnieuw kan beginnen met betere kennis van wat de verschillende waves inhouden.

Battlemode is de spelmodus waarin een speler de rol van de Doom Slayer aanneemt en twee andere spelers demonen bedienen. Deze zogenaamde asymmetrische multiplayermodus krijgt ook een grote update op dinsdag, maar daarover laat ontwikkelaar id Software op dit moment nog niets los.

Doom Eternal kwam in maart van 2020 uit en heeft intussen ook twee dlc's gekregen: The Ancient Gods: Part One en Part Two. De game is verkrijgbaar voor Windows, Google Stadia, Nintendo Switch en zowel de vorige als huidige generatie PlayStation en Xbox, inclusief next-gen-upgrades.