Doom Eternal krijgt singleplayer-dlc The Ancient Gods, Part 2

Doom Eternal krijgt een tweede singleplayeruitbreiding: The Ancient Gods, Part 2. Daarvan zijn beelden te zien in een trailer. Het is het laatste hoofdstuk in de Doom Slayer-saga die begon in 2016. In de uitbreiding neemt de speler het op tegen nieuwe demonen.

The Ancient Gods, Part 2 volgt op het eerste deel van The Ancient Gods, waarin de speler het opneemt tegen the Dark Lord, de grote baas van de hel. Het spel volgt de Doom Slayer-saga die begon met Doom in 2016. In de trailer, die leeftijdgebonden is, is te zien dat het spel een flinke dosis fantasy-invloeden krijgt. Zo vliegt de hoofdpersoon op een draak en moet hij het opnemen tegen goddelijke krijgers in het rijk World Spear.

De trailer laat ook een aantal nieuwe demonen zien. The Armored Baron krijgt een nieuwe outfit en een krachtige nieuwe aanval. The Stone Imp heeft een dikkere huid en ook wordt The Cursed Prowler geïntroduceerd.

De speler krijgt verder nieuw speelgoed, een Sentinel Hammer die een grote schokgolf produceert die grote vijanden verdwaast en kleine demonen verpulvert. Verdwaasde vijanden laten nu ook munitie vallen. In gesprek met PC Gamer zegt gameontwikkelaar Hugo Martin dat dit tweede deel van The Ancient Gods makkelijker is dan het vorige deel, en een minder steile moeilijkheidscurve heeft. Dat komt vooral door de introductie van de Sentinal Hammer. De dlc komt 18 maart uit.