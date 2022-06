Ontwikkelaar maakt DOOM Captcha waarin op imps moet worden geschoten

Voor wie geen zin meer heeft om op stoplichten en zebrapaden te klikken, heeft de ontwikkelaar Miquel Camps Orteza goed nieuws. Hij maakte een Captcha met DOOM als thema. De kans is echter klein dat sites deze gaan gebruiken; met een cheatcode is de Captcha over te slaan.

In de DOOM Captcha moeten vier imps neergeschoten worden met een pistool. Deze imps bewegen niet en vallen met één muisklik neer. Schiet de 'speler' een imp neer, dan verschijnt de volgende imp. Zodra de vier imps dood zijn is de Captcha klaar. Het spel gebruikt muziek en geluiden van de originele DOOM. Gebruikers kunnen echter niet al te lang genieten van de muziek; er zit een tijdslimiet aan de Captcha.

Orteza zegt tegen PC Mag dat hij op zoek is naar een baan en met dergelijke applicaties een portfolio wil opbouwen. Hij kreeg het idee afgelopen vrijdag, maakte zaterdagochtend de eerste versie en publiceerde de Captcha dezelfde dag.

Hij zegt wel dat mensen het niet al te serieus moeten nemen: "Als je kan programmeren is het best makkelijk om de Captcha te omzeilen." De Captcha gebruikt geen serverside validatie om te controleren of de Captcha daadwerkelijk is afgemaakt. Daarnaast is er nog een makkelijkere manier om de Captcha te omzeilen; met de cheatcode IDDQD wordt de gebruiker ook goedgekeurd.