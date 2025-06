Programmeur laat Doom draaien met teletekstrendering

Een gebruiker op GitHub heeft Doom draaiend gekregen op teletekst, hoewel de game niet draait op de processor van een televisie, maar op een Linux-systeem. Wel vindt de output op de teletekst van een tv plaats en kan de afstandsbediening worden gebruikt.

Waarom GitHub-gebruiker lukneu dit heeft gedaan, meldt hij niet, maar dat is zonder twijfel 'omdat het kan'. De app die hij geschreven heeft, vertoont de originele rendering van de game op een hostmachine, maar converteert deze ook naar een teletekstsignaal. Het is de bedoeling dat de rendering wordt gestuurd naar een apparaat als een Raspberry Pi, dat software draait om een televisiesignaal met teletekst als output te leveren.

Lukneus software maakt een rendering van 78 bij 50 'pixels' met een verhouding van 3 bij 2 aan resolutie. Ook gebruikt de software slechts twee kleuren voor de daadwerkelijke game zelf; de software kijkt aan de hand van de helderheid van de originele pixels of een teletekstpixel zwart of wit moet worden. De interface onderaan heeft wel een klein beetje kleur. Het resultaat is ontzettend lo-fi, maar in de video is te zien dat het onmiskenbaar Doom is dat je aan het spelen bent.

Met een infraroodontvanger aangesloten op de host-pc is het ook nog eens mogelijk om hiermee daadwerkelijk te spelen. Daarvoor moeten gebruikers simpelweg de IR-signalen van de gewenste knoppen koppelen aan de relevante toetsen op het systeem, dus de pijltjes, spatie, control enzovoort.

Enigszins opvallend is dat moderne tv's niet goed geschikt zijn voor deze software. Lukneu meldt dat zijn relatief moderne smart-tv op slechts 3fps wil renderen, maar een oude Funai-beeldbuis-tv doet het perfect op 30fps.

Teletekst werd vroeger gebruikt voordat internet veel van zijn functionaliteit overnam. Analoge televisiezenders konden informatie met signalen meesturen in de marges. Deze werd niet vertoond tijdens het 'gewone' kijken, maar een druk op de teletekstknop bracht het systeem tevoorschijn. Hiermee konden nieuws, het weer, quizzen, simpele graphics en meer getoond worden. Onder andere de NOS biedt nog steeds teletekst.