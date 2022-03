Age of Doom-mod is kruising tussen Age of Empires 2 en het originele Doom

Een modmaker heeft Age of Doom beschikbaar gemaakt. Dat is een kruising tussen Age of Empires 2 en het originele Doom. Deze modificatie voor Age of Empires 2 maakt van Doom een soort isometrische strategieshooter.

De maker van Age of Doom omschrijft zijn mod als een remake van het originele Doom met zijn eigen perspectief en de game-engine van Age of Empires 2. In zijn ogen is het daarmee een derdepersoonsshooter geworden.

Age of Doom biedt een nieuwe, unieke Doom-campagne waarin aspecten van het originele Doom uit 1993 en Doom 3 uit 2004 zijn opgenomen, zoals geluiden, sprites en herkenbare vijandelijke monsters. Er is ook een tutorial aanwezig met een open speelveld waarin spelers de basismechanismen en het systeem onder de knie kunnen krijgen. De campagne bestaat uit vier hoofdstukken en een vijfde moet nog komen.

De modmaker genaamd Hellknight61 is een scenario-ontwerper voor de Age of Empires 2-community en hij zegt dat hij altijd al een Doom-campagne voor deze engine wilde maken. Voor Age of Doom is gebruikgemaakt van de Vampire Revenge-mod voor Age of Empires 2.