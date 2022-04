Modder voegt raytracing toe aan originele Doom

De grootvader van de shooters trekt opnieuw bekijks. Ditmaal heeft een modder de eerste drie episodes van de klassieke game voorzien van raytraced verlichting. Dat zorgt voor behoorlijk opvallende plaatjes.

Modder Sultim Tsyrendashiev intoduceert naast raytracing ook ondersteuning voor dlss en fsr, om de prestaties van de game op te krikken nadat de veeleisende verlichting ingevoerd is. Zijn PRBoom+ RT-engine is een doorontwikkeling van de PrBoom+-sourceport van de Doom-engine. Naast raytraced-verlichting biedt de mod ook bloom, dat in de eerste versie van de mod zodanig sterk aanwezig was, dat het deed denken aan videogames van pakweg 15 jaar geleden. Dat is inmiddels verholpen.

De raytraced-verlichting zorgt niet alleen dat de game er anders uit ziet. Omdat lichtbronnen zo bepalend zijn gemaakt voor wat zichtbaar is en wat niet, is er een hoop slecht- en onzichtbaar gemaakt, tijdelijk of permanent. De inktzwarte schaduwen her en der geven af en toe wat meer een horror-sfeer af, dat een beetje doet denken aan Doom 3. Vijanden die van achter verlicht zijn en voor de speler dus zichtbaar zijn als een bewegende schaduw, geven de gameplay ook een veel meer cinematisch gevoel.

Om de mod te proberen, moeten spelers wel hun eigen .wad-bestanden van Doom leveren. Vooralsnog wordt de functie alleen op Nvidia-videokaarten ondersteund, en dan vermoedelijk specifiek de RTX 2000-serie en nieuwer. Een andere retro-shooter van id Software met raytracing is Quake II.