Ontwikkelaar bouwt eigen opensource-gpu die Quake stabiel kan draaien

De prijzen van videokaarten mogen dan wel enigszins dalen, het is nog steeds moordend duur een goede gpu in je build te zetten. Dylan Barrie vond het daarom tijd zijn eigen gpu te ontwikkelen. Vooruit, de FuryGPU haalt het niet bij een 4090, maar is wel opensource en kan Quake op Windows stabiel draaien.

Ontwikkelaar en hobbyist Dylan Barrie, die zelf in de game-industrie werkt, ontwikkelde de FuryGPU in zijn vrije tijd. Hij werkt daar al aan sinds augustus 2021, toen hij zijn eerste commit deed naar het project. De FuryGPU is een videokaart die is gebaseerd op een Xilinx-fpga, specifiek de Zynq UltraScale+. De gpu heeft een PCIe 2x4-interface, waarvoor Barrie eigen schema's moest ontwerpen. FuryGPU heeft onder andere vier onafhankelijke tile rasterizers en een kloksnelheid van 400MHz, zegt Barrie.

Bron: Dylan Barrie

De gpu kan nog niet helemaal overweg met Crysis, maar Quake lukt wel degelijk. Barrie schreef een Windows-driver voor de gpu en vervolgens een api om met de gpu te kunnen communiceren, naast kerneldrivers om beeld en audio af te kunnen spelen. Daarmee lukte het hem om Quake stabiel te draaien met 60 frames per seconde.

Barrie wil de data van zijn gpu open source beschikbaar maken. Hij heeft het dan over de volledige code: zowel het schema van de pcb als de Windows- en de api-runtimedrivers. In een post op HackerNews schrijft Barrie dat hij nog niet kan zeggen wanneer hij dat denkt te doen.