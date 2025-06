Valve brengt ter ere van 25e verjaardag Half-Life grote update uit

Valve heeft ter gelegenheid van de 25e verjaardag van Half-Life een grote update voor de game uitgebracht. De ontwikkelaar voert een hele reeks technische verbeteringen door, maar voegt ook enkele extra’s toe uit eerdere expansies van het spel.

Valve heeft naar eigen zeggen verschillende bugs uit de originele game uit 1998 opgelost. De ontwikkelaar heeft onder andere de user interface van de game onder handen genomen waardoor die nu beter afleesbaar zou zijn op grotere schermen. Het menu van het spel heeft een nieuwe skin gekregen waardoor dat er nu uitziet als het menu uit de build van de game uit 1998. De game heeft dankzij de update ook ondersteuning voor Steam Networking en Valve heeft de nodige aanpassingen gedaan om Half-Life gecertificeerd te maken voor de Steam Deck.

De update voegt ook enkele extra’s toe aan de game. Spelers kunnen via de update bijvoorbeeld een nieuwe minicampaign spelen die enkele maanden na de release van Half-Life is ontwikkeld: Half Life Uplink. Deze uitbreiding was naar verluidt enkel op cd-roms van bepaalde gamemagazines en hardwarefabrikanten te vinden. Valve voegt ook zeven multiplayermaps toe. Drie van deze maps komen uit Half-Life: Further Data, een uitbreiding uit 1999. De ontwikkelaar voegt bovendien enkele multiplayerskins toe aan het spel.

Ter gelegenheid van de 25e verjaardag van het spel, publiceerde Valve ook een documentaire op YouTube. Het originele ontwikkelteam komt daarin aan het woord en deelt onder andere ervaringen over de totstandkoming van de game.

Half-Life werd op 19 november 1998 uitgebracht door Valve. Het was de eerste game van Valve, dat vijf jaar na de introductie van de game het Steam-platform had opgericht. Half-Life is een first-person shooter met puzzels en maakte kort na de release heel wat indruk. Het ontwikkelteam bij Valve maakte voor Half-Life gebruik van een aangepaste versie van de Quake-engine. Het logo van het spel, de Griekse letter λ, ofwel lambda, verwijst naar de naam Half-Life. Het symbool wordt gebruikt als de afnameconstante voor exponentiële afname, zoals bij radioactief verval. De pc-versie van Half-Life heeft op moment van schrijven een gemiddelde score van 96 punten op Metacritic.