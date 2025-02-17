Artdirector van Half-Life 2 en Dishonored is overleden

Viktor Antonov, artdirector bij Half-Life 2 en Dishonored, is overleden. Dat melden verschillende mensen die met Antonov hebben samengewerkt. Antonov was 52 jaar oud. Het is niet bekend waaraan Antonov is overleden.

Onder meer PCGamer meldt het overlijden van Antonov, die vooral bekend was van zijn werk aan de steden van Half-Life 2 en Dishonored. Deze steden, City 17 en Dunwall, hebben beide een kenmerkende stijl waarbij oudere gebouwen worden gecombineerd met metalen, buitenaardse bouwwerken. Antonov legt in onderstaande Valve-video uit hoe hij bij die stijl kwam.

Antonov werkte volgens zijn LinkedIn-profiel tot 2006 bij Valve, waarna hij overstapte naar Arkane Studios. Hier bleef hij tot 2011, om daarna vijf jaar bij ZeniMax te werken. Antonov heeft naast Half-Life en Dishonored ook gewerkt aan games als Wolfenstein: The New Order, Fallout 4, DOOM en Prey. Marc Laidlaw, Bethesda-vicepresident Pete Hines en Arkane-ontwikkelaars schrijven over hun tijd met Antonov.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 17-02-2025 17:40 36

17-02-2025 • 17:40

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Reacties (36)

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LucasAlblas 17 februari 2025 17:45
Jammer om te horen, Half Life 2 blijft één van de mooiste games ooit gemaakt.
Exirion @LucasAlblas17 februari 2025 19:52
Een tijdloze game die voortbouwde op de vernieuwingen die Half-Life bracht. Een topper inderaad :)
Godjira @Exirion17 februari 2025 21:47
Ik ben net vanavond begonnen aan Half Life 2 op m’n Steamdeck. Ik vind die game er nog steeds fantastisch uitzien. Hoe hebben ze dat toch gedaan, die game is al serieus oud en toch ziet het er nog erg goed uit.

Helemaal eens, Half Life 2 blijft een geweldige game.
CyberToon
@Godjira17 februari 2025 22:56
Dat is juist het aparte aan Half-Life 2 maar ook Counter-Strike.

De textures die ze gebruiken zien erg slecht uit maar tegelijkertijd zien ze er ook weer realistisch uit. Het is best wel apart om te beschrijven.

R.I.P. Viktor

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 17 februari 2025 22:57]

FlyEragon @CyberToon18 februari 2025 12:16
Eens! Ditzelfde heb ik met oude Mortal Kombat games. Shit res maar toch zien de karakters er realistischer uit op een of andere manier. Ze hebben gewoon foto's gebruikt misschien dat dat het 'echt' maakt i.p.v die neppe kleuren van gerenderde plaatjes.
DigitalExorcist @CyberToon19 februari 2025 09:16
Dat heb ik vooral bij Counter Strike:GO ook. Een map als Dust, daar 'voel' je gewoon dat het heerlijk weer moet zijn. Je voelt bijna de warmte van de (virtuele) zon.
Llopigat @LucasAlblas18 februari 2025 00:10
Ik vond het wel een beetje naargeestige stad eigenlijk, die City 17. Een beetje een sovjet look, allemaal lelijke vervallen flats.

Maar voor zijn tijd was het zeer indrukwekkend grafisch gezien. Ik heb het pas allemaal opnieuw gespeeld met de VR mod en het kon nog goed mee.
rjmno1 @LucasAlblas19 februari 2025 14:25
wat dacht je van doom nee dit is geen kleine meneer.
Maarja ik vind die leeftijd wel heel erg jong.rip
flexity 17 februari 2025 17:46
Ik vond de sfeer in Dishonored fantastisch, RIP Viktor.
kikashi @flexity18 februari 2025 08:26
Inderdaad. Ik ben recent naar 'Arcane' beginnen kijken en dat lijkt er zo sterk op!
johnny2000 @flexity17 februari 2025 18:27
Ik kon de games niet, tot een paar maanden geleden. Erg leuke games en de sfeer was idd erg leuk. Ook een beetje steampunk achtig.

De beste man is niet oud geworden, RIP
dannbla 17 februari 2025 18:04
Dit soort art stijlen zijn vaak tijdloos, kijk bijvoorbeeld ook naar de game Mirror's Edge. Ziet er net als Dishonored en Half-Life 2, tot op de dag van vandaag nog geweldig uit.
Slavy 17 februari 2025 18:08
Allemaal glorieus mooie games, RIP.
TheGreatAtuin 17 februari 2025 18:16
RIP voor deze man. Te vroeg overleden.

Ik heb bij mijn stokoude HL2 nog een boekje met zijn artwork (special edition, yeah boys), en dat was altijd zalig terugbladeren. Straks eens erbij pakken en kijken wat deze man zoals getekend heeft. Ik weet dat er nog andere artiesten waren die o.a. de aliens en flora tekenden.
Er is ergens een documentaire (interview?) over de toenmalige grafische beperkingen van HL2 waar hij binnen moest zien te werken. Goed geslaagd, want iedereen die de game kent, herkent direct de Combine stijl met de vele verticale elementen. En hoe hij dit vervolgens mocht uitdiepen in het grafisch nog altijd zeer sterke Dishonored.

Chapeau, 't is een kunst om een echte eigen stijl te tonen in videogames, en vervolgens een inspiratie worden voor hele studios.
PredCaliber2 17 februari 2025 18:33
52 jaar oud... Wat is dat nu weer voor leeftijd. :(

Ben toevallig deze maand aan Half Life Alyx weer eens begonnen met mijn Quest 3.
Samen met Half-Life 2 toch wel in de top 10 meest indrukwekkende games die ik ooit gespeeld heb.
SG @PredCaliber218 februari 2025 11:50
Welvaart ziekten bouw je op en komen rond of voorbij 50 goed tot uiting. CVD kanker diabetes etc.
Heart stilstand is softplak puist dat plopt en lijkt bijvoorbeeld heel onverwacht. Kan ook bij sportieve mensen voorkomen. Inflammatie van Cardio vascular systeem.
Met kanker kan ook plotseling hard gaan. Geen idee wat het in dit geval was.
PredCaliber2 @SG18 februari 2025 14:23
Ik snap hoe ziekteopbouw werkt.. maar 52 jaar is gewoon jong om te overlijden.
qbig1970 17 februari 2025 19:19
RIP Mr. Antonov
EgonB 17 februari 2025 19:50
Wat een genie. Wanneer hij in die docu over HL2 sprak over zijn ambitie voorbij de toeristische façade van een stad te kijken, naar alle hoekjes, daken, balkonnetjes, stille binnenplaatsen dacht ik: precies dat maakt Dishonored zo geweldig. Niet alleen het artistiek design maar ook de hele gameplay is hiervan doortrokken.
DLSS 17 februari 2025 19:55
Ik heb de atmosfeer in half-life 2 en Alyx altijd zeer indrukwekkend gevonden. Nooit geweten wie daar achter zat. Te jong overleden :(
Deadnet 17 februari 2025 20:18
Zonde, ik heb me destijds heel wat uurtjes vermaakt met HL2, en me ook vergaapt aan de schoonheid van het spel.

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