Artdirector van Half-Life 2 en Dishonored is overleden

Viktor Antonov, artdirector bij Half-Life 2 en Dishonored, is overleden. Dat melden verschillende mensen die met Antonov hebben samengewerkt. Antonov was 52 jaar oud. Het is niet bekend waaraan Antonov is overleden.

Onder meer PCGamer meldt het overlijden van Antonov, die vooral bekend was van zijn werk aan de steden van Half-Life 2 en Dishonored. Deze steden, City 17 en Dunwall, hebben beide een kenmerkende stijl waarbij oudere gebouwen worden gecombineerd met metalen, buitenaardse bouwwerken. Antonov legt in onderstaande Valve-video uit hoe hij bij die stijl kwam.

Antonov werkte volgens zijn LinkedIn-profiel tot 2006 bij Valve, waarna hij overstapte naar Arkane Studios. Hier bleef hij tot 2011, om daarna vijf jaar bij ZeniMax te werken. Antonov heeft naast Half-Life en Dishonored ook gewerkt aan games als Wolfenstein: The New Order, Fallout 4, DOOM en Prey. Marc Laidlaw, Bethesda-vicepresident Pete Hines en Arkane-ontwikkelaars schrijven over hun tijd met Antonov.