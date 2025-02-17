'Spotify wil hifiabonnement uitbreiden met remixtool en concertkaartverkoop'

Spotify wil volgens Bloomberg het hifiabonnement uitbreiden met een tool die nummers kan remixen en toegang tot de verkoop van concertkaarten. Het bedrijf zou van plan zijn het abonnement later dit jaar uit te brengen, wat daar vaker over is gezegd.

Het abonnement zou nu de naam Music Pro hebben en AI-functies krijgen, schrijft Bloomberg op basis van anonieme bronnen. De dienst zou met zo'n AI-functie bijvoorbeeld nummers van verschillende artiesten kunnen remixen. Spotify zou ook de verkoop van concertkaarten testen, waarbij abonnees bijvoorbeeld vroegtijdige toegang krijgen tot die verkoop of betere zitplaatsen kunnen krijgen.

De plannen zijn nog niet definitief, deels omdat het bedrijf nog in onderhandeling is met platenlabels en concertticketverkopers. De functies zouden gefaseerd naar abonnees moeten komen. Het bedrijf 'hoopt' volgens de bronnen Music Pro later dit jaar uit te brengen.

Spotify maakte in 2021 bekend dat er een hifiabonnement aankomt dat lossless muziek moet aanbieden. Het abonnement heette toen nog HiFi en zou later in 2021 verschijnen. Directeur Daniel Ek sprak afgelopen juli weer over een 'deluxe'-abonnement dat volgens Bloomberg eveneens later dat jaar zou verschijnen. Ek noemde een meerprijs van 5 dollar per maand. Bloombergs bronnen spreken nu over een meerprijs van zo'n 6 dollar.