'Spotify wil hifiabonnement uitbreiden met remixtool en concertkaartverkoop'

Spotify wil volgens Bloomberg het hifiabonnement uitbreiden met een tool die nummers kan remixen en toegang tot de verkoop van concertkaarten. Het bedrijf zou van plan zijn het abonnement later dit jaar uit te brengen, wat daar vaker over is gezegd.

Het abonnement zou nu de naam Music Pro hebben en AI-functies krijgen, schrijft Bloomberg op basis van anonieme bronnen. De dienst zou met zo'n AI-functie bijvoorbeeld nummers van verschillende artiesten kunnen remixen. Spotify zou ook de verkoop van concertkaarten testen, waarbij abonnees bijvoorbeeld vroegtijdige toegang krijgen tot die verkoop of betere zitplaatsen kunnen krijgen.

De plannen zijn nog niet definitief, deels omdat het bedrijf nog in onderhandeling is met platenlabels en concertticketverkopers. De functies zouden gefaseerd naar abonnees moeten komen. Het bedrijf 'hoopt' volgens de bronnen Music Pro later dit jaar uit te brengen.

Spotify maakte in 2021 bekend dat er een hifiabonnement aankomt dat lossless muziek moet aanbieden. Het abonnement heette toen nog HiFi en zou later in 2021 verschijnen. Directeur Daniel Ek sprak afgelopen juli weer over een 'deluxe'-abonnement dat volgens Bloomberg eveneens later dat jaar zou verschijnen. Ek noemde een meerprijs van 5 dollar per maand. Bloombergs bronnen spreken nu over een meerprijs van zo'n 6 dollar.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 17-02-2025 19:12 108

17-02-2025 • 19:12

108

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Reacties (108)

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MMaI 17 februari 2025 19:23
Ah nog meer AI bagger op Spotify waar niemand behalve Spotify zelf op zit te wachten, want royalties uitbetalen voor de remix nummers is een stuk goedkoper.
Mathijs Kok @MMaI17 februari 2025 19:45
Ah nog meer AI bagger op Spotify waar niemand behalve Spotify zelf op zit te wachten,
Mmmm, ik ben anders erg blij dat Spotify me laat weten als een artiest die ik volg in de buurt is. Kan eerlijk zeggen dat de laatste 10 concerten waar ik was op die manier onder mijn aandacht kwamen. Ik zou er goed mee kunnen leven als ze me ook het kaartje verkochten. Slechter dan met de huidige verkopers kan amper, nietwaar?
marinostrus @Mathijs Kok17 februari 2025 20:07
Slechter dan met de huidige verkopers kan amper, nietwaar?
Maar ze gaan juist in zee moeten gaan met die huidige verkopers, dus dan heb ik voorlopig niet veel hoop dat het een mooie ontwikkeling zal zijn. Zowel Spotify als de ticketverkopers zullen er dan wel iets aan willen verdienen vermoed ik.

Maar inderdaad die artiest in de buurt vind ik ook een leuke functie! Maar waarom die tickets in een duurder abonnement zou moeten zitten, begrijp ik dan weer niet.
Tusk @Mathijs Kok17 februari 2025 20:21
de app BandsinTown doet dit ook. Wellicht heb je er wat aan.

Er zijn genoeg artiesten die het zelfs als extra social media gebruiken. Uiteraard allemaal aan/uit te zetten in je settings.
baxic @Tusk18 februari 2025 16:19
aah nog een aparte app. Nee dan heb ik het liever gewoon in een bestaande app die al om muziek draait.
Tusk @baxic18 februari 2025 18:38
Hey dan installeer je hem niet, even goeie vrienden. Maar ik ken deze app nu een jaar had gewild dat ik hem eerder had ontdekt. Dus daarom geef ik dit graag mee aan T.Net reaguurders.

En, veel diensten onder 1 dak levert veel meer problemen op dan jouw gemakzucht ten goede kan komen.
Als je benieuwd bent waarom, kun deze podcast eens luisteren over monopoly positie van TicketMaster/Live Nation. Hoe dat zij (vooral in Amerika) de hele live-industrie beheersen en daarmee om zeep helpen.
https://www.npo3fm.nl/pod...en-nicki-minaj-fans-alles
En wat dat doet met "kleine" venue's YouTube: What Ticketmaster Doesn't Want You To Know: Concerts Were Cheap For ...
brianbitchballs @Mathijs Kok19 februari 2025 08:22
Spotify gaat niet zelf deze kaarten verkopen, ze hebben partner contracten met ticket partijen om de kaarten te verkopen. Het gaat in feite nog steeds via de huidige verkopers.
rijnsoft @MMaI17 februari 2025 19:27
Ik denk dat AI toch wel nuttig kan zijn op Spotify. Op dit moment vind ik het lastig om de muziek te krijgen die ik wil. Er zit altijd een hoop tussen waarvan ik denk: "Heb je nu nog niet door dat dit het niet is?".

Stel je voor dat je aan een AI kunt uitleggen welke muziekvoorkeuren je hebt. Dan kan de AI die muziek voor je uitzoeken, en kun je veel beter vinden wat je wilt dan nu.
Mitchelllll @rijnsoft17 februari 2025 19:30
Geen AI voor nodig. Gebeurt nu ook al. Helemaal geen ingewikkelde mechaniek
MMaI @rijnsoft17 februari 2025 19:38
Als Spotify geïnteresseerd zou zijn in wat jij zou willen horen hadden ze dat al lang in kunnen bouwen. Nu gebruiken ze vooral AI om zelf AI kopieën van muziek te maken, en de shuffle functie te gebruiken om zo veel mogelijk muziek in je speellijst te dumpen die ze niet zo veel kost.
CH4OS
@rijnsoft17 februari 2025 19:49
Hoe meer tracks je liked en disliked, des te beter wordt het wel. Het is nog altijd niet perfect, zeker in bijvoorbeeld de Release Radar niet, maar die is ook afhankelijk van het aanbod wat dan die week nieuw is (hoewel het soms al langer elders online staat).
ToolBee @CH4OS18 februari 2025 02:06
Dan was radio toch een stuk makkelijker. Je wist welke DJ wat draait of wat voor programma het is.
Desnoods stuurde je een briefkaart met je verzoekplaat. Lukte vaak nog ook! :)
iqcgubon @rijnsoft18 februari 2025 08:01
20 jaar geleden bestonden er al website die exact dat deden. Heb je geen AI voor nodig.
Annihilism @MMaI17 februari 2025 19:58
Juist de plek waar ik AI wil hebben ze het niet, de nummerradio. Of AI moet betekenen dat ik bij elke nummerradio exact dezelfde playlists met dezelfde nummers van dezelfde bands krijg.

Lijkt me dat een beetje AI toch makkelijk een aantal vergelijkbare nummers moeten kunnen zoeken (volgens mij zou een simpel if/or regeltje dat al moeten oplossen maar goed).

Ik ben metal/rock fan maar de nummers die ik voorgeschoteld krijg zijn echt bedroevend.

Verder wel blij met spotify tot nu toe maar die nummerradio is echt een gedrocht.
sparcle 17 februari 2025 19:24
Nog meer geld richting Daniel en nog steeds erbarmelijk weinig naar de artiest. Ik ga Tidal eens onderzoeken. Iemand ervaring met Tidal?
Kleuvert @sparcle17 februari 2025 19:30
Ja, werkt prima. Alleen het aanbod is niet helemaal compleet. Qobuz klinkt beter en is aanbod ook completer. App Tidel werkt beter die van Qobuz is niet erg intuïtief.
Lekker Ventje @Kleuvert17 februari 2025 20:41
Dat is puur smaak dat Qobuz beter klinkt. Ik vind Tidal juist beter klinken.
sprankel @Lekker Ventje17 februari 2025 21:37
Eenmaal je op lossless zit maakt de audio kwaliteit bitter weinig uit. Uit persoonlijke ervaring, ja 32 bit audio op een belachelijk hoge bitrate (trekt een 100mbit lijn zonder pardon dicht) is hoorbaar maar het verschil is klein. Het vereist ook een 32bit Dac en een extreem dure audio setup, in mijn geval elektrostaten (dat is een techniek vanaf de 25k instap prijs), om dan te concluderen dat verschil er nauwelijks is.

Waar het verschil wel zit is welke master of remaster je krijgt. In de begin dagen kocht je een single CD waar hetzelfde nummer 3 keer op stond, de radio edit, de gewone en de long versie.

Wat men toen een radio edit noemde is wat je tegenwoordig de spotify edit kan noemen, een remaster geoptimaliseerd in lengte voor de radio en op kwaliteit dat het goed klinkt op goedkope luidsprekers.

Wil je de standaard versie dan moet je ofwel naar Tidal/qobuz of het op LP kopen.

Dat LP een superieure kwaliteit heeft, zelfs hardnekkig idee bij de audiofielen, klopt niet. In de tijd van LP stond audiobewerking nog in kinderschoenen en bestond de radio/spotify remaster nog niet en er is ook nooit geen reden geweest later om remasters op LP uit te brengen geoptimaliseerd voor goedkope luidsprekers.

Of qobuz of tidal nu beter is hangt dus eigenlijk vanaf welk nummer je aan het luisteren bent en welke master ze specifiek gekregen hebben.

Waarom bied Spotify dan niet gewoon de andere masters aan? Simpel, de muziekindustrie houd die liever achter de hand en verkoopt ze liefst van al op een LP plaat dus hoewel de LP plaat zelf niets toevoegd, het is wel de gemakkelijkste garantie om aan de beste master te geraken.
Halfscherp @sprankel18 februari 2025 00:54
Eenmaal je op lossless zit maakt de audio kwaliteit bitter weinig uit. Uit persoonlijke ervaring, ja 32 bit audio op een belachelijk hoge bitrate (trekt een 100mbit lijn zonder pardon dicht) is hoorbaar maar het verschil is klein. Het vereist ook een 32bit Dac en een extreem dure audio setup, in mijn geval elektrostaten (dat is een techniek vanaf de 25k instap prijs), om dan te concluderen dat verschil er nauwelijks is.
Sterker nog, het is vaak genoeg dubbelblind getest, 320kbps .mp3 / 256kbps .aac / 192kbps(?) vorbis is 99.9% transparant voor het menselijk gehoor. Met perfect gehoor, perfecte apparatuur, juiste master en onprettig gefocust luisteren pak je misschien net het verschil in de reverb van één hoge noot mee. En boven de ~25 jaar oud is de gemiddelde persoon al het gehoor boven 17KHz al kwijt. De meeste audiofielen met dikke apparatuur zijn toch vaak boven de 35 ;)
Losless is heel tof voor archiveren, maar voor luisteren zijn moderne lossy encoders meer dan goed genoeg.
Wat men toen een radio edit noemde is wat je tegenwoordig de spotify edit kan noemen, een remaster geoptimaliseerd in lengte voor de radio en op kwaliteit dat het goed klinkt op goedkope luidsprekers.

Wil je de standaard versie dan moet je ofwel naar Tidal/qobuz of het op LP kopen.
Dit is gewoon klinkklare onzin. De muzieknummers op Spotify hebben op dezelfde singles en albums dezelfde lengte, en vaak dezelfde mastering. Heel enkel heb je inderdaad wel eens op Apple de iTunes / Apple Music master, en op Tidal inderdaad een speciale master onder toeziend oog van de artiest, direct vanaf de studio 'tapes'. Maar dat is nog steeds een mastering, niet een edit.
en verkoopt ze liefst van al op een LP plaat dus hoewel de LP plaat zelf niets toevoegd
Klopt alweer niks van. Vinyl masters zijn daadwerkelijk anders gedaan omdat platen op allerlei manieren beperkt zijn door het naald-en-groef systeem. Denk aan dingen als frequenties <30Hz en >15KHz, beperkte dynamic range, runtime van de plaat vs pitch en modulation, bas die mono/center in de stereo wordt gezet om de naald stabieler te houden. Ze zijn dus zeker niet beter voor een digitaal systeem met een perfecte reproductie, en speakers die je op een Harman curve hebt zitten.
Voor vinyl masteren is echt een hele kunst. Het is inderdaad altijd enigszins ironisch dat een boel audiofielen claimen dat vinyl een hogere kwaliteit geluid heeft, als je eenmaal weet hoe beperkt het medium is.

[Reactie gewijzigd door Halfscherp op 18 februari 2025 01:02]

Stpan @Halfscherp18 februari 2025 03:46
Neem:

1. Opnamekwaliteit
2. Opnametechniek
3. Opslagtechniek master
4. Conversietechniek verspreiding master naar distributeur
5. Opslagtechniek distributeur
6. Muziekdrager
7. Afspeelmedium eindgebruiker
8. Afspeelmedium naar speaker of hoofdtelefoon techniek en kwaliteit
9. Kwaliteit speakers of hoofdtelefoon
10. Oren van de eindgebruiker.
Ik geloof dat ik al heel veel shortcuts neem. DAC, versterker en alles waar audiofielen mee op de proppen kunnen komen.

Giet er vervolgens 3 liter subjectiviteit overheen.

En ik kan niet anders dan tot de conclusie komen dat iedereen muziek op zijn eigen manier beleefd en kiest wat hij/zij goed (genoeg) vindt klinken. Zelfs als je je op 1 onderwerp focusses (bitrate bijvoorbeeld) dan zijn er nog 65 andere permutaties die van invloed zouden kunnen zijn.

Elkaar proberen te overtuigen is vrij zinloos.
szjoin @Stpan18 februari 2025 08:30
Je vergeet de belangrijkste beïnvloeder: De luisterruimte :)
Niets zo vervelend als de staande golven, echo's van de plavuizen vloeren en timing issues (ene speaker staat vlak naast een muur, de andere niet -> reflecties met timingsverschillen)... Leve DIRAC! ;)

Maar helemaal eens: de 'keten' die je beschrijft (inclusief mijn toevoeging) is de werkelijk bepalende factor voor de weergave.
En dan nog de persoonlijke voorkeur: 'warmer' geluid, 'analytischer' en de hele audiofiele bullshit-bingo.

Een slechte opname maar wel een prachtige melodie die je 'pakt' zet de hele theorie daarentegen weer op zijn kop. Omgekeerd: Een audiofiele opname op audiofiele appratuur in een 'perfect' acoustische ruimte weergegeven, maar je vind het wel een kutnummer, tsja - wat heb je dan eigenlijk?
Tintel @Stpan18 februari 2025 10:45
iedereen muziek op zijn eigen manier beleefd
Precies dat - er zit ook veel emotie bij (juist waarom we muziek zo graag luisteren denk ik). En die is natuurlijk voor iedereen anders. Tijdens 'groep luister evenementen' (concerten e.d.) worden mensen emotioneel gezien wat meer op 1 lijn gebracht maar het blijft subjectief.

De technische kant speelt natuurlijk wel een rol maar is eigenlijk redelijk ondergeschikt gek genoeg. Terwijl men juist probeert dit deel zo acuraat (?) mogelijk te krijgen (en dat mag ook wat kosten...).
Halfscherp @Stpan18 februari 2025 15:45
Er zijn hier twee verschillende dingen waar we het over hebben: de 'perfecte' reproductie van het geluid, en de luister ervaring.

Over het eerste valt niet te twisten. Hoe meer de geluidsgolf die uit jouw speaker komt lijkt op de geluidsgolf die van het instrument af kwam, hoe beter de geluidsreproductie. In theorie zou een analoge keten daar superieur in zijn, maar zo precies kan onze technologie dat niet. Daardoor wint een digitale keten die met héél veel heel kleine discrete stapjes het analoge benaderd.

Qua luistervaring is het inderdaad maar net wat voor gevoel je er bij krijgt. M'n opa luisterde stiekem z'n muziek het liefst op zijn bouwradio in de klusschuur, want dat deed hem denken aan hoe gezellig hij het vroeger als bouwvakker met z'n collegas had.

[Reactie gewijzigd door Halfscherp op 18 februari 2025 15:46]

Stpan @Halfscherp19 februari 2025 04:27
Eerlijk gezegd bedoel ik dat er voor de technisch perfecte reproductie gezien al zoveel afhankelijkheden zijn, dat het weinig zin heeft om 1 stukje uit die keten hier op Tweakers uitgebreid te bediscussiëren.

Bijvoorbeeld streamingdiensten vergelijken kan alleen voor jouw specifieke setup, met jouw specifieke muzieksmaak bij jouw thuis (of op jouw koptelefoon onderweg).

Pietje luistert graag naar de 2e Symphony van Beethoven. Daar alleen al zijn zoveel uitvoeringen van. En zelfs als Pietje consequent naar de opname van de uitvoering door het Tokyo Orkest van 7 oktober 1997 luistert op Spotify, Apple en Tidal. Dan kan Sony Music destijds in 2009 naar Spotify een CD-tip gestuurd hebben. Naar Apple een ongecomprimeerde master in .Wav in 2019 en naar Tidal een gecomprimeerde master kopie in 2020.

En dan is voor Pietje de hele keten verder status quo en nog zonder emotie al op het verkeerde been gezet door inconsequenties in verder exact dezelfde keten.

Maar hier roept Tweaker X dat Tidal, want zus. En Tweaker Y dat Spotify want je hoort toch het verschil niet want. Allemaal vast waar. Maar welke muziek hij/zij luistert, in welke omgeving, op welke settings, op welk apparaat, met welke versterker of speakers of koptelefoon, dat wordt geheel buiten beschouwing gelaten.

En dit is de techniek alleen nog maar zonder beleving of emotie of andere subjectieve waarnemingen of marketingpraat.

Het is appels met peren van de bovenste plank. En men probeert elkaar te overtuigen met een paar woorden die 98% van de relevante context buiten beschouwing laat.

Sorry is niet zozeer mijn discussie met jou, het is meer mijn analyse van threads als deze.

[Reactie gewijzigd door Stpan op 19 februari 2025 04:31]

WhatsappHack
@Halfscherp18 februari 2025 02:02
Misschien wordt het bedoeld als kwaliteit in de zin van ervaring? Want dat kan ik wel snappen. Ik vind zelf veel van m’n platen ook fijner klinken dan hetzelfde album op CD of streaming. Uiteindelijk gaat het door dezelfde versterker. De vinyl voelt wat “warmer” en heeft wat leven. Kan je dat softwarematig ook voor elkaar krijgen? Vast wel. Maar het stukje ervaring (de plaat en speler zelf) is een fijn onderdeel van ‘t proces en die hebben allen zo hun eigen karakteristieke trekjes.

Dus hoewel in absoluten de kwaliteit van vinyl vast niet hoger is kijkend naar het technische plaatje, is de kwaliteit in de zin van ervaring en luisterplezier veelal erg hoog.
willieverhoef @WhatsappHack18 februari 2025 10:00
Dat vinyl warmer klinkt, net zoals een buizen versteker, heeft juist te maken met de beperkingen, een buizen versteker is meestal niet idiaal liniair, wat wij als warm ervaren.
Een plaat heeft beperkingen, onregelmatigheden, welke wij zelf aanvullen en als mooi ervaren.
Een CD heeft gewoon heel veel detail dus je hoort ook de boventonen van de instrumenten, welke wij niet mooi ervaren. Juist het niet perfecte zorg voor de beleving lijkt het
Halfscherp @WhatsappHack18 februari 2025 15:53
De vinyl voelt wat “warmer” en heeft wat leven. Kan je dat softwarematig ook voor elkaar krijgen? Vast wel. Maar het stukje ervaring (de plaat en speler zelf) is een fijn onderdeel van ‘t proces en die hebben allen zo hun eigen karakteristieke trekjes.
Klopt zeker. En de album art oogt ook echt prachtig, helemaal als de artiest moeite heeft genomen voor een vouwende sleeve met inserts.

Ergens zou het wel interessant zijn als Spotify een vinyl-modus gaf die via Spotify Connect server-side een klein beetje pink+white noise injecteerde. Of een open source versterker waar je dat zelf kan regelen via PulseEffects / EasyEffects.
Ed Vertijsment @Lekker Ventje17 februari 2025 21:40
Is dat niet puur subjectief? Volgens mij geeft de hogere kwaliteit setting voldoende kwaliteit om een 0 test te doen. Dat betekent dat de fase omkeren (geluidsgolf andersom) en mixen met de master resulteert in 0 uitslag. Lang verhaal kort: identiek signaal.

Dat hangt wel af van of de upload goed is gedaan qua leveling, anders kan er clipping optreden of processing die het signaal (of de beleving) kleurt.
Ford_Prefect @Lekker Ventje17 februari 2025 23:57
Beide gehad en eerlijk gezegd is er niet verschil tussen beide te horen; beide zijn goed. De library van Tidal is alleen wel veel groter (tenminste voor mijn voorkeur, bij Qobuz had ik toch vaak dat een nummer niet werd gevonden) en de app van Tidal is beter. Gebruik dus nu al 5 jaar (naar volle tevredenheid) Tidal HiFi.
bruij025 @Lekker Ventje18 februari 2025 14:48
Qobuz klinkt beter. Zou graag zien dat het andersom was geweest omdat ik een fan ben van Tidal connect. Ik gebruik Roon icm Qobuz en Tidal. Zelfs nu Tidal over is gegaan van MQA richting FLAC is het verschil best wel groot. Veel meer detail met Qobuz. Je hebt hiervoor wel een goede installatie nodig. Anders is het inderdaad moeilijker te horen. Spotify is leuk op je oordopjes en in de auto. Dit abonnement hou ik aan voor de familie.
Calypso @sparcle17 februari 2025 19:31
Hier ervaring met Tidal, Deezer en Qobuz.

Qua geluidskwaliteit wordt Qobuz geprezen, dat snap ik ook wel. Tidal was best OK, maar vond de geluidskwaliteit om de een of andere reden minder als bij Qobuz. Ik zit op dit moment al een tijdje bij Deezer. Ook lossless vergelijkbaar met Qobuz, maar ik vind de zoekresultaten prettiger als bij Qobuz.

Die laatste heeft in mijn beleving de neiging om nummers meermalen te tonen bij zoekopdrachten, terwijl het om dezelfde track gaat. Bijvoorbeeld op talloze verzamelaars (Warner heeft er een handje van om elke week een aantal verzamelaars aan te bieden). Deezer filtert dat meer, dus de resultaten zijn voor mij overzichtelijker.
JBVisual @Calypso17 februari 2025 19:39
Je hebt er zo te lezen al enige ervaring mee.
Heb je toevallig ook ooit Apple Music geprobeerd?

Momenteel maak ik daar gebruik van met het gezin, mede omdat we ook met meerdere iPhones, en iPad en een AppleTV werken.

Maar ik ben best bereid over te stappen op een dienst met betere kwaliteit.
Keyb @JBVisual17 februari 2025 19:46
Apple music is ook lossless. Heb ooit Tidal gehad, maar wij zitten hier op Apple One met de familie. Zie ons nog niet echt overstappen naar een andere en al helemaal geen spotify.
Calypso @JBVisual17 februari 2025 21:37
Nee, geen Apple Music geprobeerd - met de 3 die ik noemde genoeg vergelijkingsmateriaal gehad, en was op een gegeven moment tevreden
WhatsappHack
@JBVisual18 februari 2025 02:09
Apple Music biedt ook enorm hoge kwaliteit. Tot aan dusdanig hoge kwaliteit (Lossless ALAC 24-bit/192kHz) dat je DAC, versterker en speakers/koptelefoon het aan moeten kunnen - en dat kunnen er niet zo gek veel in de consumentenmarkt. Zeker als je naast een iPhone ook een Mac hebt is ‘t een fijne dienst, de bibliotheek-beheerfuncties op de Mac-app zijn enorm uitgebreid. Daar kan je zowat alle metadata aanpassen en ook eigen nummers uploaden die via iCloud naar alle apparaten synct - erg fijn.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 18 februari 2025 02:11]

Lodd @Calypso17 februari 2025 19:57
Heb jaren geleden tidal gehad. Voor mijn subjectieve gevoel klonk het ongeveer 20% beter dan spotify. Maar het was toen significant duurder. En het was toen niet mogelijk om playlists te zoeken die door anderen gedeeld zijn. Dat is voor mij één van de belangrijkste functies, dus toen ben ik gauw weer terug gegaan naar spotify.

Voor mij was het de meerprijs niet waard. Ik zou het nogmaals een kans geven als de functionaliteit er is en de prijzen dichter bij elkaar liggen.

Destijds had tidal een proefabonnement: 3 euro voor 3 maanden. Als ze dat nog hebben, zou ik het gewoon gaan proberen en lekker mee gaan spelen.
Motaro @Calypso17 februari 2025 20:26
Qobuz heeft raar bugs

ook al heb je 250gb ruimte dat hij stopt met downloaden bij 33gb en ander heeft weer bij 65gb en dan wil hij gewoon niks meer downloaden

of

dat je muziek die offline heb staan gewoon weg is een moment heb je 150gb en paar dagen later 123gb

zelf gebruik ik Tidel met mijn Fiio M23
MrFax @Calypso18 februari 2025 08:31
Tidal maakt toch gebruik van een fake lossless formaat die niet echt lossless is? Of zijn ze daar vanaf gestapt?

https://www.reddit.com/r/TIdaL/comments/gwncum/mqa_is_lossy/

[Reactie gewijzigd door MrFax op 18 februari 2025 08:32]

Calypso @MrFax18 februari 2025 09:33
Dat is een discussie op zich, en daarom gaf ik ook aan dat Qobuz/Deezer geprezen worden qua geluid t.o.v. Tidal. Ik maak voor sommige toepassingen gebruik van veel audioprocessing en dan haal je er lossy compressie gelijk uit met een beetje goede koptelefoon. Bij Tidal twijfelde ik af en toe, maar bij Qobuz/Deezer eigenlijk nooit. Vandaar dat ik aangaf dat ik Tidal wel OK vond.

Voor een gemiddelde consument met Beats oordoppen maakt het allemaal niet uit, Spotify is dan al goed genoeg. Betere apparatuur om te luisteren maakt (in mijn oren) dat je van Spotify af stapt en naar een ander gaat.
MrFax @Calypso18 februari 2025 11:22
https://support.tidal.com...5425-Audio-Format-Updates

Ben even op onderzoek uitgegaan, en Tidal maakt dus geen gebruik meer van MQA of 360 Audio. Ze zijn volledig overgestapt op FLAC.

Mooi :) Geen DRM-troep meer dat een super slechte kwaliteit signaal doorgaf voor DAC's zonder MQA-support.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 18 februari 2025 11:30]

kerwin @MrFax18 februari 2025 14:15
Ook dat is niet helemaal waar, helaas.
Ze geven aan dat sommige bestanden alleen als MQA is aangeleverd door sommige leveranciers, deze zijn omgezet naar FLAC en door sommige (waaronder mijn) DAC's als MQA wordt aangemerkt.

Daar zit een beetje het probleem: door de ondoorzichtige werkwijze kun je met MQA niet garanderen dat er sprake is van lossless transcoding. Van way back toen ik al mijn muziek nog in iTunes organiseerde bestond mijn bibliotheek voornamelijk uit ALAC (Apple Lossless). Ik heb nul problemen deze af te spelen of om te zetten naar FLAC omdat ik snap dat je naar een PCM stream kunt werken, maar met MQA is dit in nevelen gehuld en moeten we maar vertrouwen dat de bron en werkwijze lossless is.

Voor Spotify is het inmiddels 'too little, too late'. Ik gebruik al Tidal voor de kwaliteit en had Spotify er nog naast omdat hun aanbevelingen algoritme gewoon veel beter is, maar nu ik Roon draai (die ook goede aanbevelingen doet) vallen alle voordelen van Spotify in lossless weg.
uncle_sjohie @sparcle17 februari 2025 20:10
Werkt voor muziek dikke prima, ben twee jaar geleden overgestapt vanaf Spotify, en nooit meer omgekeken. Als je van podcasts etc houdt, is Tidal iets minder.

Wel dikke kans dat als ze dit ooit live krijgen, ze hebben het er al jaren over, het duurder zal zijn dan de €11,99 die ik betaal bij Tidal.
Tusk @sparcle17 februari 2025 20:18
dat is niet de schuld van Spotify, maar de platendeals die artiesten hebben gesloten.

Volgens mij wordt (uit mijn hoofd) 70% van de inkomsten uitgekeerd aan rechthebbenden. Vaak zijn dat grote labels die deals met artiesten sluiten waarbij de artiest slechts enkele procenten van de inkomsten krijgt.

Erg interessante Podcast 'De Machiine' heeft het hier een tijd geleden uitgebreid over gehad. Volgens mij was het deze aflevering: https://www.npo3fm.nl/pod...-een-stream-nu-echt-waard
stijn014 @Tusk18 februari 2025 09:11
Spotify heeft ook een systeem waar een deel van het binnengekomen geld al gereserveerd is voor grote labels. Ook al luister je niet naar hun artiesten. Bij bv. Deeze word je maandelijkse bijdrage verdeeld onder de artiesten die jij luistert.

Verder doet Spotify ook nare dingen zoals playlists vullen met "nepmuziek" zodat ze minder hoeven te betalen.
D3F @sparcle17 februari 2025 20:21
Wat ik erg fijn vind aan Tidal is de DJ add-on, hoewel die erg specifiek is voor mijn use-case. Het is een toevoeging op een normaal account die je per maand aan/uit kan zetten.

Draai soms wel eens op kleine feestjes en daardoor heb ik toegang tot de hele catalogus van Tidal zonder dat ik een hele muziekcollectie zelf hoef aan te leggen. Gooi alle nummers in playlists (bijv. Rock, Europop, 90’s, techno, etc.) laad het in Rekordbox en je kunt je lol op.

Vooral fijn voor als je weer een of andere dronken tante aan de booth hebt staan die zegt dat “iedereen op <onbekend nummer wat je niet bij hebt>” zit te wachten.
et36s @sparcle17 februari 2025 21:07
Heb Tidal geprobeerd vind de app niet goed werken. Mist aardig wat muziek die ik luister maar dat kan natuurlijk voor jouw anders uitpakken. Ook klinkt Tidal om de een of andere reden niet geweldig. Maar ook ik heb de hoop spotify hifi al opgegeven. Al jaren loze beloftes.

[Reactie gewijzigd door et36s op 17 februari 2025 21:09]

pepsiblik @sparcle17 februari 2025 21:11
Yep! Top! 100 miljoen nummers en je krijgt betere muziekkwaliteit voor dezelfde prijs als Spotify.

[Reactie gewijzigd door pepsiblik op 17 februari 2025 21:13]

cracking cloud @sparcle17 februari 2025 21:23
Nee, ik gebruik Deezer. Prima app, hifi kwaliteit voor wie dat belangrijk vindt, en geen overdreven gepush van podcasts.
SandsOfArrakis @sparcle17 februari 2025 23:46
Ik heb zowel Qobuz als Tidal in huis. Gecombineerd met mijn eigen collectie in Roon.

Qua geluidskwaliteit zit er eigenlijk geen verschil tussen de twee.

Qobuz is prijziger maar heeft een uitgebreide download winkel naast de streaming dienst. Tidal heeft een grotere bibliotheek. En hun suggesties komen meer overeen met mijn muzieksmaak.

Beiden bieden een gratis trial van een maand aan. Ik zou zeggen probeer het.
Halfscherp @sparcle18 februari 2025 00:29
Spotify betaalt >70% van hun winst uit aan labels. Ze hebben bijna twee decennia verlies gedraaid daardoor. Ga maar bij de labels klagen.
Daarnaast betaalt Spotify peanuts en de andere diensten 2x peanuts, in beide gevallen valt er als kleine artiest niet van te leven. Maar dat was vroeger ook al niet zo. Merch en live-optredens is waar de verdiensten zitten voor de artiest.
rko4u @Halfscherp18 februari 2025 13:14
Hadden ze niet vorig jaar voor het eerst winst gemaakt?
Rhinosaur @sparcle17 februari 2025 21:18
Ik heb sinds dat die twee Amerikaanse clowns van het Witte Huis een complete circus hebben gemaakt, besloten om geen Amerikaanse diensten meer af te nemen. Een goed Europees alternatief is misschien wel Deezer. Volgens mij geven ze ook iets meer geld uit aan artiesten dan Spotify.
xleeuwx @Rhinosaur17 februari 2025 23:01
Spotify is van oorsprong Zweeds en officieel nog steeds in Europa gevestigd.
StiefelPaul @Rhinosaur17 februari 2025 23:06
Daar hoef je Spotify niet voor te laten, dat is hartstikke Europees (Zweeds) Wikipedia: Spotify
geertk @Rhinosaur18 februari 2025 11:29
Qobuz is ook Europees en betaalt het meest aan artiesten, 5 x zoveel als Spotify:
https://www.lalal.ai/blog...ices-pay-artists-in-2024/
Motaro @sparcle17 februari 2025 20:28
heb zelf al jaren Tidel werkt goed en zijn muziek die tidal niet heeft maar Tidal heeft ook weer muziek die je weer niet vind op Spotify

zelf gebruik ik tidal op Fiio M23
Ronald38 @Motaro18 februari 2025 06:38
Fiio M23 die moest ik even opzoeken. Wat een mooi apparaat. Is die ook buiten de deur te gebruiken dmv. 5g oid?
Dr C @sparcle17 februari 2025 20:59
Heb je daar een bron van dat ze zo weinig verdienen? Is het niet zo dat spotify voor het allereerst sinds hun bestaan winst maken (stond recent op tweakers)
MennoE @Dr C17 februari 2025 23:10
Winst maken is vaak niet het doel. Je kunt veel geld hebben om uit te breiden en te investeren, en je personeel een heel dik salaris te betalen, terwijl je verlies maakt.
laptopleon @Dr C17 februari 2025 23:16
“Als je nummer een miljoen keer wordt gestreamd op Spotify, kun je ongeveer $3.180 verdienen” en andere online bronnen spreken van 3.000 a 5.000 euro.

En daar gaan vaak nog kosten voor platenmaatschappij etc vanaf. En dat is dan uiteraard je bruto inkomen, dus moet je nog belasting over betalen. Dus je moet echt wel een bekende artiest zijn voordat je dat haalt.

Ik zat er wat te bekijken. Marco Borsato haalt 1 miljoen luisteraars per maand. Roxy Dekker 2,2. Ik weet niet of ze daar hetzelfde mee bedoelen maar het geeft wel een beetje aan dat er maar weinig Nederlandse artiesten zijn die kunnen leven van hun streaming.
Dr C @laptopleon18 februari 2025 12:18
Dat is zo, maar er zijn meer streamingdiensten. Weet niet of die meer uitbetalen per nummer trouwens.
laptopleon @Dr C18 februari 2025 13:53
Anderen betalen vaak iets meer per nummer, maar niet dramatisch meer. Spotify heeft in Europa sowieso ruim de helft van de markt.
Stpan @sparcle18 februari 2025 02:15
Ik vond Tidal op zich prima, maar te duur en qua userface net onhandig. Hoewel de UI natuurlijk een kwestie van smaak is. De UI lijkt niet belangrijk, maar niets is irritanter dan net niet lekker je opgeslagen muziek benaderen of nog erger, jouw muziek niet makkelijk kunnen vinden.

Het valt me op dat in de standaard alternatieven van Tidal & Qobuz de voordehand liggende dienst Apple Music vaak overgeslagen. Apple Music heeft standaard Losless en Dolby Atmos in het abonnement zitten. Veel goedkoper, werkt perfect (ook op mijn Android device).

Ik geloof dat Amazon Prime in Nederland ook 'spatial' en 'hi-fi' audio aanbiedt, aangezien ik zelf buiten de EU woon en Prime waar ik woon niet beschikbaar is heb ik daar verder geen aanvullende informatie of mening over.

[Reactie gewijzigd door Stpan op 18 februari 2025 02:16]

iqcgubon @sparcle18 februari 2025 06:30
Tidal is zoveel malen beter dan Spotify. Focus ligt op muziek en niet op bullshit. Je vindt er helaas niet álles (laatste keer dat ik checkte hadden ze niet alles van K3 en Samson & Gert, essentieel met een 5 jarige dochter thuis), en ze hebben ook geen Spotify Connect alternatief.

Als ik niet vast zat aan een family plan met 3 andere gezinnen zat ik al lang op Tidal.
Yde @sparcle18 februari 2025 08:48
Qua hoorbare kwaliteit zal er niet veel verschil zitten tussen Tidal en Qobuz.
Waar het grootste verschil in zit, is het aanbod. Tidal levert meer hiphop en rap. Qobuz de betere muziek
Lamith @sparcle18 februari 2025 09:25
Als zorgen voor een zo groot mogelijke geldstroom naar de CEO je grootste probleem is met Spotify, dan is Tidal een niet veel beter alternatief.
sdziscool @sparcle18 februari 2025 10:38
Mwah het hele riedeltje dat artiesten onderbetaald worden op Spotify is gewoon onzin.
Ten eerste werd bijna niemand ooit rijk via CD/LP verkoop, daar maakte de gemiddelde artiest bar weinig winst op.
Daarnaast kost een Spotify abbonement per maand minder dan een CD vroeger kostte, terwijl iedereen meer dan 10+ CDs per maand luistert aan audio op Spotify.

Ik begrijp dat veel artiesten het heel dubbel vinden als ze "miljoenen" streams hebben maar daar weinig geld mee verdienen, maar dat is nou eenmaal hoe de streaming muziekindustrie in elkaar zit.
Hoeveel van die miljoenen hadden geluisterd via een gekochte CD als er geen Spotify was geweest?
Visgek82 @sparcle19 februari 2025 11:54
Klinkt goed, maar de desktop pc app is een ramp en de website speelt geen losless (iig mindere kwaliteit). Dus snel weer terug gegaan naar Spotify.
n00bs 17 februari 2025 19:48
Ik hoef geen AI en concertkaartjes via Spotify. Ik wil gewoon hi-res audio zoals Deezer en Tidal.
jongetje @n00bs17 februari 2025 19:58
Maar zonder AI tel je niet meer mee. Doet me denken aan de internet bubbel toen alles en iedereen enorme bedragen in alles wat met internet te maken had. Gebeurd nu met AI, datacenters vol energie verslindende cpu's om maar iedereen van AI te voorzien. Ik zie nu al mijn jonge collega's ook alles aan chatgpt vragen ipv gewoon even de handleiding te lezen.
n00bs @jongetje17 februari 2025 20:10
AI kan nuttig zijn, maar op het moment wat je zegt, doe je als bedrijf niet meer mee als je ook niet meedoet. Maar ook die hele AI verslaving gaat ten koste van ons klimaat...
Ablaze @n00bs17 februari 2025 20:06
Ja precies, lossless en een betere shuffle, die afleidende meuk zoals video's en ongewenst aangeprezen podcasts eruit en het begint ergens op te lijken.
Lamith @n00bs18 februari 2025 09:26
Ja, MQA zoals Tidal? Het is in mijn optiek nog altijd beter om iets niet te leveren, dan te liegen dat je iets levert.
TR1969 @Lamith18 februari 2025 12:20
https://hifi.nl/artikel/3...tekent-voor-abonnees.html

Zijn ze redelijk open over geweest dat ze over gingen stappen op Flac
Lamith @TR196918 februari 2025 12:22
Ja, maar zeggen is iets anders dan doen he ;)
https://www.headphonesty....-falls-hidden-mqa-tracks/
Jim80 17 februari 2025 20:29
Benieuwd hoeveel mensen dan alsnog over bluetooth gaan luisteren met zo'n lossless abo...
Ronald38 @Jim8018 februari 2025 06:34
Idd met een koptelefoon van 50 euro 🙃
mr.paaJ @Jim8018 februari 2025 07:56
Daar is het juist goed voor is mijn idee, dan heb je niet een dubbele lossy omzetting in je signaal.
Poulusma 17 februari 2025 23:28
Ik wil mijn muziek op een goede kwaliteit luisteren, en niet lastig gevallen worden door al die AI troep....
Daarnaast kunnen ze beter investeren in hun muzieklicenties ipv een abonnement met losless muziek aanbieden, het gebeurd namelijk nogal eens dat er nummers uit afspeellijsten niet meer af te spelen zijn om dat ze van Spotify gehaald zijn. Ik vind het persoonlijk nogal irritant, ik zet die nummers niet voor niets in mijn lijstjes....
SandsOfArrakis @Poulusma17 februari 2025 23:53
Dat laatste gebeurt bij onder andere Qobuz en Tidal ook. Daar verdwijnt ook geregeld muziek. Het zijn ook vaak dezelfde albums die met de noorderzon vertrekken.

Het is niet alleen bij Spotify het geval.
Albert020 @SandsOfArrakis18 februari 2025 00:08
Qobuz heeft er wel erg veel last van, Tidal valt nog mee wat dat betreft.
Poulusma @SandsOfArrakis18 februari 2025 08:32
Jammer om te horen dat het gras aan de overkant wat dat betreft niet groener is 🤣
Wat mij ook tegenstaat bij Spotify is al die andere content behalve muziek die ze aanbieden, podcasts, luisterboeken en dat soort gereutel. En dan eigenlijk niet eens het feit dat ze het aanbieden maar dat het zo prominent op je home pagina staat. Het persoonlijk aanpassen van de verdeling van je home zou in ieder geval een hoop oplossen...
Ik ben verder wel redelijk tevreden met Spotify hoor!
Lamith @Poulusma18 februari 2025 09:29
Dat die nummers verdwijnen is niet helemaal aan Spotify te wijten. Licentiehouders kunnen ervoor kiezen om de licentie voor het aanbieden van de muziek in te trekken. Dit om betere voorwaarden af te dwingen of een mogelijke exclusiviteitsdeal met een concurrent. Niet zeggende dat Spotify hierin wat kan doen, maar het is te makkelijk om te zeggen dat Spotify als enige besluit wat het aanbod is.
HansvDr 18 februari 2025 06:49
Geef de gebruiker gewoon de keuze. Ik hoef geen video, geen door Spotify toegevoegde nummers aan een shuffle. Geen tips van Spotify. Geen hifi. Wel zou ik graag mijn startscherm willen kunnen aanpassen.
junkchaser @HansvDr18 februari 2025 08:15
Exact! Ze willen hip overkomen maar usability is brak.
Kleuvert 17 februari 2025 19:22
Elke uitspraak die door Spotify gedaan wordt over een abonnement met lossles muziek neem ik niet meer serieus. Zij hebben geen idee hoe ze de hogere kosten kunnen omzetten naar een fatsoenlijk verdienmodel.
ManiacsHouse 17 februari 2025 19:25
Ja joh maak het nog minder makkelijk én duurder om een concertkaart te bemachtigen. Kaartjes zijn al achterlijk duur de laatste tijd. Tegenwoordig zijn er allerlei presales voor specifieke groepen (MasterCard flikt dat o.a. samen met Ticketmaster) en vervolgens is alles al uitverkocht als de 'normale' sale begint. Nu Spotify er ook nog bij met waarschijnlijk speciale presales etc. Mensen maar dwingen tot soort van koppelverkoop. ;(
d3vlin 17 februari 2025 19:31
Zou mooi zijn als ook Spotify ook Dolby Atmos mixen aan gaat bieden. Dat is de enige reden dat ik naast Spotify ook af en toe Apple Music gebruik op de Apple TV. En hoewel het prima klinkt doet de Apple TV dan weer geen echte passthrough zoals de Shield TV die ik meestal gebruik dat wel kan. Als Apple Music de deur uit kan kost de upgrade naar Deluxe per saldo minder.
Elidibus @d3vlin18 februari 2025 07:47
Uit nieuwsgierigheid: waarom dan niet exclusief Apple Music gebruiken?
d3vlin @Elidibus18 februari 2025 09:03
De hele familie gebruikt al een hele tijd Spotify naar tevredenheid en de Atmos behoefte zit met name bij mij zelf. Ik vind persoonlijk de interface van Apple Music (in elk geval op de Apple TV) ook minder intuitief dan Spotify. Op Tidal staan er dan weer een aantal titels niet in Atmos die er in Apple Music wel staan.
PredCaliber2 17 februari 2025 19:41
Damn.. WEER einde het jaar? Dit horen we dus letterlijk al sinds 2021. Het is dat ik geen zin heb om ook Tidal naast Spotify aan te houden, maar anders had ik ge-rage unsubscribed denk ik :O

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