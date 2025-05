Minderheid van populairste podcasters in VS zet video's op Spotify

Een minderheid van de populairste podcasters in de VS zet video's op Spotify. Dat concludeert financieel persbureau Bloomberg. Spotify zegt zelf dat het aanbod van podcasts met video's sterk groeit.

Van de top vijftig Amerikaanse podcasts worden er 37 geüpload met video's naar YouTube en 8 naar Spotify, meldt Bloomberg. Daarmee zijn veel van de populairste Amerikaanse podcasts niet met video te vinden op het audioplatform. Spotify zet de laatste jaren meer in op video, hoewel het de focus op exclusieve podcasts van enkele jaren geleden heeft losgelaten.

Het is onbekend waarom dat is. Het uploaden naar Spotify vereist wel een aparte stap van de makers, waardoor het meer moeite kost. Dat geldt ook voor YouTube. Bloomberg merkt op dat veel podcasters het meeste van hun geld verdienen met advertenties in de audio, waardoor video voor veel makers een extraatje is. De Tweakers Podcast verschijnt elke week op Spotify met video.