Spotify erkent probleem waarbij Premium-klanten advertenties te horen krijgen

Spotify erkent een bug waardoor betalende klanten met een Premium-account advertenties te horen krijgen. Volgens het streamingbedrijf moeten gebruikers meermaals uit- en inloggen om het probleem te verhelpen. Ook het opnieuw opstarten van de app zou een oplossing zijn.

Sinds donderdagochtend melden gebruikers via het forum van Spotify dat zij advertenties te horen krijgen, ondanks het feit dat zij een Premium-abonnement afnemen. Dit abonnement verzekert volgens de streamingdienst 'reclamevrij muziek luisteren'. Het bedrijf claimt dat dit probleem verholpen kan worden door meermaals uit en weer in te loggen, eventueel in combinatie met het herstarten van de speaker of app. Meerdere gebruikers zeggen nog steeds advertenties te krijgen, ook nadat de door Spotify voorgestelde oplossingen zijn uitgevoerd. Het bedrijf heeft hier nog niet op gereageerd.