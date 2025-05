Versie 4.5.2 van OpenAudible is uitgekomen. Met dit programma kunnen audioboeken worden beheerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, kan audioboeken direct downloaden van audible.com en kan bestanden opslaan en converteren naar m4b- en mp3-formaat. Het programma is daarmee in zekere zin vergelijkbaar met Calibre, dat hetzelfde doet, maar dan voor e-boeken. In tegenstelling tot Calibre is het echter niet opensource. Het programma kan dertig dagen worden getest, maar voor de toegang tot alle functionaliteit is een eenmalige aanschaf van een licentie noodzakelijk. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changes in OpenAudible version 4.5.2 Fix "lock" flag so an audiobook can be locked or unlocked properly.

Update LoginDialog to show regions as Radio selection. Better for visually impaired.

Include environment flags for linux to disable GPU for webkit login pages for better compatibility and no performance change.