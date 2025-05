Versie 4.4.8 van OpenAudible is uitgekomen. Met dit programma kunnen audioboeken worden beheerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, kan audioboeken direct downloaden van audible.com en kan bestanden opslaan en converteren naar m4b- en mp3-formaat. Het programma is daarmee in zekere zin vergelijkbaar met Calibre, wat hetzelfde doet, maar dan voor e-boeken. In tegenstelling tot Calibre is het echter niet opensource. Het programma kan dertig dagen worden getest, maar voor de toegang tot alle functionaliteit is een eenmalige aanschaf van een licentie noodzakelijk. De changelog sinds versie 4.4.6 kan hieronder worden gevonden.

Changes in OpenAudible version 4.4.8 Updated Login dialog to make the legacy login more clear.

Enlarged file icons for web page

Changed .deb dependency for Fedora users

Added ability to display output device for player

Updated documentation

Improved firewall warning message if network traffic is blocked

Improved book status Changes in OpenAudible version 4.4.7 Fixed bug with credentials import

Fixed bug where an error saving tags ask to retry dialog failed to respond to "yes/no" correctly.

Chapter split parts had errors with the chapter meta data.

Changed GLIBC version for linux ffmpeg/ffprobe to 2.27 for better compatibility