Versie 4.4.6 van OpenAudible is uitgekomen. Met dit programma kunnen audioboeken worden beheerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, kan audioboeken direct downloaden van audible.com, en kan bestanden opslaan en converteren naar m4b- en mp3-formaat. Het programma is daarmee in zekere zin vergelijkbaar met Calibre, wat hetzelfde doet, maar dan voor e-boeken. In tegenstelling tot Calibre is het echter niet opensource. Het programma kan dertig dagen worden getest, maar voor de toegang tot alle functionaliteit is een eenmalige aanschaf van een licentie noodzakelijk. De changelog sinds versie 4.4.4 kan hieronder worden gevonden.

Changes in OpenAudible version 4.4.6 Improved podcast support

Added basic support for periodicals

Improved integrated audiobook player

Fixed weird issue with random user id's showing in libraries

Fixed a bug with files not downloading when multiple accounts are similar Changes in OpenAudible version 4.4.5 Improved podcast support

Improved multiple account support

Added ability to tie an account with a library (all, none, or one)

Show book when you click on the playing title

Fixed deadlock bug

Fixed a bug with xdg-open on revealing a file in linux