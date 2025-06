Software OK heeft versie 11.78 van de gratis filemanager Q-Dir uitgebracht. Het ziet er een beetje uit als Windows Verkenner, maar dan met vier schermen, waardoor het eenvoudig is om bestanden te verplaatsen, beheren of bekijken. Dit verklaart ook meteen de naam: de Q staat voor quad. De download is ongeveer een megabyte groot en het programma is in verschillende talen te gebruiken, waaronder in het Nederlands. De changelog sinds versie 11.75 kan hieronder worden gevonden.

New in version 11.78 Small corrections for MS Windows 11 and Windows Server 2025/2022

Improvements in usability and elements Focus optimization

Language files update in Quad Explorer for all Windows OS New in version 11.77 Update due to false / incorrect virus message on MS Windows 11 and 10

Updates to the language files in Quad File Explorer for Windows

Small fine-tuning and optimizations