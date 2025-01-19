Software-update: OpenAudible 4.5.1

OpenAudible logo (79 pix) Versie 4.5.1 van OpenAudible is uitgekomen. Met dit programma kunnen audioboeken worden beheerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, kan audioboeken direct downloaden van audible.com en kan bestanden opslaan en converteren naar m4b- en mp3-formaat. Het programma is daarmee in zekere zin vergelijkbaar met Calibre, dat hetzelfde doet, maar dan voor e-boeken. In tegenstelling tot Calibre is het echter niet opensource. Het programma kan dertig dagen worden getest, maar voor de toegang tot alle functionaliteit is een eenmalige aanschaf van een licentie noodzakelijk. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changes in OpenAudible version 4.5.1
  • Updated integrated audiobook player
  • All new German translations, thank you !
  • Added lock to book so that updates from library sync doesn't overwrite changes.
  • Add series URL to table.
  • Reduce "start jobs now" dialog
  • Fixed date export in excel.
  • Added styled text to description in Excel.
  • Added bookmarks to search filter (so if you have a bookmark containing a word, you can search for that word in the main search.)
  • Added AUR Linux release for openaudible-bin.

OpenAudible

Versienummer 4.5.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website OpenAudible
Download https://openaudible.org
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 19-01-2025 08:00 2

19-01-2025 • 08:00

2

Bron: OpenAudible

Update-historie

10-08 OpenAudible 4.8.8 4
21-06 OpenAudible 4.8.5 0
08-04 OpenAudible 4.7.4 0
18-02 OpenAudible 4.7.2 6
15-01 OpenAudible 4.7.1 0
26-11 OpenAudible 4.6.6 0
09-'25 OpenAudible 4.6.3 1
06-'25 OpenAudible 4.6.1 1
03-'25 OpenAudible 4.5.3 11
02-'25 OpenAudible 4.5.2 5
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OpenAudible

geen prijs bekend

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Reacties (2)

-Moderatie-faq
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Telin 19 januari 2025 09:27
Met die naam wek je toch de suggestie dat het programma opensource is... beetje jammer.
HandheldGaming 19 januari 2025 09:33
Hmmm interessant, goed om dit te vinden. Ik heb ooit een betaalde licentie van zo'n app gehad. Maar natuurlijk verliep die direct. Dit lijkt me een beter alternatief. Danku voor de melding!

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