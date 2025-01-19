Versie 4.5.1 van OpenAudible is uitgekomen. Met dit programma kunnen audioboeken worden beheerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, kan audioboeken direct downloaden van audible.com en kan bestanden opslaan en converteren naar m4b- en mp3-formaat. Het programma is daarmee in zekere zin vergelijkbaar met Calibre, dat hetzelfde doet, maar dan voor e-boeken. In tegenstelling tot Calibre is het echter niet opensource. Het programma kan dertig dagen worden getest, maar voor de toegang tot alle functionaliteit is een eenmalige aanschaf van een licentie noodzakelijk. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changes in OpenAudible version 4.5.1 Updated integrated audiobook player

All new German translations, thank you !

Added lock to book so that updates from library sync doesn't overwrite changes.

Add series URL to table.

Reduce "start jobs now" dialog

Fixed date export in excel.

Added styled text to description in Excel.

Added bookmarks to search filter (so if you have a bookmark containing a word, you can search for that word in the main search.)

Added AUR Linux release for openaudible-bin.