Versie 1.7.6 van Obsidian is uitgekomen. Obsidian is een applicatie voor het maken van notities en is beschikbaar voor Android, iOS, Windows, Linux en macOS. Notities worden lokaal in Markdown opgeslagen, waardoor je altijd baas over je eigen data bent en het eenvoudig naar een ander platform is te converteren. Het programma is uiterst aanpasbaar met honderden plug-ins en gratis te gebruiken, maar voor commercieel gebruik of bepaalde functionaliteit, zoals end-to-endversleuteling of versiecontrole, wordt wel een vergoeding gevraagd. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

No longer broken (mobile) Fixed position of fold indicators in reading mode.

Fixed Markdown viewport menu showing when dragging the cursor.

Fixed iOS bug where Outline view didn’t update immediately after switching files. No longer broken (desktop) Fixed Canvas performance issue where media files were remounted during panning.

Fixed issue with property editor where property names would overlap with the property values.

Clicking on a link in page preview will no longer switch the preview to edit mode.

Fixed regression where Obsidian URI left the target window minimized.

Fixed issue with parser using too much memory to parse larger Markdown files. This could cause Obsidian to crash when opening very large Markdown files.

Fixed File Explorer not highlighting the active file on initial load.