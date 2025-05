Notitiedienst Obsidian maakt commercieel gebruik gratis beschikbaar

Bedrijven die notitiedienst Obsidian willen gebruiken, hoeven hiervoor niet langer een commerciële licentie te hebben. Die licentie wordt nu optioneel. Obsidian zegt dit te doen om de verschillende prijzen van de dienst te vereenvoudigen.

Bedrijven de Obsidian gebruiken

Obsidian benadrukt dat er verder geen veranderingen zijn en dat de dienst nog steeds te gebruiken is zonder account, advertenties of tracking. De dienst zegt de licentie vrijwillig te maken om de verschillende prijzen 'eenvoudiger' te maken en om de tool laagdrempeliger beschikbaar te stellen. Voorheen kostte de dienst jaarlijks vijftig dollar per gebruiker.

Bedrijven die wél betalen krijgen een vermelding op een aparte Enterprise-pagina. Obsidian wordt nu door ruim 10.000 bedrijven gebruikt, zegt de organisatie achter de dienst. Obsidian is een notitiedienst die notities in plaintext opslaat in Markdown en diverse tools biedt voor het organiseren van notities. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld linken naar verschillende notities en met grafieken die links visualiseren. De dienst heeft ook plug-ins en een syncfunctie. Obsidian is ook voor consumenten gratis, al zijn er abonnementen voor extra functies, zoals de syncfunctie.