Moederbedrijf Citroën, Peugeot en Opel toont systeem voor L3-zelfrijdende auto's

Stellantis heeft zijn eerste systeem voor Level 3-zelfrijdende auto's gepresenteerd. Het systeem heet STLA AutoDrive en werkt tot snelheden van maximaal 60km/u. BMW en Mercedes-Benz hebben al vergelijkbare systemen. Stellantis is nog niet van plan AutoDrive te leveren in auto's.

STLA AutoDrive neemt met snelheden tot 60km/u de controle over van de bestuurder, waarbij de auto zelf stuurt, remt en gas geeft. Hierbij hoeft de bestuurder niet meer op te letten en hoeft hij of zij ook niet de ogen op de weg te houden. De bestuurder mag dus in langzaam rijdend verkeer, zoals in files, een film kijken, e-mails lezen of een boek lezen, schrijft Stellantis.

Het systeem werkt ook 's nachts en bij lichte regen. Stellantis zegt dat het systeem de sensors aan de buitenzijde van de auto die vereist zijn voor AutoDrive, zelf schoonhoudt. Stellantis meldt niet welke sensors gebruikt worden, maar vaak gaat het om een combinatie van camera's, radarsensors en gedetailleerde digitale kaarten.

Stellantis zegt dat AutoDrive nog in ontwikkeling is en dat de maximale snelheid in de toekomst verhoogd wordt tot 95km/u. AutoDrive moet ook beschikbaar komen bij offroad gebruik in bepaalde modellen. Het product komt echter niet meteen beschikbaar op modellen, zegt het bedrijf tegen The Verge. Hoewel de techniek klaar is, is de wereldwijde markt nu 'beperkt'. Zodra er meer vraag is, wil Stellantis het systeem gaan verkopen. Het bedrijf zegt niet bij welke auto's het systeem eerst geïntroduceerd wordt, maar laat in onderstaande video wel verschillende Europese Stellantis-auto's zien met AutoDrive. Onder Stellantis vallen onder meer Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel en Peugeot.

Concurrenten als BMW en Mercedes-Benz verkopen al wel L3-systemen, maar nog niet in Nederland. Beide merken doen dit in Duitsland en in de Verenigde Staten. Mercedes doet dit in Duitsland ook met een maximale snelheid van 95km/u. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondartikel over Mercedes' L3-systeem Drive Pilot.